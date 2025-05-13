全台唯一「珍奶喝到飽」速食店！媲美速食南霸天 內用套餐「8種飲料無限暢飲」 平日限定「99元套餐」CP值爆表

速食店有珍奶喝到飽！「炸雞+珍奶」堪稱最神組合，高雄有間超人氣速食店霸氣提供「飲料喝到飽」，可樂、檸檬紅茶到珍珠奶茶等多達8種飲料任你喝，脆皮炸雞也是強到不行，在Google更是拿下4.8高分及近2,000則評論。

圖／77炸雞粉專

全台唯一速食店「珍奶喝到飽」在高雄！位於左營富國路上的「77炸雞」打造全台首創「內用套餐享飲料喝到飽」服務，餐點部分更是結合了美式、韓式炸雞，就連麵線羹都點得到。到77炸雞用餐，只要內用點套餐即享珍珠奶茶、可樂、七喜、檸檬紅茶、激浪、招牌乳奶茶、鮮榨檸檬汁、無糖綠茶等8種飲料無限暢飲，統統不怕你喝。

圖／77炸雞富國店IG

圖／77炸雞粉專

值得注意的是，因珍珠熬煮耗時為不定時提供，須依當日情況為準。此外，店家還推出平日限定「99元經濟套餐（原價149元）」，於週一至五供應，吃得到阿拉斯加魚堡、現炸薯片和薯餅，免百元吃速食套餐CP值超高。

實際查看「77炸雞」評價，有網友說「媲美丹丹漢堡」、「漢堡比丹x漢堡大也來的豐富」，炸雞部分則有人強推「蒜味甘醬炸雞」，大讚和他在韓國吃到的味道一模一樣。

圖／77炸雞粉專

圖／77炸雞粉專

77炸雞

地址：高雄市左營區富國路196號

營業時間：10:30-21:10

電話：07-5507171