快訊

俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

整理包／倒數兩天！114國中會考時程、考試規定 各科備考衝刺一次看

黑鮪魚季開嗨啦！屏東觀光季再創高潮 破百萬天價黑鮪魚出爐

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：周春米FB
▲圖片來源：周春米FB

唱跳不夠還要吃起來！黑鮪魚文化觀光季強勢回歸，從第一鮪開拍到鮪魚市集美食饗宴，通通精彩不間斷，錯過等一年！


屏東一年一度的海洋盛事——「2025屏東黑鮪魚文化觀光季」於5月3日在東港正式揭開序幕，首場「海洋音樂會」在萬人歡呼中熱力登場。動力火車、王識賢、朱海君與派偉俊輪番上台嗨唱，全場氣氛沸騰，讓這場以黑鮪魚為主角的觀光盛典，以音樂熱潮開出亮眼的第一槍。當晚，屏東縣長周春米也親臨現場與樂迷同歡，並隆重頒發第一鮪匾額給捕獲者「茂豐祥號」與第一鮪買家「澎坊股份有限公司」，掀起活動高潮。


▲圖片來源：周春米FB
▲圖片來源：周春米FB


全台粉絲朝聖，萬人空巷見證海洋熱情

音樂會當晚，整個東港幾乎萬人空巷，活動現場早早擠滿來自各地的樂迷與遊客。有粉絲清晨便帶著野餐墊卡位，也有人高舉應援燈牌、穿上偶像T恤力挺演出者，尖叫聲與歡呼聲不絕於耳。東港成為全台最熱鬧的海邊舞台，不僅是音樂與觀光的完美結合，也再度證明黑鮪魚季的高人氣與魅力。


▲圖片來源：周春米FB
▲圖片來源：周春米FB


25年經典傳承，黑鮪魚品牌魅力無法擋

屏東黑鮪魚文化觀光季至今已邁入第25屆，長年結合漁業、農業、生態保育與觀光推廣，成為台灣最具代表性的海洋觀光活動之一。今年第一鮪重達224公斤，每公斤高價拍出新台幣10,300元，總價高達230萬7200元，顯示出黑鮪魚的高經濟價值與市場地位。活動至今累計捕獲174尾鮪魚，不僅象徵豐收，也見證漁民與海洋共生的努力成果。


▲圖片來源：周春米FB
▲圖片來源：周春米FB


活動全面升級，離島也能感受黑鮪熱潮

今年活動首度跨海延伸，將觀光魅力拓展至離島琉球鄉，5月17日預計舉辦「琉住你音樂會」，為離島地區注入青春與音樂活力。緊接著6月7日，饕客引頸期盼的「美食推廣宴」將盛大開席，結合黑鮪魚特色料理與當地食材，提供難得一見的味蕾饗宴。6月14、15日登場的「大鮪市集」於大鵬灣國際休閒特區舉行，融合市集、美食、展售與親子互動，最後在6月21日的「經典之夜」劃下精彩句點，整個黑鮪魚季活動橫跨近兩個月，精彩內容一波接一波。


▲圖片來源：周春米FB
▲圖片來源：周春米FB


黑鮪魚不只是屏東的珍貴漁產，更是地方觀光與文化的重要推手。藉由「黑鮪魚文化觀光季」這個品牌，屏東成功塑造出屬於大東港地區的獨特海洋魅力。不論是品嚐美味的鮪魚大餐，還是沉浸於音樂與在地文化之中，這場年度盛事都是認識屏東、親近海洋、感受漁村活力的最佳機會。2025年的黑鮪魚季，不只是一次觀光活動，更是一場結合熱情、文化與海洋能量的全民嘉年華！


▲圖片來源：周春米FB
▲圖片來源：周春米FB


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>屏東限定花藝展開展中！四大創意場景×五感體驗 打卡新熱點

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

展覽 市集 美食 觀光 電影

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

屏東男童遭剃光頭只給小塊麵包 網友扮柯南曝仍有疑點

屏東小黃公車再優化 增部分站點、提供安全座椅預約

屏東佳冬端午立瓜活動 500名額報名秒殺

花蓮87歲翁騎機車逾200公里 屏東買豬腳回程自摔

相關新聞

澎湖「鯨魚洞」黑白玄武岩奇景！交通、美食、拍照攻略，必訪IG打卡景點完整指南

udn走跳旅遊／D&W黑白雙搭 說到澎湖，大家第一個想到的可能是藍天白雲、海鮮美食、跨海大橋，但如果你問我：「澎湖最讓你印象深刻的地景是哪一個？」我會推「鯨魚洞」！ 這裡不只是IG網美

黑鮪魚季開嗨啦！屏東觀光季再創高潮 破百萬天價黑鮪魚出爐

唱跳不夠還要吃起來！黑鮪魚文化觀光季強勢回歸，從第一鮪開拍到鮪魚市集、美食饗宴，通通精彩不間斷，錯過等一年！

全台唯一「珍奶喝到飽」速食店！媲美速食南霸天 內用套餐「8種飲料無限暢飲」 平日限定「99元套餐」CP值爆表

速食店有珍奶喝到飽！高雄有間超人氣速食店霸氣提供「飲料喝到飽」，可樂、檸檬紅茶到珍珠奶茶等多達8種飲料任你喝，脆皮炸雞也是強到不行，...

台版聖托里尼！朝聖花火節也別忘了 澎湖「異國風秘境」曝光 經典「白色系建築+碧海藍天」復刻必拍

澎湖小希臘！朝聖「澎湖國際海上花火節」順遊秘境，從制高點俯瞰漁港，錯落的白色系建築與碧海藍天美景有如「台版聖托里尼」，白天夜晚都好出片，免搭長途飛機也能拍到異國美照。

「古早味粉圓冰」一碗20元！高雄呷冰必訪　內用外帶排隊人潮沒斷過

udn走跳美食／小佳的幻想世界 鄧家粉圓冰位在三民區立德街，是網友推薦來高雄必吃的前20大經典小吃！粉圓和湯圓都是純手工製作，不加防腐劑及硼砂。鄧家粉圓冰最便宜一碗只要20元，滿滿一大碗粉圓

屏東牡丹燃起希望之光！地方創生藍圖曝光 從森林走向未來

不用砍樹，收入翻倍！屏東牡丹鄉靠「林下經濟」創下全國首例，部落族人從此多了一個身份：森林裡的綠色企業家。他們如何把老祖宗的智慧，變成吸引青年的黃金產業？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。