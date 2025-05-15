黑鮪魚季開嗨啦！屏東觀光季再創高潮 破百萬天價黑鮪魚出爐

唱跳不夠還要吃起來！黑鮪魚文化觀光季強勢回歸，從第一鮪開拍到鮪魚市集、美食饗宴，通通精彩不間斷，錯過等一年！





屏東一年一度的海洋盛事——「2025屏東黑鮪魚文化觀光季」於5月3日在東港正式揭開序幕，首場「海洋音樂會」在萬人歡呼中熱力登場。動力火車、王識賢、朱海君與派偉俊輪番上台嗨唱，全場氣氛沸騰，讓這場以黑鮪魚為主角的觀光盛典，以音樂熱潮開出亮眼的第一槍。當晚，屏東縣長周春米也親臨現場與樂迷同歡，並隆重頒發第一鮪匾額給捕獲者「茂豐祥號」與第一鮪買家「澎坊股份有限公司」，掀起活動高潮。





▲圖片來源：周春米FB





全台粉絲朝聖，萬人空巷見證海洋熱情

音樂會當晚，整個東港幾乎萬人空巷，活動現場早早擠滿來自各地的樂迷與遊客。有粉絲清晨便帶著野餐墊卡位，也有人高舉應援燈牌、穿上偶像T恤力挺演出者，尖叫聲與歡呼聲不絕於耳。東港成為全台最熱鬧的海邊舞台，不僅是音樂與觀光的完美結合，也再度證明黑鮪魚季的高人氣與魅力。





▲圖片來源：周春米FB





25年經典傳承，黑鮪魚品牌魅力無法擋

屏東黑鮪魚文化觀光季至今已邁入第25屆，長年結合漁業、農業、生態保育與觀光推廣，成為台灣最具代表性的海洋觀光活動之一。今年第一鮪重達224公斤，每公斤高價拍出新台幣10,300元，總價高達230萬7200元，顯示出黑鮪魚的高經濟價值與市場地位。活動至今累計捕獲174尾鮪魚，不僅象徵豐收，也見證漁民與海洋共生的努力成果。





▲圖片來源：周春米FB





活動全面升級，離島也能感受黑鮪熱潮

今年活動首度跨海延伸，將觀光魅力拓展至離島琉球鄉，5月17日預計舉辦「琉住你音樂會」，為離島地區注入青春與音樂活力。緊接著6月7日，饕客引頸期盼的「美食推廣宴」將盛大開席，結合黑鮪魚特色料理與當地食材，提供難得一見的味蕾饗宴。6月14、15日登場的「大鮪市集」於大鵬灣國際休閒特區舉行，融合市集、美食、展售與親子互動，最後在6月21日的「經典之夜」劃下精彩句點，整個黑鮪魚季活動橫跨近兩個月，精彩內容一波接一波。





▲圖片來源：周春米FB





黑鮪魚不只是屏東的珍貴漁產，更是地方觀光與文化的重要推手。藉由「黑鮪魚文化觀光季」這個品牌，屏東成功塑造出屬於大東港地區的獨特海洋魅力。不論是品嚐美味的鮪魚大餐，還是沉浸於音樂與在地文化之中，這場年度盛事都是認識屏東、親近海洋、感受漁村活力的最佳機會。2025年的黑鮪魚季，不只是一次觀光活動，更是一場結合熱情、文化與海洋能量的全民嘉年華！





▲圖片來源：周春米FB





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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