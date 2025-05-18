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不是迷信 是信仰！屏東靈媒文化特展帶你認識祖靈與土地連結

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專
▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專

她們，不是電影裡的通靈者，而是守護部落靈魂的真實存在。「靈媒與她們的產地」不只是展覽，更是一段關於信仰、生命與傳承的真實故事，等你一起來聽、來感受。


▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專
▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專


走進屏東菸廠1936文化基地，一場靜謐又深刻的文化旅程正在展開。「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」自4月30日正式開展，邀請民眾踏入靈媒世界，聆聽她們與祖靈之間的對話，感受那份屬於部落的深沉靈性與文化連結。這場展覽不僅是一次視覺與情感的沉浸體驗，更是一場穿越時間與族群的文化見證。


▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專
▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專


靈媒：部落的橋樑與守護者

在多數原住民族的世界觀中，萬物皆有靈。無論是山林中的動物，還是守護部落的祖靈，都在族人的日常生活中扮演重要角色。靈媒，正是串起人與靈之間的橋樑，她們以與靈溝通的能力，傳遞祖靈的訊息、守護族人安寧。她們的存在，是部落深信不疑的力量，也是文化得以延續的重要支柱。


▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專
▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專


跨鄉、跨部落，共築靈媒文化地圖

本次特展是屏東縣首度以縣級層級舉辦的大型靈媒文化展，跨越鄉鎮、連結多個原住民族部落，邀集多達39位靈媒共同參與。這些來自不同背景的靈媒，分享她們的生命故事與靈性歷程，讓觀展者不僅看見文化的多樣樣貌，更聽見靈媒們真實、深刻的心聲。透過她們的親身敘述，靈媒不再是神祕模糊的存在，而是貼近現代社會的文化實踐者。


▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專
▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專


傳承的關鍵時刻：文化在消逝前被看見

靈媒文化正面臨斷層與消逝的危機，許多年輕一代對靈媒的理解與接觸逐漸淡薄。本展希望透過系統性的呈現與深度敘事，讓靈媒文化不只被「看見」，更能被理解與尊重。這不僅是對過去文化的回顧，也是對未來文化延續的堅定呼喚。走入展場，你將會明白，靈媒的存在，不只是信仰的象徵，更是族群記憶與精神的載體。


▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專
▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專


「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」即日起展出至10月26日，於屏東菸廠1936文化基地原民館展出。展場內，祭歌悠悠、故事繚繞，每一處角落都蘊藏靈性能量與族群記憶。我們誠摯邀請你走進展覽，在這片連結祖靈與人心的土地上，重新感受文化的深度與靈魂的重量。


▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專
▲圖片來源：屏東菸廠1936文化基地粉專


【靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展】

展覽期間：即日起展出至10月26日

展覽時間：每週二至週四9時至18時；週五至週日9時至20時（週一及國定假日休館）

展覽地點：屏東菸廠1936文化基地原民館


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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