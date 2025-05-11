台版聖托里尼！朝聖花火節也別忘了 澎湖「異國風秘境」曝光 經典「白色系建築+碧海藍天」復刻必拍
澎湖小希臘！朝聖「澎湖國際海上花火節」順遊秘境，從制高點俯瞰漁港，錯落的白色系建築與碧海藍天美景有如「台版聖托里尼」，白天夜晚都好出片，免搭長途飛機也能拍到異國美照。
澎湖花火節吸引大批民眾朝聖，除了必看煙火外，位於澎湖西嶼最末端有個異國風秘境「外垵漁港觀景台」，同時擁有「澎湖小希臘」、「台版聖托里尼」等美名，可以從觀景台制高點俯瞰整個漁港，白天與夜晚都別有一番風味，令不少人一看都驚呼「美極了」、「如臨國外美景」。
此外，攝影師莫莉分享，觀景台前還設有免費停車場、廁所新設施，以及呼應花火節主題的史努比打卡點，今年的澎湖真的太殺底片了！
Google導航：外垵漁港觀景台、三仙塔
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