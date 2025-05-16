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玩水、玩市集、玩樂無極限！「六龜山城水樂園」每週末清涼登場

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：高雄旅遊網
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夏天的熱浪來襲，你準備好與家人一同迎接清涼的挑戰了嗎？六龜山城水樂園在這個5月，每週末為你帶來無限的水上樂趣！從氣墊滑水道到戲水池，無論大人還是小朋友，都能在這裡盡情放鬆，享受涼爽的一天！



隨著夏天的腳步逐漸逼近，炎熱的天氣讓人迫不及待想要來一場清涼的水上樂趣。今年的夏天，「六龜山城水樂園」成為了最佳去處，讓你在每個週末都能享受無限暢玩水的樂趣！從5月3日到5月25日，每週六日，水樂園都將帶來前所未有的清涼體驗，無論是大人還是小孩，保證每一位遊客都能找到屬於自己的快樂時光。


▲圖片來源：高雄旅遊網
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只需小小消費，免費暢玩水上設施

在這個炎熱的夏季，六龜山城水樂園特別推出「每週末免費暢玩」的超值優惠！只需出示當日在六龜消費滿$500的憑證，便能免費體驗園區內的熱門設施：大型氣墊滑水道與戲水池。這些刺激又充滿樂趣的設施，保證讓你和家人享受一個無憂無慮的夏日午後。帶著孩子一起滑水道，或是放鬆在戲水池中，完全放開身心，享受最清涼的夏日樂趣！


▲圖片來源：高雄旅遊網
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不只是玩水，還有美食與手作市集等你來逛

水樂園不僅擁有多樣化的水上設施，還設有一個充滿在地特色的【山城集市】等你來逛！您可以在這裡品嚐新鮮的在地農產，或是沉浸在美味的美食市集中，體驗手作DIY，還能集章換取精美的禮物。而且，別忘了拿起相機，拍下快樂瞬間，分享至社交媒體，並有機會獲得限量不織布提袋！但提醒您，數量有限，送完為止，快來搶！


▲圖片來源：高雄旅遊網
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除了水樂園，還有更多六龜特色活動等你來探索

當您來到六龜，不僅可以盡情玩水，還有一系列其他精彩的活動等待您的發掘。加入巴斯蘭溪瀑布秘境導覽，帶著家人走進自然的懷抱；或是挑戰夜間探險，體驗「寶來夜行秘境之旅」的神秘與刺激。走訪十八羅漢山、諦願寺和彩蝶谷等熱門景點，讓您全面了解六龜的美景和文化。不僅如此，六龜的「美人湯」泡湯體驗也是不可錯過的放鬆選擇，讓您在享受美景的同時，身心徹底放鬆。


▲圖片來源：高雄旅遊網
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這個夏天，「六龜山城水樂園」邀您和家人朋友一起來享受清涼遊樂的樂趣！無論是水上活動、探索秘境還是品嚐美食，六龜的每一個角落都充滿了驚喜與歡樂。趕緊安排您的周末行程，來六龜一起Chill玩涼爽一夏，讓這個夏季不再只是炎熱的煎熬，而是充滿快樂和清新回憶的旅程！


▲圖片來源：高雄旅遊網
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【六龜山城水樂園】

活動日期：5月3日至5月25日（每週六、日）

活動時間：下午1:00-5:00

活動地點：可直接導航「六龜區寶來第二停車場」


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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