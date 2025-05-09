10年老店熄燈！恆春人氣火鍋店突宣布歇業　業者嘆：撐不過國旅寒冬

屏東知名美食又少一家！ 經營10年的知名火鍋店「竹夯鍋物」在今年4月無預警宣布熄燈，引發不少在地居民與常來墾丁旅遊的遊客一片驚呼！

這家位於恆南路的火鍋老店，以新鮮食材與親切服務在當地累積了高人氣，而業者日前於臉書粉專發出結束營業公告，「竹夯鍋物租約到期，因國旅觀光低迷，故不再續約」，並於4月16日正式結束營業。

圖／翻攝竹夯鍋物臉書

根據Google Maps資料顯示，擁有高達4.7顆星的好評，，不僅深受在地人喜愛，更是不少外地遊客「到恆春必吃」的口袋名單。許多顧客盛讚其湯頭層次豐富、用料實在，且「4人套餐CP值超高」，讓不少網友直呼可惜，感嘆「恆春又少了一家值得回訪的好餐廳。」