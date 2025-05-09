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六龜「山城水樂園」5月限定 每週末開放消暑首選

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六龜山城水樂園清涼消暑。　圖：高雄市政府觀光局／提供
六龜山城水樂園清涼消暑。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日戲水消暑成首選，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）與六龜觀光休閒協會合作推出5月限定「山城水樂園」，絕對是消暑旅遊新選擇。觀光局長高閔琳表示，自5月起每週六、日13:00~17:00，於寶來第二停車場設置大型氣墊滑水道及戲水池，讓大人小孩一同清涼戲水，享受山城中的沁涼體驗。只需出示當日在六龜消費滿500元的憑證，即可免費暢玩。活動現場還匯集六龜在地農產、美食與手作 DIY，邀請大家相揪來六龜，欣賞自然美景、暢快玩水遊市集，享受不一樣的山城之夏。

▲跟著導覽員了解六龜在地生態。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲跟著導覽員了解六龜在地生態。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳並強調，東高雄擁有豐富的自然資源，有「高雄後花園」的美稱。除了寶來與不老溫泉區，每年花旗木、梅花與桃花心木輪番盛開，原生山茶也深受國內外遊客喜愛。觀光局與六龜觀光休閒協會共同推出的「山城水樂園」活動，在五月的每週六、日13:00~17:00，讓遊客到寶來暢玩戲水，大人小孩一起同樂消暑。除了戲水活動，六龜還有神威天臺山、諦願寺、十八羅漢山、六龜之心、彩蝶谷等豐富的人文與自然景點，一年四季皆具風貌，非常適合親子家庭探索六龜的自然與文化魅力。夏日來訪，不僅能戲水納涼，更可踏青健行、放慢步調，享受難得的身心靈放鬆之旅。

▲茂林紫蝶幽谷。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲茂林紫蝶幽谷。　圖：高雄市政府觀光局／提供

六龜溫泉遠近馳名，區內寶來及不老兩大溫泉區，皆屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，因泉質滑嫩，洗後常有青春不老之感，故有「美人湯」之稱，並曾獲「台灣好湯－金泉獎」最佳 CP 值大獎。除了來六龜泡湯旅遊外，亦可順遊到茂林、桃源及那瑪夏探索山林秘境和體驗原鄉文化，體驗東高雄的慢活魅力。

▲體驗手洗愛玉及植物手藝 DIY 體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲體驗手洗愛玉及植物手藝 DIY 體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供

凡出示5月份每週六、日當日在六龜消費滿500元的憑證，即可免費暢玩山城水樂園；現場拍照打卡，還可獲得限量不織布提袋，送完為止。

此外，為讓遊客深入了解六龜的自然生態，觀光局也特別規劃兩條生態導覽遊程。日間的「巴斯蘭溪瀑布秘境之旅」，由導覽老師帶領沿著巴斯蘭溪步道前行，觀察多樣豐富的生態景觀。夜晚則推出「寶來夜行秘境之旅」，深入浦來溪頭社戰道，探索歷史遺跡與夜間自然生態，別有一番風味。歡迎與家人朋友相揪報名參加。更多活動資訊請洽「高雄旅遊網」、及「高雄市六龜觀光協會」臉書粉絲頁查詢。

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