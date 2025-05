澎湖海上花火節結合「花生漫畫75週年」 打造史努比領軍的主題煙火、燈光秀、紀念展

【旅奇傳媒/編輯部整理】澎湖縣政府2025年與 Peanuts™ 合作舉辦「澎湖國際海上花火節」,並慶祝查爾斯.舒茲漫畫誕生75週年,匯集眾多活動資訊總覽。備受矚目的「澎湖國際海上花火節」於05/05正式開幕,今年特別與全球知名漫畫Peanuts™《花生漫畫》合作,以慶祝這部經典漫畫誕生75週年為主題,打造一場融合煙火、無人機科技燈光秀與多元文化表演的國際級盛會。活動將自05/05揭開序幕,並持續至07/29閉幕,期間共計29場精彩活動,預計吸引來自世界各地的旅客共襄盛舉。

今年花火節的最大亮點之一,莫過於開幕當晚的「《花生漫畫》75週年主題無人機燈光秀」。澎湖縣政府旅遊處表示,開幕場將動用700台無人機,以科技演繹出史努比與其夥伴們的經典場景,搭配長達12分鐘的煙火秀,預計施放30發12吋高空煙火及9075發煙火彈,煙火花色多達100種,將澎湖夜空點綴得璀璨奪目。此外,為提升國際能見度,縣府特別邀請五個國際煙火團隊,分別於05/08、05/19、05/22、06/02及07/22登場,為花火節增添更多國際元素。

▲為配合《花生漫畫》75週年主題,馬公市觀音亭園區特別設置《花生漫畫》75週年主題商售店。 圖:澎湖縣政府/提供

為讓更多遊客參與這場盛會,花火節特別規劃了三場離島場次,分別於05/24七美、06/14吉貝以及06/21望安舉行。此外,今年更配合三場地方自辦特色活動,包括07/05「白沙丁香魚季」、07/19「茹夏之音・樂動湖西」及07/25「西嶼西遊記」,加碼煙火秀及《花生漫畫》75週年無人機燈光秀,展現澎湖多元的地方文化與特色。

為配合《花生漫畫》75週年主題,馬公市觀音亭園區特別設置《花生漫畫》75週年主題商售店,開幕當日即吸引眾多史努比迷前來朝聖。店內販售8款 Snoopy 限定商品,包括T恤、馬克杯、帽子、啤酒杯組、浴巾、明信片組、收納袋及手機掛繩等,深受大家喜愛。

為了慶祝《花生漫畫》75週年,經典 Peanuts™ 品牌與臺灣卓越的藝術策展公司-蔚龍藝術有限公司(Blue Dragon Art Company)合作,今年將在亞洲城市巡迴展出的「How do you do? SNOOPY - 史努比的藝術與友情之旅」,特別在馬公觀音亭園區拱門左側燈箱設有《花生漫畫》75週年特展海報預展,曝光特展中來自世界各地藝術家所打造的亮點作品,藉由讓民眾優先欣賞特展宣傳海報,回味史努比和朋友們曾經陪伴我們成長的經典畫面,重溫那些歡樂與感動。

2025「澎湖國際海上花火節」以《花生漫畫》75週年為主題,結合璀璨煙火、無人機科技燈光秀、多元藝文表演、《花生漫畫》75週年紀念展、花火市集、《花生漫畫》75週年主題商售店等,讓遊客在欣賞壯麗煙火的同時,也能深入體驗《花生漫畫》的經典魅力。

▲澎湖國際海上花火節不僅是一場視覺與聽覺的盛宴,更是展現澎湖多元文化與國際視野的重要平台。 圖:澎湖縣政府/提供

澎湖縣政府旅遊處表示,2025「澎湖國際海上花火節」不僅是一場視覺與聽覺的盛宴,更是展現澎湖多元文化與國際視野的重要平台。縣府誠摯邀請來自各地的旅客,親臨澎湖體驗這場獨一無二的花火盛會,或透過澎湖國際海上花火節臉書粉絲專頁直播,與全球觀眾同步感受澎湖的美麗與熱情。

1950年,查理布朗、史努比及花生幫小夥伴們首次登場。75年來,花生漫畫成為全球性熱潮,包括榮獲多次殊榮的動畫影集、舞台秀、線下體驗、品牌及零售合作。查爾斯.舒茲先生的作品70多年來深刻啟發藝術家、音樂家及粉絲,這些受人喜愛、傳達人類情感的漫畫角色們也將繼續陪伴大家,持續帶來驚喜。

關於花生漫畫/PEANUTS: 花生漫畫中的人物及其相關智慧財產權41%歸 WildBrain Ltd. 所有,39%歸索尼音樂娛樂(日本)公司所有,20%歸查爾斯.舒爾茨(Charles M. Schulz)家族所有。查爾斯.舒爾茨爾茨(Charles M. Schulz)於1950年首次向全世界介紹了花生系列漫畫中的人物,當時花生系列漫畫在七家報紙上首次亮相。從那以後,查理.布朗、史努比和花生漫畫的其他成員在流行文化上留下了不可磨滅的印記。

大家也可以在 Apple TV+ 欣賞花生漫畫全新動畫和特別動畫,粉絲們還可以透過世界各地數以千計的消費產品、遊樂園購物、文化活動、社交媒體以及從傳統到數字的各種形式的每日漫畫來享受花生漫畫。2018年,《花生漫畫》與美國國家航空暨太空總署(NASA)簽署了為期數年的太空法案協議,希望相關計畫能激發下一代學生對太空探索和 STEM 的熱情。

