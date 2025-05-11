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屏東牡丹燃起希望之光！地方創生藍圖曝光 從森林走向未來

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：周春米縣長粉專
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不用砍樹，收入翻倍！屏東牡丹鄉靠「林下經濟」創下全國首例，部落族人從此多了一個身份：森林裡的綠色企業家。他們如何把老祖宗的智慧，變成吸引青年的黃金產業？


▲圖片來源：周春米縣長粉專
▲圖片來源：周春米縣長粉專


屏東縣牡丹鄉近日迎來地方創生的重要里程碑！在國家發展委員會的支持下，牡丹鄉以「林下經濟」為核心的地方創生計畫正式啟動，並由屏東科技大學輔導成立「有限責任屏東縣牡丹鄉原住民農林業生產合作社」。這不僅是全國首例以林下經濟為主軸的創生計畫，更象徵部落自主營運的時代來臨，為族人開創兼顧生態與生計的永續未來。


▲圖片來源：周春米縣長粉專
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五年深耕結碩果 林下經濟成部落新支柱

自2020年起，牡丹鄉公所便積極推動林下經濟產業，從山林養雞、段木香菇栽培到林下養蜂，逐步建構出獨特的產業鏈。112至113年度獲國發會核定計畫後，更在林業保育署的技術與經費支持下，結合屏科大的專業輔導，成功克服氣候變遷、技術升級等挑戰。如今，牡丹山林雞成為遊客指名必買的特色產品，林下經濟不僅為族人帶來穩定收入，更吸引青年返鄉，讓部落重現生機。


▲圖片來源：周春米縣長粉專
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三生共融實踐 森林資源化身綠色經濟

林下經濟政策的核心是實現「生活、生產、生態」的三生共融。透過森林資源的永續利用，族人既能返鄉扎根，又能守護祖傳土地。牡丹鄉長潘壯志特別感謝林業署與屏科大教授陳美惠的長期陪伴，讓部落從傳統農耕轉型為重視生態的綠色經濟，成功打造「牡丹品牌」的獨特價值。


▲圖片來源：周春米縣長粉專
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合作社凝聚部落文化 換工精神再現生機

「合作社的成立，是排灣族『換工』文化的現代實踐。」首任理事主席李德福感性分享，過去部落透過互助完成農事與慶典，如今這份精神將延續至產業發展。合作社不僅是經濟組織，更是維繫情感與文化的平台，未來將整合族人力量，推動集體行銷、技術升級，讓林下經濟成為部落驕傲。


▲圖片來源：周春米縣長粉專
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產學攜手擘劃未來 牡丹品牌接軌國際

屏科大森林系教授陳美惠指出，未來五年是關鍵成長期，合作社將強化品牌形象、擴增產能，並結合企業ESG資源，讓牡丹的林下產品走向國際市場。「我們要證明，永續產業能創造好生活！」她期許牡丹鄉成為地方創生的典範，讓世界看見台灣部落如何以智慧與團結，寫下生態與經濟雙贏的故事。


▲圖片來源：周春米縣長粉專
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從政策支持到部落自主，牡丹鄉的林下經濟已點亮地方創生的火炬。這裡的每一隻山林雞、每一朵段木香菇，都承載著族人對土地的敬意與創新的勇氣。邀請大家親訪牡丹，品味森林的饋贈，見證台灣最動人的永續實踐！


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