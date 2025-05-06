正式揭幕！2025澎湖海上花火節 精彩煙火絢爛奪目

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年「澎湖國際海上花火節」05/05正式揭開序幕，作為澎湖最具代表性的年度盛事，本次活動吸引了全球目光。為確保開幕式的完美呈現，澎湖縣政府日前（04/28）已在觀音亭休閒園區舉辦了試放活動，園區內吸引5,000名鄉親與遊客共襄盛舉。

雖然因為天候影響，無人機無法順利起飛展演，但10分鐘的煙火秀仍吸引眾人目光，共使用近6,100發煙火彈，其中包括12吋煙火彈15發，為澎湖夜空增添了絢麗色彩，讓現場觀眾驚嘆連連，紛紛拿起手機記錄下這難得的時刻，並在社交媒體上分享這場視覺盛宴。

▲2025澎湖國際海上花火節共規劃29場次，每場均有《花生漫畫》75週年主題無人機燈光秀和煙火秀搭配演出。 圖：澎湖縣政府／提供

今年花火節已邁入第23年，「澎湖國際海上花火節」不僅是地方盛事，更是國際級的文化交流平台。 我們很榮幸今年能夠與全球知名漫畫《花生漫畫》Peanuts™合作，以慶祝這部經典漫畫75週年為主題，打造一場融合煙火、無人機科技燈光秀與多元文化表演的國際級盛會。未來，縣府將持續推動澎湖的觀光與文化行銷，將澎湖的美好與花火節的魅力推向全球，吸引更多國際旅客前來體驗澎湖的獨特風情。

▲2025年澎湖國際海上花火節試放活動，順利呈現璀璨海上花火秀。 圖：澎湖縣政府／提供

2025「澎湖國際海上花火節」共規劃了29場次，其中5場將由國際專業煙火團隊精心施放，為花火節增添更多國際元素。每場均有《花生漫畫》75週年主題無人機燈光秀和煙火秀搭配演出，以及各界表演團體的精彩表演，邀請所有史努比迷一起探索澎湖夢幻之旅，共度這個難忘的澎湖夏日。

05/05迎來「澎湖國際海上花火節」的開幕，開幕場的最大亮點之一，莫過於當晚的「《花生漫畫》75週年主題無人機燈光秀」。澎湖縣政府旅遊處表示，開幕場動用700台無人機，在澎湖夜空以科技演繹出受到《花生漫畫》75週年史努比與好朋友們所啟發的經典場景，搭配長達12分鐘的煙火秀，預計施放30發12吋高空煙火及9075發煙火彈，煙火花色多達100種，將澎湖夜空點綴得光彩奪目。更多活動資訊，請參考「澎湖國際海上花火節」和「澎湖Travel」臉書粉絲專頁。

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