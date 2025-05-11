「古早味粉圓冰」一碗20元！高雄呷冰必訪　內用外帶排隊人潮沒斷過

鄧家粉圓冰位在三民區立德街，是網友推薦來高雄必吃的前20大經典小吃！粉圓和湯圓都是純手工製作，不加防腐劑及硼砂。鄧家粉圓冰最便宜一碗只要20元，滿滿一大碗粉圓吃起來很過癮，有冰有熱一年四季都很適合來吃，是超人氣的高雄冰品推薦。

鄧家粉圓冰 環境介紹

鄧家粉圓冰位在三民區立德街的巷弄中，附近有三民市場，比較適合騎車前往，因為是巷弄開車不好停。

鄧家粉圓冰在Google上有近4000則評論，而且高達4.4顆星，算是評價非常高的銅板美食。畢竟一碗才20元的冰品實在沒什麼可以嫌棄的，而且又是手工製作這大大加分。用餐環境的話則是鐵皮屋頂下，內用外帶都要先排隊，雖然人潮很多幾乎都是客滿狀態，但翻桌率滿快的，值得等待。

鄧家粉圓冰 菜單

鄧家粉圓冰最便宜的就是一碗20元的粉圓冰，冷熱都有所以無論夏天還是冬天都可以來吃。

除了招牌的粉圓冰外，鄧家粉圓冰還提供3種組合的綜合刨冰、招牌豆花、口感系列冰品，以及冬季限定口味，加起來超過20種選擇有夠豐富。最便宜20元、最貴也不過55元就能吃到一碗冰，這還是漲價後的價格，以現今的物價來說真的算便宜了。

檯面上有非常多料，幾乎都是店家自製的，組合刨冰還可以再任意組合，反正只要選擇你想吃的，點下去就對了，價格怎樣都是划算。

鄧家粉圓冰 餐點介紹

粉圓冰

以一碗20元的手工粉圓來說，我找不到可以挑剔的缺點，可能就是環境是半戶外然後沒有廁所，但整體維持的也算乾淨。粉圓冰讓你每一口都可以吃到粉圓真的是件令人開心的事，南部甜是獨有的特色，因為我是高雄人所以不覺得有太甜的問題。粉圓大小也很剛好，顆顆晶瑩剔透，光看就覺得好療癒。有些人還覺得一碗粉圓冰的份量足夠2個女生吃，這樣只要20元真心大推。

綜合刨冰

我們當天點了2碗綜合刨冰，一碗是粉圓+湯圓+仙草、一碗是粉圓+仙草+綠豆+大豆+煉乳，煉乳要多加5元。有網友評論說到：粉圓是熱的小顆的、薏仁很軟爛、湯圓Q彈、愛玉、仙草、紅豆、綠豆也都不是工廠料。可見店家是拿出真心誠意在做生意，價格便宜用料實在，難怪天天客滿。

我們自己在吃的時候也覺得豆類都很軟爛，粉圓和湯圓都很Q彈好吃，加煉乳就是看個人口味，多了一點牛奶的感覺。

米糕粥

我自己本身很愛米糕粥，從小只要冬天一到媽媽就會煮米糕粥，所以很習慣冬天一定要喝上一碗米糕粥。但上來台北念書後發現，北部好像比較少有米糕粥這種東西，可能他們吃不慣甜的米糕，口感又是黏黏糯糯的吧！但米糕粥就是要有這樣的口感才好吃，而且要夠甜，所以冬天有到高雄一定要吃吃看米糕粥。

鄧家粉圓冰 用餐心得

以一碗20元的粉圓冰來說，鄧家粉圓冰無論是價格還是口味上都很值得來吃，除了粉圓冰外還有近20種冰品豆花可以選擇，每次來都能吃不一樣的內容，價格平易近人，用料又都是店家自製，真心覺得沒有可以挑剔的地方，絕對是好吃的高雄冰品推薦。

鄧家粉圓冰

地址：高雄市三民區立德街1巷2號

電話：(07)286-2856

營業時間：10:10-21:30 (週二公休)

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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