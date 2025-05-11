快訊

日職／古林睿煬98球9局完封勝！台灣投手暌違13年第10人

台北羽賽／捍衛主場首部曲告捷 謝沛珊、洪恩慈暌違17年留下女雙冠軍

吞東西怪怪的…吃飯1習慣竟讓他罹「癌前病變」 醫示警：很容易忽視

「古早味粉圓冰」一碗20元！高雄呷冰必訪　內用外帶排隊人潮沒斷過

小佳的幻想世界／ 文、圖／小佳

udn走跳美食／小佳的幻想世界

鄧家粉圓冰位在三民區立德街，是網友推薦來高雄必吃的前20大經典小吃！粉圓和湯圓都是純手工製作，不加防腐劑及硼砂。鄧家粉圓冰最便宜一碗只要20元，滿滿一大碗粉圓吃起來很過癮，有冰有熱一年四季都很適合來吃，是超人氣的高雄冰品推薦。

鄧家粉圓冰 環境介紹

鄧家粉圓冰位在三民區立德街的巷弄中，附近有三民市場，比較適合騎車前往，因為是巷弄開車不好停。

鄧家粉圓冰在Google上有近4000則評論，而且高達4.4顆星，算是評價非常高的銅板美食。畢竟一碗才20元的冰品實在沒什麼可以嫌棄的，而且又是手工製作這大大加分。用餐環境的話則是鐵皮屋頂下，內用外帶都要先排隊，雖然人潮很多幾乎都是客滿狀態，但翻桌率滿快的，值得等待。

鄧家粉圓冰 菜單

鄧家粉圓冰最便宜的就是一碗20元的粉圓冰，冷熱都有所以無論夏天還是冬天都可以來吃。

除了招牌的粉圓冰外，鄧家粉圓冰還提供3種組合的綜合刨冰、招牌豆花、口感系列冰品，以及冬季限定口味，加起來超過20種選擇有夠豐富。最便宜20元、最貴也不過55元就能吃到一碗冰，這還是漲價後的價格，以現今的物價來說真的算便宜了。

檯面上有非常多料，幾乎都是店家自製的，組合刨冰還可以再任意組合，反正只要選擇你想吃的，點下去就對了，價格怎樣都是划算。

鄧家粉圓冰 餐點介紹

粉圓冰

以一碗20元的手工粉圓來說，我找不到可以挑剔的缺點，可能就是環境是半戶外然後沒有廁所，但整體維持的也算乾淨。粉圓冰讓你每一口都可以吃到粉圓真的是件令人開心的事，南部甜是獨有的特色，因為我是高雄人所以不覺得有太甜的問題。粉圓大小也很剛好，顆顆晶瑩剔透，光看就覺得好療癒。有些人還覺得一碗粉圓冰的份量足夠2個女生吃，這樣只要20元真心大推。

綜合刨冰

我們當天點了2碗綜合刨冰，一碗是粉圓+湯圓+仙草、一碗是粉圓+仙草+綠豆+大豆+煉乳，煉乳要多加5元。有網友評論說到：粉圓是熱的小顆的、薏仁很軟爛、湯圓Q彈、愛玉、仙草、紅豆、綠豆也都不是工廠料。可見店家是拿出真心誠意在做生意，價格便宜用料實在，難怪天天客滿。

我們自己在吃的時候也覺得豆類都很軟爛，粉圓和湯圓都很Q彈好吃，加煉乳就是看個人口味，多了一點牛奶的感覺。

米糕粥

我自己本身很愛米糕粥，從小只要冬天一到媽媽就會煮米糕粥，所以很習慣冬天一定要喝上一碗米糕粥。但上來台北念書後發現，北部好像比較少有米糕粥這種東西，可能他們吃不慣甜的米糕，口感又是黏黏糯糯的吧！但米糕粥就是要有這樣的口感才好吃，而且要夠甜，所以冬天有到高雄一定要吃吃看米糕粥。

鄧家粉圓冰 用餐心得

以一碗20元的粉圓冰來說，鄧家粉圓冰無論是價格還是口味上都很值得來吃，除了粉圓冰外還有近20種冰品豆花可以選擇，每次來都能吃不一樣的內容，價格平易近人，用料又都是店家自製，真心覺得沒有可以挑剔的地方，絕對是好吃的高雄冰品推薦。

鄧家粉圓冰

地址：高雄市三民區立德街1巷2號

電話：(07)286-2856

營業時間：10:10-21:30 (週二公休)

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰品 刨冰 湯圓 豆花 銅板美食 高雄美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

「古早味粉圓冰」一碗20元！高雄呷冰必訪　內用外帶排隊人潮沒斷過

udn走跳美食／小佳的幻想世界 鄧家粉圓冰位在三民區立德街，是網友推薦來高雄必吃的前20大經典小吃！粉圓和湯圓都是純手工製作，不加防腐劑及硼砂。鄧家粉圓冰最便宜一碗只要20元，滿滿一大碗粉圓

屏東牡丹燃起希望之光！地方創生藍圖曝光 從森林走向未來

不用砍樹，收入翻倍！屏東牡丹鄉靠「林下經濟」創下全國首例，部落族人從此多了一個身份：森林裡的綠色企業家。他們如何把老祖宗的智慧，變成吸引青年的黃金產業？

10年老店熄燈！恆春人氣火鍋店突宣布歇業　業者嘆：撐不過國旅寒冬

10年老店熄燈！恆春人氣火鍋店突宣布歇業　業者嘆：撐不過國旅寒冬

上班族超愛！高雄好吃「自選料沙拉餐」百元起　還有「軟法三明治」吃超飽

udn走跳美食／美食好芃友 夏天來了啦！高雄中午熱到炸裂～午餐也不想每天都吃便當～～推薦六合路上的「好秋沙拉」！ 這裡可是健身族、養生控、上班族的高雄沙拉口袋名單NO.1！沙拉配料選項琳瑯

正式揭幕！2025澎湖海上花火節 精彩煙火絢爛奪目

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年「澎湖國際海上花火節」05/05正式揭開序幕，作為澎湖最具代表性的年度盛事，本次活動吸引了全球目光。為確保開幕式的完美呈現，澎湖縣政府日前（04/28）已在觀音亭休閒

爆單水餃開店面了！高雄最新「299元水餃吃到飽」 開箱「1.5倍大水餃」不沾醬都很夠味

水餃吃到飽！高雄有家爆紅水餃店，主打1.5倍大水餃，顆顆料多實在，每到用餐時間都是人潮滿滿，更獨家推出「299元水餃吃到飽」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。