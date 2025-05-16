真的是無人秘境沙灘！ 澎湖「鎖港沙灘」一整排白色涼亭搭配黃金珊瑚，海水超級清澈太美

話說這個小管漁港真的是開車時閒晃無意間發現到的，本來想說沿著海岸線走居然發現這個很有趣的地方。沒想到莫名的就來到很少人推薦的鎖港沙灘，記得好像是看到附近有一尊超大的紫薇大帝神像，結果繞一繞就跑到這個地方，這邊真的擁有超美麗海景與幾個幾何形白色涼亭，基本上根本沒有外地遊客，但因為真的太美，所以想要把這無意間發現的秘境公開出來。

這個鎖港沙灘要怎樣來呢？

開車騎車前來｜google 導航設定 鎖港漁港即可抵達。

大眾運輸｜搭乘公車山水線至風櫃線『後屋站』下車，步行約200公尺即可抵達。

看到下圖這個小管港漁火圖標就表示抵達囉。

鎖港漁港介紹

這個人煙稀少的漁港有著綿延的海岸長堤，長堤上還有許多白色的六角形涼亭，而且涼亭數量還不少。

坐在涼亭內欣賞近距離海景，聆聽海浪拍打聲，因為沒有遊客以及附近居民也少，基本上沒什麼人為的吵雜聲，可以非常的放鬆享受優哉地聽海生活，在涼亭的下方處還有居民彩繪的圖樣，增添了一些人文景象。

我真的是很喜歡這個漁港，因為這個漁港的海岸非常的平靜，加上海水仍是相當清澈，比較不一樣的地方是海灘上跟海裡裡面都有一堆疑似海藻的東西。

在海浪拍打的沙灘尾端有一整條長長的海藻綿延在海灘上，這也是挺特別的一種景觀。

不同於之前介紹的山水沙灘跟夢幻沙灘，這個鄰近鎖港漁港的沙灘上都佈滿已鈣化的珊瑚礁。這個也是不同於澎湖其他沙灘的特色，但記得不要把這珊瑚礁帶走哦，就讓這美麗的珊瑚留在原處，維持當地的生態。

沿著海灘閒晃又發現一個很詭異的小管藝術裝置，不知道為何澎湖處處都有一些很奇怪的造型裝置。這個小管的造型相當生動，會不由得的想擺出跟這小管一樣的姿勢。看到老公跟我一起玩起來，有個可以跟自己一起耍白癡的玩伴，真的讓人覺得很幸福。

我也是在澎湖行偷偷安排求婚行程，偷偷的跟民宿老闆聯繫在我們抵達前就請老闆佈置。這種跨島求婚真的會給人大驚喜，如果有想要跨島求婚的人，可以私訊粉專，我可以跟你說怎樣安排哦。

澎湖鎖港沙灘

開車騎車前來｜google 導航設定 鎖港漁港即可抵達。

大眾運輸｜搭乘公車山水線至風櫃線『後屋站』下車，步行約200公尺即可抵達。

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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