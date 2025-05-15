澎湖「鯨魚洞」黑白玄武岩奇景！交通、美食、拍照攻略，必訪IG打卡景點完整指南

說到澎湖，大家第一個想到的可能是藍天白雲、海鮮美食、跨海大橋，但如果你問我：「澎湖最讓你印象深刻的地景是哪一個？」我會推「鯨魚洞」！

這裡不只是IG網美的打卡天堂，更是大自然用千萬年時間雕琢出來的黑白玄武岩藝術品，只要拍攝角度對，真的是很像一條鯨魚捏～來澎湖玩除了吃小管麵線外，一定要來這邊走走。

景點資訊

澎湖縣西嶼鄉小門村11號，使用GOOGLE小門地質探索館就能抵達。

開放時間：24小時

鯨魚洞交通資訊

1. 自行開車／騎機車

從馬公市區出發，走203縣道北上，經澎湖跨海大橋後，依指標前往小門嶼。

導航建議設定「震義宮」或「小門地質探索館」停車場，切勿直接導航「鯨魚洞」，避免誤入狹小巷道。

停好車後，依指標步行約5-10分鐘即可抵達鯨魚洞，途中會經過小村落與美食街。

2. 大眾運輸

搭飛機至澎湖機場，或搭船至馬公港。

轉乘台灣好行「媽宮．北環線」（需預約）或澎湖縣公車藍線外垵線，在「小門鯨魚洞站」下車。

小門嶼鯨魚洞

在小管先生吃飽喝足後沿著附近的向上步道繼續往前，就能看到澎湖最具代表性的自然景觀——鯨魚洞。

鯨魚洞位於小門嶼西北海岸，是由柱狀玄武岩經長年海蝕作用形成的巨大海蝕洞，遠看外型就像一隻擱淺在海灘上的鯨魚，因而得名。

途中會經過小門地質探索館，不知道是因為我們非熱門時段前來的關係還是下雨的關係，直接索性不開門耶。想進去都不讓人進去，討厭捏。

澎湖鯨魚洞介紹

澎湖必來景點-鯨魚洞位於澎湖縣西嶼鄉小門嶼，是澎湖最具代表性的天然地景之一。

這座壯觀的海蝕洞由黑色柱狀玄武岩長年受海浪侵蝕而成，洞口外觀酷似一頭巨大的鯨魚張嘴，因此得名「鯨魚洞」。

洞高約7.8公尺，退潮時可近距離觀賞洞內潮水與海浪聲，漲潮時則能欣賞巨浪拍打洞口的震撼景象。

遠遠看真的有像張開嘴的鯨魚，這洞穴有點類似北海岸像鼻岩的感覺，只是現在象鼻岩斷裂了，但澎湖的鯨魚洞還是有的喔。

再前往鯨魚洞的路上，沿路上都是滿滿的仙人掌，這些仙人掌拿來做成冰沙真的很不錯，酸酸甜甜又解渴。

我們抵達小管先生的時候還是傾盆大雨，但吃完小管麵線跟參觀完鯨魚洞後，瞬間天氣變得相當穩定。

在小門嶼附近的沙灘在雨停的時候真的是絢爛美麗，可以讓人駐留一會兒好好欣賞港口美景。澎湖就是這樣的美麗，會讓人一直想要來玩呢。

澎湖鯨魚洞

地址：澎湖縣西嶼鄉小門村11號

開放時間：24小時

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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