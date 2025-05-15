快訊

俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

整理包／倒數兩天！114國中會考時程、考試規定 各科備考衝刺一次看

澎湖「鯨魚洞」黑白玄武岩奇景！交通、美食、拍照攻略，必訪IG打卡景點完整指南

D&W黑白雙搭／ 文、圖／D&W黑白雙搭

udn走跳旅遊／D&W黑白雙搭

說到澎湖，大家第一個想到的可能是藍天白雲、海鮮美食、跨海大橋，但如果你問我：「澎湖最讓你印象深刻的地景是哪一個？」我會推「鯨魚洞」！

這裡不只是IG網美的打卡天堂，更是大自然用千萬年時間雕琢出來的黑白玄武岩藝術品，只要拍攝角度對，真的是很像一條鯨魚捏～來澎湖玩除了吃小管麵線外，一定要來這邊走走。

景點資訊

澎湖縣西嶼鄉小門村11號，使用GOOGLE小門地質探索館就能抵達。

開放時間：24小時

鯨魚洞交通資訊

1. 自行開車／騎機車

從馬公市區出發，走203縣道北上，經澎湖跨海大橋後，依指標前往小門嶼。

導航建議設定「震義宮」或「小門地質探索館」停車場，切勿直接導航「鯨魚洞」，避免誤入狹小巷道。

停好車後，依指標步行約5-10分鐘即可抵達鯨魚洞，途中會經過小村落與美食街。

2. 大眾運輸

搭飛機至澎湖機場，或搭船至馬公港。

轉乘台灣好行「媽宮．北環線」（需預約）或澎湖縣公車藍線外垵線，在「小門鯨魚洞站」下車。

小門嶼鯨魚洞

在小管先生吃飽喝足後沿著附近的向上步道繼續往前，就能看到澎湖最具代表性的自然景觀——鯨魚洞。

鯨魚洞位於小門嶼西北海岸，是由柱狀玄武岩經長年海蝕作用形成的巨大海蝕洞，遠看外型就像一隻擱淺在海灘上的鯨魚，因而得名。

途中會經過小門地質探索館，不知道是因為我們非熱門時段前來的關係還是下雨的關係，直接索性不開門耶。想進去都不讓人進去，討厭捏。

澎湖鯨魚洞介紹

澎湖必來景點-鯨魚洞位於澎湖縣西嶼鄉小門嶼，是澎湖最具代表性的天然地景之一。

這座壯觀的海蝕洞由黑色柱狀玄武岩長年受海浪侵蝕而成，洞口外觀酷似一頭巨大的鯨魚張嘴，因此得名「鯨魚洞」。

洞高約7.8公尺，退潮時可近距離觀賞洞內潮水與海浪聲，漲潮時則能欣賞巨浪拍打洞口的震撼景象。

遠遠看真的有像張開嘴的鯨魚，這洞穴有點類似北海岸像鼻岩的感覺，只是現在象鼻岩斷裂了，但澎湖的鯨魚洞還是有的喔。

再前往鯨魚洞的路上，沿路上都是滿滿的仙人掌，這些仙人掌拿來做成冰沙真的很不錯，酸酸甜甜又解渴。

我們抵達小管先生的時候還是傾盆大雨，但吃完小管麵線跟參觀完鯨魚洞後，瞬間天氣變得相當穩定。

在小門嶼附近的沙灘在雨停的時候真的是絢爛美麗，可以讓人駐留一會兒好好欣賞港口美景。澎湖就是這樣的美麗，會讓人一直想要來玩呢。

澎湖鯨魚洞

地址：澎湖縣西嶼鄉小門村11號

開放時間：24小時

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

北海岸 步道 海鮮 澎湖 澎湖旅遊 熱門打卡 熱門景點

udn走跳旅遊

追蹤

相關新聞

澎湖「鯨魚洞」黑白玄武岩奇景！交通、美食、拍照攻略，必訪IG打卡景點完整指南

udn走跳旅遊／D&W黑白雙搭 說到澎湖，大家第一個想到的可能是藍天白雲、海鮮美食、跨海大橋，但如果你問我：「澎湖最讓你印象深刻的地景是哪一個？」我會推「鯨魚洞」！ 這裡不只是IG網美

黑鮪魚季開嗨啦！屏東觀光季再創高潮 破百萬天價黑鮪魚出爐

唱跳不夠還要吃起來！黑鮪魚文化觀光季強勢回歸，從第一鮪開拍到鮪魚市集、美食饗宴，通通精彩不間斷，錯過等一年！

全台唯一「珍奶喝到飽」速食店！媲美速食南霸天 內用套餐「8種飲料無限暢飲」 平日限定「99元套餐」CP值爆表

速食店有珍奶喝到飽！高雄有間超人氣速食店霸氣提供「飲料喝到飽」，可樂、檸檬紅茶到珍珠奶茶等多達8種飲料任你喝，脆皮炸雞也是強到不行，...

台版聖托里尼！朝聖花火節也別忘了 澎湖「異國風秘境」曝光 經典「白色系建築+碧海藍天」復刻必拍

澎湖小希臘！朝聖「澎湖國際海上花火節」順遊秘境，從制高點俯瞰漁港，錯落的白色系建築與碧海藍天美景有如「台版聖托里尼」，白天夜晚都好出片，免搭長途飛機也能拍到異國美照。

「古早味粉圓冰」一碗20元！高雄呷冰必訪　內用外帶排隊人潮沒斷過

udn走跳美食／小佳的幻想世界 鄧家粉圓冰位在三民區立德街，是網友推薦來高雄必吃的前20大經典小吃！粉圓和湯圓都是純手工製作，不加防腐劑及硼砂。鄧家粉圓冰最便宜一碗只要20元，滿滿一大碗粉圓

屏東牡丹燃起希望之光！地方創生藍圖曝光 從森林走向未來

不用砍樹，收入翻倍！屏東牡丹鄉靠「林下經濟」創下全國首例，部落族人從此多了一個身份：森林裡的綠色企業家。他們如何把老祖宗的智慧，變成吸引青年的黃金產業？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。