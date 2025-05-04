爆單水餃開店面了！高雄最新「299元水餃吃到飽」 開箱「1.5倍大水餃」不沾醬都很夠味
水餃吃到飽！高雄有家爆紅水餃店，主打1.5倍大水餃，顆顆料多實在，每到用餐時間都是人潮滿滿，更獨家推出「299元水餃吃到飽」，非常適合大胃王來飽餐一頓。
雞蛋商跨界賣水餃！網購爆單的水餃有實體店面了，蛋是幸福農場旗下餐飲「不凡水餃」一開業就吸引不少人朝聖開箱，每顆水餃都是一般水餃的1.5倍大，內餡飽滿紮實，一口咬下滿滿都是料，不論單吃還是沾醬都很夠味、涮嘴。「不凡水餃」還推出了「299元水餃吃到飽」，一盒有20顆，口味任選，吃完能再續，限時40分鐘，適合很會吃又能吃很快的饕客來挑戰。
水餃吃到飽方案有附小菜，一口水餃一口菜不容易膩，值得注意的是，吃到飽目前開放下午時段，建議提前預約。此外，內用還有提供湯品、飲料無限續，食量較小也有各式組合餐可自由選擇。
不凡水餃
地址：高雄市鼓山區美術東五路39號
營業時間：10:00-19:30（假日9:30營業；週日公休）
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