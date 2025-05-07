上班族超愛！高雄好吃「自選料沙拉餐」百元起　還有「軟法三明治」吃超飽

夏天來了啦！高雄中午熱到炸裂～午餐也不想每天都吃便當～～推薦六合路上的「好秋沙拉」！

這裡可是健身族、養生控、上班族的高雄沙拉口袋名單NO.1！沙拉配料選項琳瑯滿目超豐富，有搭配好的固定沙拉餐菜單，也可自由搭你喜歡的沙拉配料，醬料更多達9種，怎麼吃都不膩！

想來個三明治，熱壓法式三明治也是蠻多人的心頭好。重點是！還能線上點餐現場自取，午休時間省時快取馬上吃！

上班族超愛！高雄沙拉專賣：好秋沙拉我在六合一路附近上班的朋友，大推她公司附近這家高雄沙拉店！說今年一月以來他們公司幾乎每週都會揪一次團訂這家沙拉餐。

我去的時候才發現好秋沙拉竟然也有內用空間！位子不多，但不趕時間的話吹個冷氣，舒服坐下來吃也都很不錯～

來好秋沙拉點餐，第一個印象，就是配料真的好多啊～～這沙拉的多樣性在歐美比較常見，台灣（尤其南部）這種沙拉專賣很難得見到！

另一個點餐體驗很好的就是，材料都放冷藏櫃保存，而且！員工都有戴手套，非常衛生（拇指）

沙拉可以選配的堅果配料很多唷！

醬汁更是多達9種選擇，可選擇裝在裡面或是另外裝。

好秋沙拉菜單

好秋沙拉有幫大家配好的口味，也有讓大家自選配料的選擇！那天問店員說哪個多，店員說一半一半欸～有的人懶得選，但也有人就是愛自由選料才來這。

高雄沙拉餐推薦：好秋沙拉Chill Salad

這天我們家點了三樣沙拉跟一份三明治，吃得超～級飽！！大家以為什麼沙拉吃不飽，我覺得在好秋沙拉不太會發生，因為配料真的太多樣了！！

▼自選沙拉＋照燒雞腿＋天使麵 $160

我朋友在附近上班說她最常點這個～一大塊照燒雞腿仁配上自選的毛豆、玉子燒、番茄、玉米筍等，吃起來覺得非常健康～他們的照燒雞腿超～嫩！超好吃（雙手姆指讚）

這份我們搭配韓式辣醬，韓式辣醬跟照燒雞好搭喔！！

喔對這份我們有加天使麵！！強力推薦超燒雞腿排＋韓式辣醬＋天使麵的組合！超、好、吃！很像在吃蛋白質和蔬菜很多的韓式雞腿排冷麵！！

接下來兩份沙拉，還蠻適合不愛吃大塊肉的女生（我媽），像我有上班族朋友中午都吃很養生，就是選大量蔬菜、大量蛋白質或是大量海鮮的清爽午餐。

▼好蝦好魚沙拉 $225

清爽海鮮組合！三隻大蝦仁、生鮭魚丁、魚卵和蟹肉絲！還有蝦卵蹦蹦脆＋酸豆提味與玉子燒甜甜滑滑，和高纖的毛豆！

我覺得這份走日式餐盒的口味，整個配料和我們選的和風醬汁都是～但這個吃下去就是真的很爽口，完全不會有負擔，又可以同時補充蠻多的海鮮蛋白質！

這份海帶絲和紅藜麥我朋友很愛，她說是神搭配，她的高纖順暢組合！

▼好秋雞胸沙拉 $170

很高蛋白質的一份沙拉！！健身族、飲食控制人的最愛～

這份是我媽選的，說她最近要飲控，所以都以蔬菜和蛋白質為主。我覺得畫龍點睛是泡菜和葡萄乾，會讓整份沙拉吃起來沒那麼無聊。

▼手工燻鮭魚三明治

想來個飽足感，也有三明治～這個是熱壓療癒擔當！外層軟法微微酥脆，拿到就覺得好香！！

給大家看一下這三明治放料，是三大片煙燻鮭魚！

咬下去有夠滿足～內餡生菜清爽，番茄多汁，加上鹹香不死鹹的手工燻鮭魚，口感層層堆疊，每一口都很滿足～

好秋沙拉評價/品嚐心得

最近熱起來中午都吃比較清爽～「好秋沙拉」算是近期找到，高雄沙拉餐裡我覺得配料選擇多、而且料新鮮又好吃，醬料變化多的高雄沙拉專賣！加上線上點餐方便，蠻多附近上班族、公司團體都喜歡訂，推薦給喜歡吃料澎湃好吃沙拉的大家！

地址：高雄市新興區六合一路57-8號

電話：07-2363360

營業時間：11:00~20:00

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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