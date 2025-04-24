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韓國「神級雞湯」插旗高雄！未開幕先轟動 「廣藏一隻雞」店址、菜單曝光 點套餐經典通吃只要520元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／廣藏一隻雞粉專
圖／廣藏一隻雞粉專

高雄人等不及了！哈韓者必不陌生的「一隻雞」即將登陸高雄，特別赴韓取經習得最道地、純粹的韓國好味道，尚未開幕就有不少網友想先卡位，紛紛表示「開幕就去吃」、「期待到爆炸」。

圖／廣藏一隻雞粉專
圖／廣藏一隻雞粉專

孔陵一隻雞是遊首爾必吃的神級雞湯，曾登台5年但因不敵疫情於2021年歇業。未來想吃到同款好滋味不需飛韓國，因話題新店「廣藏一隻雞 專門店」落腳高雄鼓山，主打真實還原道地韓國元祖雞湯，目前菜單已搶先曝光。

圖／廣藏一隻雞粉專
圖／廣藏一隻雞粉專

圖／廣藏一隻雞粉專
圖／廣藏一隻雞粉專

除可單點招牌一隻雞外，還有雙人及四人套餐，平均下來每人約520-540元即可吃到一隻雞、韓式刀切麵、辣炒年糕等韓味佳餚，以及經典吃法：用原雞湯精華煮成海苔雞蛋粥畫下完美的句點。

許多在地網友看到開店消息都十分期待，紛紛回應「我可以每天喝」、「一人兩隻剛剛好」。業者透露，目前還在準備當中，開幕時間待確定後會於粉專和IG公告。

圖／廣藏一隻雞粉專
圖／廣藏一隻雞粉專

廣藏一隻雞

地址：高雄市鼓山區美術東四路122號

粉絲專頁：https://reurl.cc/vQpo8l

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