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300款週邊麻瓜買爆！ 《哈利波特》快閃店進駐高雄百貨 粉絲瘋收藏「奶油啤酒、活米村小物」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／《哈利波特》統一時代百貨高雄快閃店提供
圖／《哈利波特》統一時代百貨高雄快閃店提供

哈利波特狂潮席捲高雄，麻瓜們衝一波買到爆！ 統一時代百貨高雄店即日起至6月9日，迎來一場《哈利波特》主題快閃店活動，特別設置了五大拍照打卡點，其中包括霍格華茲元素牆、轉轉樂扭蛋區供沉浸式拍照打卡，店內販售近300款哈利波特周邊商品，其中以奶油啤酒和活米村風格為主打，不管你是魔法師還是麻瓜統統手刀買起來！

圖／《哈利波特》統一時代百貨高雄快閃店提供
圖／《哈利波特》統一時代百貨高雄快閃店提供

《哈利波特》粉絲別錯過！統一時代百貨高雄店哈利波特快閃店，這回以霍格華茲四大學院為靈感設計拍照場景，一到店就能看到有著赫夫帕夫獾、葛萊分多獅、雷文克勞鷹和史萊哲林蛇院徽，以及集結時間轉換器、死神的聖物符號與三巫鬥法獎杯等元素的霍格華茲元素牆，連斜腳巷破釜酒吧中大家都愛的「奶油啤酒」都出現了！

圖／《哈利波特》統一時代百貨高雄快閃店提供
圖／《哈利波特》統一時代百貨高雄快閃店提供

快閃店內300款周邊商品，無論是側背包、飲料提袋還是毛毯等實用物品，帶著屬於魔法世界的風格走到哪兒都亮眼，對於居家生活有著迷的粉絲們，不僅有活米村圖樣的「毛毯」、奶油啤酒造型的「抱枕」和添禮儀感的「玻璃杯」，讓家中瞬間充滿魔法氛圍，還有「木杯墊、長門簾」等商品讓家居風格立即升級！

圖／《哈利波特》統一時代百貨高雄快閃店提供
圖／《哈利波特》統一時代百貨高雄快閃店提供

圖／《哈利波特》統一時代百貨高雄快閃店提供
圖／《哈利波特》統一時代百貨高雄快閃店提供

通勤族粉絲也有專屬周邊買爆，這次利波特快閃店推出黑色酒吧風格「隨身包」、結合活米村與奶油啤酒設計的「ID卡套」和「飲料半袋」，不只造型吸睛，功能性也超實用。還有集鏡子與梳子於一身的「梳鏡子」、各式「飲料提袋」、能防水痕的「流沙杯墊」，搭配「迷你吊飾鑰匙圈」與奶油啤酒B字「零錢包」等出門小物，令人統統想打包帶走。

圖／《哈利波特》統一時代百貨高雄快閃店提供
圖／《哈利波特》統一時代百貨高雄快閃店提供

《哈利波特》統一時代百貨高雄快閃店

日期：2025年4月23日～2025年6月9日

地址：高雄市前鎮區中華五路789號1F(統一時代百貨 高雄店1F)

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