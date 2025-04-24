屏東看海美術館整修閉館 「怪獸代班」成了看家的巨型小可愛

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圖：屏東縣政府／提供
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山内庸資「風城的女孩和貓」。　圖：屏東縣政府／提供
山内庸資「風城的女孩和貓」。　圖：屏東縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東看海美術館推出戶外展覽「怪獸代班」，精選屏東歷次展出的巨型藝術裝置重回車城鄉海口港，包括去年夏天在港邊搖曳的大尾巴「擁抱貓」、可愛到融化的「阿Q」等9件作品，展期自04/25~07/27止，屏東縣政府邀請大家前來海口港捕捉巨型怪獸的萌樣！

▲Alan Hong「風的寓言」與「阿Q」。　圖：屏東縣政府／提供
▲Alan Hong「風的寓言」與「阿Q」。　圖：屏東縣政府／提供

屏東縣政府傳播暨國際事務處（簡稱傳播處）表示，縣府自2018年起進行海口港轉型，除每年冬季舉辦「落山風藝術季」，也將閒置的候船室規劃為展覽空間「看海美術館」，此地已成為南台灣重要藝術旅遊景點，由於場館正進行消防及空調改善工程，暫停室內展覽，由怪獸代班上工，港邊設置充氣藝術裝置，海口港瞬間化身氣球樂園。

▲阿咧藉由諧音梗創作「書鴨」的角色。　圖：屏東縣政府／提供
▲阿咧藉由諧音梗創作「書鴨」的角色。　圖：屏東縣政府／提供

傳播處表示，怪獸代班以吹氣球的純粹快樂為靈感，展出9件作品，包括日藝術家花房櫻「擁抱貓」、阿部有加「貪食兔」與「不思議海世界」、鮫島大輔「鐵道 Flatball」、山内庸資「風城的女孩和貓」；台灣藝術家 Alan Hong「風的寓言」與「阿Q」、阿咧「書鴨」與「北海小精靈」。

▲阿部有加「貪食兔」。　圖：屏東縣政府／提供
▲阿部有加「貪食兔」。　圖：屏東縣政府／提供

傳播處表示，「看海美術館」首檔展覽「春江獸月夜」與台灣當代藝術家阿咧合作，佔據屋頂的春江獸成功引爆話題，2024年屏東夏日狂歡祭再續前緣，阿咧藉由諧音梗，將書「壓」在黃鴨上，創作「書鴨」的角色令人會心一笑，深受大小朋友喜愛，此次「書鴨」與其夥伴「北海小精靈」兩作品，將移師到海口港展出，又能一睹可愛怪獸的身影。

▲花房櫻「擁抱貓」。　圖：屏東縣政府／提供
▲花房櫻「擁抱貓」。　圖：屏東縣政府／提供

此外，日本藝術家鮫島大輔為海口漁港繪製的球體畫作「看海球」，運用獨特的「Flatball 平面球」技法，翻轉日常街景，去年於「看海美術館」展出後，收藏在車城鄉屏東青年旅創基地，旅客可順道前往欣賞。

▲鮫島大輔「鐵道 Flatball」。　圖：屏東縣政府／提供
▲鮫島大輔「鐵道 Flatball」。　圖：屏東縣政府／提供

傳播暨國際事務處表示，「怪獸代班」自4/25展至7/27止，獨家販售藝術家授權台灣限定周邊商品以及看海美術館限定咖啡、冷飲。另也提醒，充氣作品展示易受天氣條件影響，相關資訊請至「周春米縣長」、「屏東縣政府傳播暨國際事務處」、「落山風之吹風看海地」臉書粉絲專頁或「怪獸代班」官網查詢。

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