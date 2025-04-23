南部專屬！台菜、熱炒一次吃到飽 帶長輩吃飯、朋友聚餐必訪高雄餐館

再過不久就是母親節啦，南部的鄉親們找好餐廳要請媽媽吃飯了嗎？位於高雄三民區的【東坡醉月】餐館，主打中式料理吃到飽，想要吃熱炒、燒烤、炸物，或是蒸海鮮、湯品火鍋，都能一次吃到，店內古色古香的環境更是年輕人打卡拍照氣氛滿點的背景，更不用擔心聚餐時長輩吃不習慣，還沒訂位的記得手刀搶訂！

圖／東坡醉月臉書

較少見的台式菜色「翡翠吻仔魚羹」、「金瓜米粉」，呼應店名的「東坡肉」，都是【東坡醉月】的招牌菜之一，另外還有「花雕雞」、「西湖醋魚片」等等上館子才能吃到的菜色，都在吃到飽的菜色中，更不用說甜點、飲料也是讓大家放膽吃，不用擔心荷包破洞和預算的問題，眾多的料理，不管是好友之間聚餐，或是要請長輩吃飯的大日子，都能滿足每個人的口味。

圖／東坡醉月臉書

除了菜色，古色古香的環境也是【東坡醉月】的特色之一，大紅燈籠搖曳下，氣氛整個拉滿，盛裝出席的年輕朋友們酒足飯飽之後，想必也能拍照拍個過癮，可以一次滿足老中青幼四代的餐廳，如果母親節還想不到要吃哪間餐廳，也許可以來試試看唷！

東坡醉月餐館

地址：高雄市三民區明誠一路491號（天天新黃昏市場正對面）

電話：07-3979397﻿﻿

營業時間：

平日：11：00～15：00、17：30～22：00

假日：11：00～15：30、17：00～22：00