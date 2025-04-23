高雄「動物園」即將加一！「內門觀光休閒園區」預計年末開幕，可愛動物一次看
高雄旅遊景點即將加一！座落於內門紫竹寺南端的「內門觀光休閒園區」，預計今年底正式開幕。園區以可愛動物為主題，規劃有狐獴、水豚、羊駝等明星動物互動區，並搭配叢林探險設施、植物生態體驗，打造成親子同樂的自然樂園。此外，更結合內門特有的宋江陣文化，將「守護」與「團結」的精神融入建築設計，讓遊客在遊憩之餘，也能感受濃厚的地方文化氛圍。
內門觀光休閒園區佔地約10.5公頃，採低度開發，力求在推廣旅遊的同時保護自然環境。園區地勢起伏，景觀層次豐富，結合東高雄田寮月世界、旗山老街、美濃客庄等周邊景點，成為串聯東高雄旅遊的新樞紐。預計暑假前完成硬體建設，目前招商作業也已進入最後階段，期望引進多元業者，讓園區展現更多創意與活力，為旅客帶來耳目一新的休閒體驗。
市府表示，內門園區將成為高雄壽山動物園之外，另一個親近動物、體驗生態的好去處。未來，遊客可以安排一日遊行程，漫步旗山老街、探訪美濃紙傘文化，最後在內門與溫馴動物們親密互動。這座融合自然生態與在地文化的全新園區，不僅是親子出遊的理想選擇，也將為高雄旅遊注入新活力，值得期待！
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