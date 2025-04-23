高雄「動物園」即將加一！「內門觀光休閒園區」預計年末開幕，可愛動物一次看

高雄旅遊景點即將加一！座落於內門紫竹寺南端的「內門觀光休閒園區」，預計今年底正式開幕。園區以可愛動物為主題，規劃有狐獴、水豚、羊駝等明星動物互動區，並搭配叢林探險設施、植物生態體驗，打造成親子同樂的自然樂園。此外，更結合內門特有的宋江陣文化，將「守護」與「團結」的精神融入建築設計，讓遊客在遊憩之餘，也能感受濃厚的地方文化氛圍。

2025-04-23 11:59