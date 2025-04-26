引進全球頂級奢華品牌 The Luxury Collection 「然一酒店」2025年8月現身高雄

今日的高雄，展現出傳統與現代交融的獨特魅力，而The Luxury Collection正是這種城市精神的最佳詮釋。「然一酒店」(THE AMNIS, a Luxury Collection Hotel, Kaohsiung)將結合當地獨特的海港風情與現代奢華美學，打造一處沉浸式的避風港，讓旅客享受極致的尊榮體驗。

萬豪集團睽違20年，再次於台灣引進奢華系列品牌。右三為御盟集團創辦人邵永添先生、左二為萬豪集團代表吳麗雅。(然一酒店提供)

御盟集團與萬豪國際集團（Marriott International）於日前宣布正式簽署品牌授權合約，將攜手引進萬豪旗下最頂級的奢華品牌——The Luxury Collection。該品牌首次進駐台灣，選擇了與御盟集團合作，於高雄成立「然一酒店」(THE AMNIS, a Luxury Collection Hotel, Kaohsiung)，預計於2025年8月開幕，也為南台灣帶來嶄新的奢華住宿體驗。

The Luxury Collection隸屬萬豪國際集團最尊貴的「奢華」系列酒店之一，與艾迪遜酒店（EDITION）、W酒店、麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）、瑞吉酒店（St. Regis）及JW萬豪酒店（JW Marriott）屬同層級。The Luxury Collection致力於提供獨特且真實的旅行體驗，每家酒店皆展現當地文化與風格，為旅客打造難忘的回憶。該品牌始於1906年，最初以CIGA品牌之名，匯集歐洲最著名的標誌性酒店。時至今日，The Luxury Collection已成為全球奢華酒店的重要代表，截至2024年，全球擁有130家頂級酒店，遍布40多個國家與地區。

繼2011年開幕的W Hotel之後，「然一酒店」(THE AMNIS, a Luxury Collection Hotel, Kaohsiung)將成為萬豪體系全台第二家、同時也是南台灣唯一的「奢華系列」酒店，為國際高端旅客與品味人士帶來世界級的尊榮住宿體驗。

御盟集團再創酒店業新標竿

「然一酒店」（THE AMNIS）的建築前身，為御盟集團傾注11年時間、花費40億打造而成，也是第一間以「藝術」為軸心定位的國際級精品行館，於2017年正式開幕營業，鄰近亞洲新灣區和三多商圈，開幕之初即攜手日本UKAI-TEI、獺祭旭酒造等知名品牌，加之董事長邵永添偕女兒邵雅曼(永添藝術執行長)對於藝術的專業與堅持，為南台灣旅宿業注入精緻美學。

來自海內外的藝術家作品，展現在客房、餐廳、走道，整座酒店宛如大型藝術展場。(欣傳媒攝影)

「過去御盟集團跨足飯店旅宿業，已獲得47座世界級獎項肯定，累積超過30萬旅客的讚賞，並在八年間奪得台灣都會區五星級酒店客戶滿意度最多次第一。如今，獲得全球最大酒店集團——萬豪國際的青睞，正式授權我們經營旗下最頂級的The Luxury Collection，這是台灣酒店業的歷史性新頁，也展現了御盟集團對奢華服務的極致追求。」御盟集團總裁邵永添表示。

融合當地文化與自然 打造沉浸式奢華體驗

「然一酒店」（THE AMNIS）之名源自拉丁文「Amnis」，意指「溪流」，象徵生命的流動與土地的命脈。其中文名稱「然一」寓意「天然一體、和諧共生」，體現自然、真實與優雅的品牌精神。酒店以水為靈感核心，從室內水景的聲響到靜謐的空間設計，打造出一處融合舒適、療癒與重生意象的奢華庇護所，為旅客帶來身心靈全面平衡的深度體驗隨著「然一酒店」(THE AMNIS, a Luxury Collection Hotel, Kaohsiung)的到來，高雄將正式躋身全球奢華旅遊版圖，為台灣高端酒店市場帶來嶄新氣象，並進一步吸引國際旅客前來探索南台灣的無限魅力。

大廳中的kinetic sculpture4D浮空動力雕塑時而優雅、時而急促，如水般變化萬千。(欣傳媒攝影)

萬豪國際集團大中華區首席發展官郁國剛先生表示：「我們由衷高興能與御盟集團達成合作，首次將豪華精選酒店帶入台灣。這標誌著萬豪國際集團在台灣的第二家奢華酒店、台灣的首家奢華系列豪華精選酒店將計畫於今夏盛大開業。」豪華精選酒店以精準捕捉目的地文化精髓而聞名，此次落戶高雄，我們將透過這一品牌獨特的視角，詮釋高雄這座城市的文化魅力與自然風光，呈現一場融合在地文化與精緻美學的奢華體驗。」

高端旅遊市場正從單純的物質享受，轉向更深層次的心靈體驗。The Luxury Collection秉持「原生、稀有、迷人」的品牌價值，迎合現代旅客對於內心平靜與自然共鳴的渴望。隨著自然與舒適的頂級奢華體驗崛起，同時滿足旅行者對探索感官、心靈與文化深度的升級體驗，將成為奢華旅遊新趨勢。

獨特奢華系列品牌（Distinctive Luxury）

萬豪國際集團旗下飯店共有五大品牌分類，分別為奢華（Luxury）、高級（Premium）、精選（Select）、長住（Longer Stays）、臻選典藏（Collections），其中奢華系列又分為包括經典奢華（Luxury）與獨特奢華（Distinctive Luxury），台灣目前的萬豪體系飯店僅有然一酒店與W HOTEL兩家名列奢華品牌，其餘多為高級品牌。

麗思卡爾頓隱世精品飯店（Ritz-Carlton Reserve）

W 酒店（W Hotels）

艾迪遜酒店（EDITION Hotels）

豪華精選酒店及度假村（The Luxury Collection）

寶格麗酒店（Bvlgari Hotels & Resorts）

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/303233