快訊

后里馬場自行車業者搶客大亂鬥！ 8人受傷送醫

統測共同科國、英下午登場 強碰凱道「戰獨裁」 交管一次看

媽媽加入LINE投資群「天天轉明牌」！過來人教1妙招：10分鐘就退群

金門旅遊必玩 Top 3：體驗金門高粱、風獅爺製作、鋼刀手作 DIY，原來砲彈鋼刀是真的！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

來金門只喝高粱、買貢糖就太可惜了！這次我用一天的時間，體驗了三個結合金門文化、歷史與創意的深度景點：經武酒窖、浯作工作室、金合利鋼刀觀光工廠。絕對讓你跳脫一般印象，玩出不一樣的金門旅行！

金門旅遊必玩 #1 經武酒窖

經武酒窖：喝懂高粱的秘密基地

高粱酒的香氣，原來是從這裡釀出來的。來到經武酒窖，一走進坑道，空氣裡就瀰漫著濃厚的酒香氣息。專業導覽從高粱、小麥的原料開始介紹，再到坑道內巨大的不鏽鋼酒桶，最後還能喝到三款不同風味的高粱酒，從新酒、原漿酒到陳年老酒，感受到每一滴歲月的積累。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

貼心的是，現場提供小酒杯、掛繩和試管罐，可以裝高粱與小麥當作紀念，連不太喝酒的朋友也能沈浸其中，體驗五感的釀酒之旅。最後憑票根還能到 KK Bar 換一杯用 58 度高粱特調的調酒，這口尾韻微甜的高粱飲，讓我對這趟行程有了完美的句點。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

經武酒窖｜店家資訊

地址：金門縣金湖鎮經武路200號

電話：08 232 5628#87999

營業時間：週五至週一 09:00–12:00, 13:30–17:00（週二、三休）

門票：每人350元（含導覽、試飲、紀念品）

小提醒：建議提前預約，品酒請勿空腹，酒後勿開車。

金門旅遊必玩 #2 浯作工作室

浯作工作室：畫出屬於自己的風獅爺

來金門，怎能不把風獅爺帶回家？但比起買現成的，我更推薦親手繪製一隻屬於自己的守護神！浯作工作室藏身在陽翟老街裡，店主會先介紹金門各地風獅爺的特色，接著提供各種尺寸與樣式的陶瓷風獅爺，還有一整排壓克力顏料（竟然還有金色和銀色）任你自由發揮！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

整個手作過程沒有時間壓力，超適合親子、情侶或朋友一起來療癒放鬆。畫完還能拍張復古街景照作紀念，如果剛好遇到店主在，還可能被分享隱藏版小禮物～

浯作工作室｜店家資訊

地址：金門縣金沙鎮（陽翟老街內）

電話：0982 488 425

營業時間：每日10:00–18:00

建議：FB私訊預約體驗，現場亦可視情況候補

立刻預約體驗手作風獅爺！還能幫你宅配到家！

金門旅遊必玩 #3 金合利鋼刀觀光工廠

金合利鋼刀觀光工廠：把砲彈變成紀念品

小時候課本上讀過「金門鋼刀用砲彈做成」，這次終於親眼見證！金合利鋼刀觀光工廠不僅可以參觀鋼刀製程，還能親手參加 DIY 活動，做一個專屬的鋼刀鑰匙圈。從敲打、拋光到刻字，每一步都超紓壓。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

老師會手把手教你製作過程，過程中還能聽到不少關於金門鋼刀的歷史與傳承。除了鋼刀，現場還有其他文創小物、甚至還有做紅龜粿的教室！當然，觀光工廠裡也能選購正版鋼刀（記得認明「金合利」，不是「金永利」喔）。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

金合利鋼刀｜店家資訊

地址：金門縣金寧鄉伯玉路一段236號

電話：08 232 3999

營業時間：每日09:00–18:00

延伸閱讀 >> 彰化住宿｜哪裡包含卡拉OK、兒童遊戲區？最新彰化包棟推薦！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo出發前」

隨時關注「udn走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

老街 觀光工廠 金門旅遊

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

好天氣快沒了！明高溫32度熱如夏 周日鋒面來襲降雨熱區曝光

菲律賓同鄉會返金門省親 盼建立與祖籍地連結

金門男疑精神不濟自撞路樹 車頭毀損安全氣囊全爆開

台電塔山電廠擬擴建2機組 金門縣府表達支持盼兼顧環保

相關新聞

金門旅遊必玩 Top 3：體驗金門高粱、風獅爺製作、鋼刀手作 DIY，原來砲彈鋼刀是真的！

來金門只喝高粱、買貢糖就太可惜了！這次我用一天的時間，體驗了三個結合金門文化、歷史與創意的深度景點：經武酒窖、浯作工作室、金合利鋼刀觀光工廠。絕對讓你跳脫一般印象，玩出不一樣的金門旅行！

引進全球頂級奢華品牌 The Luxury Collection 「然一酒店」2025年8月現身高雄

今日的高雄，展現出傳統與現代交融的獨特魅力，而The Luxury Collection正是這種城市精神的最佳詮釋。「然一酒店」(THE AMNIS, a Luxury Collection Hote

韓國「神級雞湯」插旗高雄！未開幕先轟動 「廣藏一隻雞」店址、菜單曝光 點套餐經典通吃只要520元

高雄人等不及了！哈韓者必不陌生的「一隻雞」即將登陸高雄，特別赴韓取經習得最道地、純粹的韓國好味道，尚未開幕就有不少網友想先卡位，...

屏東看海美術館整修閉館 「怪獸代班」成了看家的巨型小可愛

【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東看海美術館推出戶外展覽「怪獸代班」，精選屏東歷次展出的巨型藝術裝置重回車城鄉海口港，包括去年夏天在港邊搖曳的大尾巴「擁抱貓」、可愛到融化的「阿Q」等9件作品，展期自04/2

300款週邊麻瓜買爆！ 《哈利波特》快閃店進駐高雄百貨 粉絲瘋收藏「奶油啤酒、活米村小物」

300款週邊買到爆！ 《哈利波特》快閃店進駐統一時代百貨高雄店 麻瓜們必衝收藏

南部專屬！台菜、熱炒一次吃到飽 帶長輩吃飯、朋友聚餐必訪高雄餐館

再過不久就是母親節啦，南部的鄉親們找好餐廳要請媽媽吃飯了嗎？位於高雄三民區的【東坡醉月】餐館，主打中式料理吃到飽，想要吃熱炒、燒烤、炸物，或是蒸海鮮、湯品火鍋，都能一次吃到，店內古色古香的環境更是年輕人打卡拍照氣氛滿點的背景，更不用擔心聚餐時長輩吃不習慣，還沒訂位的記得手刀搶訂！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。