金門旅遊必玩 Top 3：體驗金門高粱、風獅爺製作、鋼刀手作 DIY，原來砲彈鋼刀是真的！

來金門只喝高粱、買貢糖就太可惜了！這次我用一天的時間，體驗了三個結合金門文化、歷史與創意的深度景點：經武酒窖、浯作工作室、金合利鋼刀觀光工廠。絕對讓你跳脫一般印象，玩出不一樣的金門旅行！

金門旅遊必玩 #1 經武酒窖

經武酒窖：喝懂高粱的秘密基地

高粱酒的香氣，原來是從這裡釀出來的。來到經武酒窖，一走進坑道，空氣裡就瀰漫著濃厚的酒香氣息。專業導覽從高粱、小麥的原料開始介紹，再到坑道內巨大的不鏽鋼酒桶，最後還能喝到三款不同風味的高粱酒，從新酒、原漿酒到陳年老酒，感受到每一滴歲月的積累。

圖/ReadyGo

貼心的是，現場提供小酒杯、掛繩和試管罐，可以裝高粱與小麥當作紀念，連不太喝酒的朋友也能沈浸其中，體驗五感的釀酒之旅。最後憑票根還能到 KK Bar 換一杯用 58 度高粱特調的調酒，這口尾韻微甜的高粱飲，讓我對這趟行程有了完美的句點。

圖/ReadyGo

經武酒窖｜店家資訊

地址：金門縣金湖鎮經武路200號

電話：08 232 5628#87999

營業時間：週五至週一 09:00–12:00, 13:30–17:00（週二、三休）

門票：每人350元（含導覽、試飲、紀念品）

小提醒：建議提前預約，品酒請勿空腹，酒後勿開車。

金門旅遊必玩 #2 浯作工作室

浯作工作室：畫出屬於自己的風獅爺

來金門，怎能不把風獅爺帶回家？但比起買現成的，我更推薦親手繪製一隻屬於自己的守護神！浯作工作室藏身在陽翟老街裡，店主會先介紹金門各地風獅爺的特色，接著提供各種尺寸與樣式的陶瓷風獅爺，還有一整排壓克力顏料（竟然還有金色和銀色）任你自由發揮！

圖/ReadyGo

整個手作過程沒有時間壓力，超適合親子、情侶或朋友一起來療癒放鬆。畫完還能拍張復古街景照作紀念，如果剛好遇到店主在，還可能被分享隱藏版小禮物～

浯作工作室｜店家資訊

地址：金門縣金沙鎮（陽翟老街內）

電話：0982 488 425

營業時間：每日10:00–18:00

建議：FB私訊預約體驗，現場亦可視情況候補

立刻預約體驗手作風獅爺！還能幫你宅配到家！

金門旅遊必玩 #3 金合利鋼刀觀光工廠

金合利鋼刀觀光工廠：把砲彈變成紀念品

小時候課本上讀過「金門鋼刀用砲彈做成」，這次終於親眼見證！金合利鋼刀觀光工廠不僅可以參觀鋼刀製程，還能親手參加 DIY 活動，做一個專屬的鋼刀鑰匙圈。從敲打、拋光到刻字，每一步都超紓壓。

圖/ReadyGo

老師會手把手教你製作過程，過程中還能聽到不少關於金門鋼刀的歷史與傳承。除了鋼刀，現場還有其他文創小物、甚至還有做紅龜粿的教室！當然，觀光工廠裡也能選購正版鋼刀（記得認明「金合利」，不是「金永利」喔）。

圖/ReadyGo

金合利鋼刀｜店家資訊

地址：金門縣金寧鄉伯玉路一段236號

電話：08 232 3999

營業時間：每日09:00–18:00

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