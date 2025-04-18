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賞花祈福必遊！ 浪漫「粉紅雨」花旗木盛開 迎接六龜最浪漫的季節

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神威天台山－花旗木。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
神威天台山－花旗木。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）境內即將迎來最浪漫的季節，除了欣賞花旗木外，同時帶您參訪佛陀紀念館與神威天台山一貫道道場。

每年清明節後，六龜的花旗木沿著台二十七甲線燦爛綻放，粉嫩花瓣隨風飄落、美不勝收，如同一場浪漫的「粉紅雨」，浪漫粉色系花朵點綴山城，不僅有花可賞，同時有幸參訪佛陀紀念館「世界級文化遺產－雲岡石窟展」；另有朝聖全臺最大一貫道道場-神威天台山，沿著道場日月湖畔賞花眺望金光閃閃的白陽聖殿。

▲神威天台山－日月湖畔花旗木。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲神威天台山－日月湖畔花旗木。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

六龜神威天台山是全亞洲最大的一貫道道場，道場主體建築群設計，凸顯以金、白色系為基底的傳統北方宮殿之美，屋頂覆以鍍金琉璃瓦，兼具古典與現代建築深厚藝術價值，堪稱臺灣最「金碧輝煌」的宗教殿堂；位於大樹區的佛陀紀念館，是一座融和古今與中外、傳統與現代的建築，具有文化與教育、慧解與修持的功能，更能欣賞到「世界級文化遺產－雲岡石窟展」，石窟規模宏大，造像內容豐富，雕刻技藝精湛，令人嘆為觀止。

▲佛陀紀念館－佛光大佛。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲佛陀紀念館－佛光大佛。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲新威森林公園－桃花心木步道。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲新威森林公園－桃花心木步道。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處簡慶發處長表示，本次與六龜區公所共同推出「賞花祈福之旅」遊程，除了推廣六龜在地人文宗教特色以及結合在地產業，也歡迎順遊東高雄的美景一同進入六龜山城泡湯、賞花，體驗最 chill 的山城魅力。

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