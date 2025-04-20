高雄 3 間推拿店評比，緩解紓壓、恢復好體態不是夢！

現代人經常久坐在電腦桌前辦公、寫作業，長時間維持相同姿勢下，就很容易肩頸僵硬、腰酸背痛。七分之二的探索這次就挑選 3 間超熱門的高雄整復中心，讓專業的師傅讓你緩解身體痠痛、恢復原有體態！

1. 陽昇運動整復中心

圖／陽昇運動整復

相較一般傳統整復推拿店，陽昇的內部裝潢富有簡潔明亮的現代感，目前店內有一位整復師、多位推拿師。陽昇的整復師雖然年輕卻相當資深，不到 40 歲就已經有 20 年的傳統整復經驗。完整的整復推拿除了提供全身的喬整外，也包含 30 分鐘的推拿按摩，還會特別加強客人覺得不舒服的地方。

整體來說，陽昇的室內環境非常舒服，店內有獨立的沙發等待區、整復診間及 3 張附拉簾的獨立推拿按摩床，十分注重隱私。另外，陽昇的整復方案也包含筋膜放鬆，以提高整復調理的效果；除了整復以外，店內也有單純的按摩服務，適合平時身體經常酸痛的朋友前來體驗，享受專業師傅的舒壓按摩！

2. 多加傳統整復推拿

圖／多加傳統整復推拿

一進到多加的店內，就能感受到淡雅舒適的精油氣息，一樓為整復推拿空間，有兩張電動整復床和沙發休息區；二樓則是兩間獨立房間，主要提供全身經絡、筋肌調理，以及美顏美體 SPA 服務。多加內共有 4 位老師，每位老師各有專攻，可根據需求做選擇。

在全身整復和經絡調理時，老師會針對顧客的身體狀況客製化調理方式，並且不斷關心身體的感受度，天花板的燈光也可調明暗，致力於為顧客打造最舒適的體驗。為了降低徒手推動的酸痛感，老師也會在暖開背部後先以拔罐的方式先行調理，並針對筋膜放鬆肌群，結束後能徹底恢復元氣，體態也變得更加端正。

3. 可愛喬骨島

圖／可愛喬骨島

在高雄整復推薦中小有名氣的可愛喬骨島，店內提供各種整復推拿服務，不論做幾個部位，40 分鐘內皆為均一價！價錢非常親民。可愛喬骨島位於傳統透天厝的一樓，環境和氣氛給人居家舒適的感受，但因為只有一位師傅和一張整復床，一次只能服務一位客人，因此採全預約制，前往體驗前一定要記得提前預約喔！

可愛喬骨島的價格雖然便宜，但整復師卻一點都不馬虎，從檢查身體狀況到喬整推拿都仔細溫柔，還很會跟你話家常，整個過程的氣氛都很輕鬆。另外，許多曾有運動傷害的朋友們都很推薦可愛喬骨島，整復師除了針對當天不舒服的部位做調整，每個動作結束後也會說明是針對哪個部位、自己可以如何透過拉筋等動作改善，讓顧客回家之後也可以持續維持正確體態，貼心的服務總讓人留下深刻印象。

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