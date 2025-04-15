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澎湖花火節高評價住宿推薦TOP 8！走路就到海邊看煙火，平價離島海景住宿不藏私分享

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台

澎湖花火節倒數中，你住宿選好了嗎？🫵這次 AsiaYo幫你精選了 8 間高評價民宿/海景/包棟/親子友善澎湖住宿推薦，無論你是想住在熱鬧市區方便吃喝玩樂，還是想聽著海浪聲入睡、早上睜眼就是海景，或是想跟朋友們住包棟嗨整晚、家庭旅遊需要親子友善房型的統統有！快一起來看看吧！💙


｜澎湖住宿怎麼選？｜

💰 民宿⭢溫馨平價 ✅閨蜜出遊 ✅小資族 ✅輕旅行旅人

🌅 海景飯店⭢景觀＋設施兼具 ✅情侶 ✅追求度假感

👨‍👩‍👧‍👦 親子旅館⭢小孩也能玩翻 ✅親子家庭

🎉 包棟民宿⭢團體出遊超歡樂 ✅朋友揪團 ✅家族旅遊 ✅畢旅團

圖:AsiaYo提供
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｜🌊澎湖民宿推薦｜

如果喜歡安靜、溫馨又不想花太多，那民宿真的很適合你～設計有溫度，價格也親民，有時還能跟熱情的老闆們聊到在地私房景點挖寶喔😍

圖:AsiaYo提供
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｜澎湖海景房推薦｜

一打開窗就是蔚藍大海，完全是度假感拉滿！不管是日出、夕陽還是星空，躺在房裡就能看到超療癒～很適合情侶、閨蜜或想放空的你💙

圖:AsiaYo提供
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｜澎湖親子友善住宿推薦｜

帶小孩出門最怕設施不夠～親子友善住宿直接幫爸媽省下很多麻煩！不只空間寬敞，有遊戲區、嬰兒床、兒童備品通通準備好，小孩放電、大人放鬆超可以🧸

圖:AsiaYo提供
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｜澎湖包棟推薦｜

想要放鬆耍吵鬧，完全不被打擾？那包棟就對啦！無論是親子出遊、家庭團聚，還是同學朋友一起狂歡，都超適合，大空間超自在，玩到半夜都沒問題🏝️

圖:AsiaYo提供
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澎湖住宿推薦就分享到這啦～有沒有哪一間讓你心動了呢？🥰澎湖真的超好玩，玩過一次就會想再回來～如果本島已經走透透，其實也超推薦去金門或馬祖玩看看！Asiayo 上也整理了很多金門住宿、馬祖住宿推薦，想找台灣飯店合集，就來這邊一起挖寶吧🏝️✨


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