爆紅「擁抱貓」回來了！看海美術館「怪獸代班」戶外開展 精選「9大巨型藝術裝置」療癒爆表 必看「朝聖地圖」拿走不謝

遠的要命也要去！落山風藝術季落幕，屏東車城「看海美術館」戶外展覽請到歷次的話題「大型藝術裝置」回歸，洗版IG的「擁抱貓」、超萌「阿Ｑ」、逗趣「書鴨」統統齊聚，朝聖打卡快門按不停。

圖／看海美術館粉專

屏東車城夯點「看海美術館」隨著落山風藝術季落幕將暫時休館，特別在戶外區設置超大型展覽，並以「怪獸代班」為主題，重現一系列巨型充氣藝術裝置，像是擁抱貓、貪食兔、阿Ｑ、風城的女孩和貓等以氣膜打造的軟性作品，把海口港變成夢幻氣球樂園，走進童趣且療癒的世界。

圖／看海美術館粉專

圖／看海美術館粉專

看海美術館「怪獸代班」戶外展覽將於4/25至7/27期間登場，但由於需視當日氣候狀況決定是否展出，出發前建議查看粉專有無公告。不少網友看到「怪獸們」回歸的好消息，紛紛回應「今年一定要去！」、「有貓就是讚」、「這次一定不能再錯過」。

圖／看海美術館粉專

作品位置圖。圖／怪獸代班官網

看海美術館

地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號

電話：08-882-5601

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