貓奴必拍！大鵬灣帆船生活節 7公尺高「巨型黃阿瑪」成打卡熱點

金門，不僅有著迷人的風光與深厚的歷史文化，還藏著許多讓人驚艷的美食。這些美味不常出現在旅遊書上，而是隱藏在古色古香的閩式建築中，像是金門的秘寶，等待著旅人去發掘。RG特派員帶你們一起開箱這三家充滿特色的隱藏版美食，它們不僅有著獨特的料理，更帶有濃厚的在地風情。低調版米其林私廚餐廳，每一口都能讓你品嚐到大海的鮮美。號稱金門最好吃滷肉，不僅讓人吃得過癮，還融合了金門的傳統風味與現代的創新調味，是不少在地人與遊客推薦的必吃之一。每道菜都充滿心思，無論是選材還是製作過程，都是用心之作，展現了金門獨特的飲食文化。讓我們一起來探索這三家隱藏在金門古厝中的特色美食吧！

2025-03-31 11:00