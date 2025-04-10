貓奴必拍！大鵬灣帆船生活節 7公尺高「巨型黃阿瑪」成打卡熱點
【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025大鵬灣帆船生活節」活動至04/20，在大鵬灣濱灣碼頭展開，今年首次攜手超人氣 IP「黃阿瑪的後宮生活」，豎起7公尺高巨型「黃阿瑪」與8隻Q版後宮貓咪裝置，造成一波打卡熱點！
主辦單位交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）表示，今年活動是大鵬灣首次與「黃阿瑪的後宮生活」合作，希望吸引親子家庭對象，走訪大鵬灣，與「黃阿瑪」可愛裝置拍照紀念；更推薦安排二日遊入住周邊旅宿，走訪東港鎮內新開幕的「王船文化館」及館內全台最南端誠品書店，或規劃紅樹林濕地單車慢遊、搭船遊潟湖、划獨木舟探訪濕地、體驗刺激卡丁車、大小港邊農漁體驗、東港美食探索等等。
鵬管處指出，入住東港加倍精彩，因為大鵬灣活動期間在濱灣碼頭除了設有多處「黃阿瑪」主題拍照點，假日夜間更規劃市集展售及街頭藝人表演；夜晚還可走訪青洲灣「雲光島」，這是一座夜間能夠自體發光的裝置藝術，還能利用手機來體驗「用光許願」，雲光島會將您的願望傳遞星空為您祝福，讓每位遊客白天至夜晚都能有輕鬆愉快的旅遊體驗。更多活動資訊請至「2025大鵬灣帆船生活節」官方網站查詢，邀請國內外遊客及親子家庭一起來大鵬灣共享這場盛宴！
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