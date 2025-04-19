墾丁浮潛、白沙灣踏浪、海生館看海底隧道！來趟高雄、墾丁三天兩夜小旅行

【文・KKday旅遊生活誌】

想去充滿陽光的高雄、墾丁旅遊嗎？小編直接幫你安排好行程，從高雄一路玩到墾丁，無論是浪漫、文青還是熱血玩法通通都有。想玩得輕鬆又豐富，這份高雄墾丁三天兩夜攻略絕對值得收藏，準備好你的行李，來趟說走就走的旅行吧！

高雄、墾丁三天兩夜行程推薦

先從高雄出發，傍晚時分到西子灣散步看夕陽，接著走訪駁二藝術特區，文青展覽一應俱全，再到瑞豐夜市品嚐在地小吃，鹽水雞、木瓜牛奶、大腸包小腸吃到撐！

隔天直接衝墾丁，白沙灣可以下水玩SUP或是踩浪拍美照。喜歡海底世界的話，千萬別錯過墾丁浮潛找尼莫，一睜眼就是整片珊瑚和熱帶魚陪你悠游！

最後前往屏東海生館，走進海底隧道看鯊魚悠遊而過，非常適合親子同遊或情侶浪漫約會，結束這趟滿滿回憶的南台灣之旅。

Day 1

大魯閣草衙道 → 駁二特區 → 西子灣 → 打狗英國領事館 → 海之冰 → 瑞豐夜市

Day 2

鵝鑾鼻燈塔 → 龍磐公園 → 墾丁白沙灣 → 墾丁大街

Day 3

墾丁浮潛 → 國立海洋生物博物館

第一天：大魯閣草衙道、駁二特區、西子灣、瑞豐夜市

大魯閣草衙道

（圖片來源：Shutterstock）

高雄大魯閣草衙道是百貨、電影院、遊樂園等全方位吃喝玩樂購物地標。整個園區打造成歐式風格，也是拍照的好去處喔。另外，這裡也有刺激的遊樂設施像是海盜船、自由落體、賽車等，應有盡有！

地址：高雄市前鎮區中安路1之1號

交通方式：高雄捷運紅線草衙站（R4A）2號出口

營業時間：11:00-22:00 （週一至週四）11:00-22:30（週五）10:30-22:00（週六日）

建議停留時間：2.5小時

駁二特區

（圖片來源：Shutterstock）

位於捷運站鹽埕埔附近的駁二特區其實是由老舊的倉庫改造而成的，現在則成為時常舉辦展覽、市集的藝文場所。逛完展覽後，再往裡面走一點就會到駁二鐵道園區，一片寬廣的草原盡在眼前，可以在那放風箏、吹泡泡，度過一個悠閒的下午。

小編推薦玩法：購買駁二護照手環（C5問吧、C7舊事倉庫、B8台灣哈瑪星鐵道館、駁二哨船頭皆有售票點）可單日無限進出駁二當代館、駁二塔、舊事倉庫場館，並可以搭乘園內的超可愛小火車—哈瑪星駁二線。

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號

交通：高雄捷運橘線鹽埕埔站（O2站）1號出口，沿大勇路向南步行約5分鐘；或是高雄捷運橘線西子灣站（O1站）2號出口，沿西臨港線自行車道向東步行約2分鐘。

營業時間：10:00-18:00（週一至週四） 10:00-20:00（週五至日、國定假日）

建議停留時間：3小時

西子灣

有高雄八大勝景之一稱號的西子灣最著名的就是太陽西下的美景，即使是隨便停下靠一海岸觀看都非常漂亮，而小編蠻推薦打狗英國領事館這個看夕陽的景點，雖然爬樓梯有點辛苦，但從高處欣賞別有一番風味。

交通方式：捷運橘線至鹽埕埔站或西子灣站下轉公車：捷運西子灣站2號出口搭乘99路、橘1線公車，至西子灣站下車即可。

打狗英雄領事館

（圖片來源：Shutterstock）

在打狗英國領事館，可以悠閒的欣賞海景以及古蹟之外，還可以拍拍美照，沈浸在歷史之中。在這邊，也可以點杯好喝的茶，享受蛋糕點心，適合各種約會或者是三五好友聚會。目前進入園區需要購買門票，可折抵部分餐費，在這邊欣賞夕陽是再美好不過了！

地址：高雄市鼓山區蓮海路20號

交通：高雄捷運橘線西子灣站（O1站）2號出口，轉搭接駁公車橘1、市公車99至西子灣站下車。

營業時間：10:00-19:00（平日，週三公休）09:00-19:00 （假日）

建議停留時間：1小時

海之冰

（圖片來源：Shutterstock）

這間便宜又大碗的冰店，它的特色為可以決定要點多少倍大的冰！如果是一大群人一起出遊的話，平分下來超級划算！由於它的冰品口味太多了，假如煩惱著不知道要選哪種，小編非常推薦招牌「水果冰」，大碗的冰上面覆蓋著許多新鮮的水果，真是極高的享受啊！

地址：高雄市鼓山區濱海一路76號

交通：高雄捷運橘線西子灣站（O1站），步行約6分鐘，靠近鼓山渡輪站。

營業時間：11:00-23:00（週一公休）

瑞豐夜市

（圖片來源：Shutterstock）

若是詢問高雄人都去哪逛夜市，百分之八十都強力推薦這裡。除了交通方便之外，瑞豐夜市最棒的地方就在於種類繁多的各種銅板美食、異國美食啦。像是沙威瑪、鑫川奶茶、小火鍋、香酥炸魷魚等，你想得到的在這裡絕對找得著。

地址：高雄市鼓山區裕誠路1156號

交通：高雄捷運紅線巨蛋站（R14）1號出口，沿著裕誠路步行約5分鐘。

營業時間： 17:00-00:00（週一、三公休）

建議停留時間： 2.5小時

第二天：鵝鑾鼻燈塔、龍磐公園、白沙灣、墾丁大街

鵝鑾鼻燈塔

（圖片來源：Shutterstock）

既然都南下了，不如就到台灣的最南端—鵝鑾鼻燈塔吧！若是好天氣的話，白燈塔、藍天再搭上綠草地，景色就如同一幅畫般美，心情想必也會非常美麗。

地址：屏東縣恆春鎮燈塔路90號

營業時間：09:30-17:00（週一公休）

建議停留時間：1小時

龍磐公園

（圖片來源：Shutterstock）

龍磐公園是上升的石灰岩台地，因此這裡形成了如崩崖、石灰岩洞等特殊的自然景觀。從乾枯的紅土卻生長出茂綠的草原上欣賞蔚藍的海洋，只有親自去那才能真正體會到大自然的奧妙。

地址：屏東縣恆春鎮台26線946號

建議停留時間：1小時

墾丁白沙灣

（圖片來源：Shutterstock）

來到墾丁不去海邊怎麼行呢？白沙灣的海灣綿長、海水清澈，又擁有夢幻的白沙，因此非常受到歡迎。白沙灣還有許多水上活動如香蕉船、水上摩特車等，喜愛刺激的你絕對不能錯過！

地址：屏東縣恆春鎮白沙路

建議停留時間：3.5小時

墾丁大街

（圖片來源：Shutterstock）

白天玩水玩累了，晚上就來墾丁大街邊吃邊逛犒賞自己吧！雖然墾丁大街也算是夜市，但街上的氛圍令人放鬆，並且充滿熱情，另外，當地也有很多極具特色的紀念品和明信片可以購買喲！

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路

營業時間：依據店家各有不同

建議停留時間：2.5小時

第三天：墾丁浮潛、國立海洋生物博物館

墾丁浮潛

（圖片來源：Shutterstock）

墾丁身為熱帶海域，擁有非常豐富的海洋資源，而浮潛是最能深刻體驗的活動。不會游泳沒關係，只要穿上浮潛裝備，聽從教練的指示，美麗的海洋世界都盡在眼底！

國立海洋生物博物館

（圖片來源：Shutterstock）

全台規模最大的屏東海生館館內魚類種類豐富，分成台灣水域館、珊瑚王國館以及世界水域館。在台灣水域館裡的大洋池有機會可以看見潛水者餵食魟魚、鯊魚，另外館內的超級明星小白鯨和企鵝更是不能錯過！

地址：屏東縣車城鄉後灣路2號

交通：搭乘屏東客運墾丁街車至黃線海生館轉乘站，搭車地點在墾丁大街上或各大飯店附近都有設置站牌。

營業時間：9:00-17:30

建議停留時間：3.5小時

看完了三天兩夜的行程規劃是否已等不及往南衝了呢？夏日輕旅行一點都不難，心動不如馬上行動吧！

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