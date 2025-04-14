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馬祖「東引隊史館」重新開放 探索軍事歷史文化之旅

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東引隊史館再度開館。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
東引隊史館再度開館。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位處台澎金馬最北之軍事特色島嶼－馬祖東引島，經過多方協調與精心規劃，東引隊史館於04/01-10/31期間，每週二至週六對外開放，開放時間為08:30-11:30、14:30-17:30，歡迎遊客前往參觀，一同深入了解當地的軍事歷史與文化。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）表示，東引隊史館是探索東引歷史文化的最佳景點，也是全台少數能夠近距離接觸前線戰地文化的場館之一。館內展示豐富的歷史文物、珍貴影像、軍事遺跡與民生故事，涵蓋軍事防禦、島嶼生活、戰地風情等多元主題，讓遊客彷彿穿越時空，親身體驗東引獨特的歷史軌跡。

▲館內珍藏軍用設備與歷史戰略地圖再度開館。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲館內珍藏軍用設備與歷史戰略地圖再度開館。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

其中，最吸引人的展品包括珍藏的軍用設備及歷史戰略地圖，還有先賢先烈留下的手稿、戰地日記、信件與生活用品，生動呈現當年駐軍的真實日常。到此一遊更能親身感受過去戰地前線的緊張氛圍，體驗這座島嶼如何在歷史洪流中堅守與轉變。

透過此次開放專業導覽服務，馬管處期望能吸引更多來自各地的遊客，不論是軍事迷、歷史愛好者，或是親子家庭，都能在這裡找到獨特的文化體驗。邀請大家親自踏入這座承載豐富歷史的隊史館，不僅見證東引從戰地到和平的轉變，更能深入感受這座「國之北疆」島嶼蘊藏的堅韌精神與文化魅力。

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