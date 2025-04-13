南台灣必吃港式餐廳！經典粵式料理、精緻港點統統有 最推「片鴨」提前預訂才吃得到

「東悅坊港式飲茶」是南台灣知名的港式餐廳，在台南與高雄都有分店，主打經典粵式料理、烤鴨片鴨三吃與精緻港式點心。我這次到訪的是「東悅坊港式飲茶高雄店」，就在入住的高雄富野度假酒店9樓，破萬筆 Google 評價有4.8高分很厲害，是這次高雄二日遊最期待的一餐了～

對了！「東悅坊港式飲茶」很多人推薦的片鴨三吃要提前訂才有的，想吃烤鴨記得先預訂！

東悅坊港式飲茶 餐廳位置、停車場

東悅坊港式飲茶在高雄富野度假酒店9樓，用餐可以直接停放在飯店停車場，離開前記得拿停車票卡到餐廳櫃檯消磁，或是索取停車折抵用QR CODE。

東悅坊港式飲茶 餐廳環境

東悅坊港式飲茶餐廳四週採用大片落地窗，9樓的高度視野很好，我們在黃昏時分到達，漸層的天空特別浪漫有氣氛呀～

「東悅坊港式飲茶」除了大廳座位，也有提供獨立包廂，從10人、15人到20人包廂都有，還可以打通做為聚餐、文定、尾牙使用～

東悅坊港式飲茶 菜單

東悅坊港式飲茶的菜色選擇豐富，完整菜單有放到 issuu ，需要的可以點這裡連結查看。

東悅坊港式飲茶 烤鴨 片鴨三吃

東悅坊港式飲茶每次廚師要「片鴨秀」的時候，都會有敲鑼聲好熱鬧，金黃油亮的烤鴨看起來就很好吃啊！可惜這次我們只有一家四口，一鴨三吃會吃不完，下次再揪多點人來吃看看。

東悅坊港式飲茶 餐點

普洱茶

▼中式茗茶「普洱」，我很喜歡普洱獨有的清香，茶湯芳醇甜潤，味道不會太淡，熱熱喝好解膩。

蝦仁燒賣皇

▼蝦仁燒賣皇，一份128元。蝦仁燒賣皇內餡軟彈飽滿，有完整蝦仁，豬肉餡咀嚼時帶點鮮美湯汁，滋味豐富且層次分明，是紅豆姐的最愛，她一吃完就喊著我還要。

綠筍鮮蝦餃

▼綠筍鮮蝦餃，一份128元。外皮薄嫩，內餡包裹著整隻緊實彈牙的蝦仁，口感很好，一下子就完食了。

寬粉金錢肚

▼寬粉金錢肚，一份108元。牛肚燉煮入味，滷汁重口味不死鹹，軟彈有嚼勁，很涮嘴耶～

韭黃鮮蝦腸粉

▼韭黃鮮蝦腸粉，一份128元。腸粉外皮薄透滑嫩，裹著Q彈的鮮蝦與細嫩的韭黃，沾鹹香不過重的特製醬油就好吃！

燒臘雙享

▼燒臘雙享，一份420元。烤鴨皮脆肉嫩，咀嚼時有肉汁很加分；叉燒則口感紮實，微帶香氣。

橙汁排骨

▼橙汁排骨，一份320元。排骨外皮裹上一層濃郁的橙汁醬，肉質紮實、鹹甜有果香，有點像糖醋排骨，但因為以橙汁取代了醋，所以酸度柔和很多，還多了柳橙的清香與甜味，爽口好吃！這道完全是我的菜～

乾炒牛河粉

▼乾炒牛河粉，一份230元。河粉口感滑嫩、牛肉軟彈，有炒出鍋氣，而且不會過於油膩，好吃！

魚香茄子

▼魚香茄子，一份280元。茄子燉得軟嫩入味，而且香氣迷人，鹹甜適中有微微辣勁，非常下飯。

金沙高山菜

▼金沙高山菜，一份220元。高山蔬菜鮮脆爽口，多了金沙醬的鹹香，高麗菜感覺更甜了，厚呷～

港式老火湯

▼港式老火湯，一份380元。長時間熬煮的湯頭醇厚濃郁，呈現奶白色澤，味道其實類似四神湯，但豚骨香氣濃厚很多，內餡除了軟嫩到幾乎入口即化的排骨之外，還出現了白木耳，感覺很滋補呀～

大理石黑芝麻流沙包

▼大理石黑芝麻流沙包，一份128元。外皮鬆軟蓬鬆，撕開後內餡立刻爆漿，黑芝麻醬濃郁香甜！

楊枝甘露

▼楊枝甘露，一份108元。它們家楊枝甘露應該是我近期吃過最好喝的了。濃濃芒果酸甜，帶有滑順的醇奶香，甜度與酸度都剛剛好，入口時還有細小Q彈西米露，味道豐富有層次，好喝又不膩口。

東悅坊港式飲茶 評價

這次在東悅坊港式飲茶吃到的餐點，品質都蠻有水準的，難怪網路評價這麼好，是會讓人想再訪的餐廳喔！在找高雄、台南港式餐廳的，推薦可以吃看看～

【相關資訊】

到訪時間：2025年2月

東悅坊港式飲茶 高雄店

電話：07 822 5533

地址：806高雄市前鎮區瑞田街99號9樓

營業時間：中午11:00-14:00；晚上17:00-21:00

東悅坊港式飲茶官方網站

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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