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網友推爆！2025墾丁住宿推薦清單TOP6 從星級飯店到人氣包棟一次看，輕鬆享受南國假期

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖:AsiaYo提供
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說到台灣旅遊的度假天堂，怎麼能不提墾丁！🌴這次AsiaYo幫大家整理了墾丁住宿Top6推薦，不管你是喜歡有無敵海景的網美民宿、設備齊全的親子飯店，還是想包棟開趴通宵不睡的也找得到！快一起挑一間屬於你的理想住宿吧🏖️💙


｜🏖️墾丁住宿攻略｜

【🌟星級飯店】地點好＋生活機能強→情侶／夫妻

【🏡民宿】溫馨有生活感→好友旅遊

【🎮包棟】自由度高，能煮能趴超讚！→家庭／團體

✔️提前訂房：連假旺季建議提前1.5～2個月預訂！

✔️淡季省錢：9～11月人少價美

✔️交通方式：墾丁適合自駕，沒自駕可以選近大街或包接駁的住宿，行程更順喔～

圖:AsiaYo提供
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｜🌟墾丁星級飯店推薦｜

來到墾丁度假，肯定不能虧待自己，星級飯店的設備與服務絕對能讓你的渡假生活更夢幻愜意！💖(參AsiaYo:墾丁福華渡假飯店、三富大酒店)

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｜🏡墾丁民宿推薦｜

如果你偏好安靜舒適溫馨的住宿選擇，那民宿就很適合你！設計溫馨，價格實惠外，有時還能問到老闆們的當地人私房景點喔！😍(參AsiaYo:南灣浪花酒店、燕麥小別館)

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｜🌟墾丁包棟推薦｜

想要獨享私人空間，怎麼吵、怎麼鬧都沒關係嗎？那包棟絕對是最佳選擇，無論是親子出遊或家族同樂，甚至是大學同學一起出門玩都超適合！🏝️(參AsiaYo:大鼻旅店、迪噢叢林旅宿)

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看完這麼多精選的墾丁住宿，是不是已經想馬上訂房、準備出發啦？🌴不管你是想帶孩子放電的親子旅行、揪朋友包棟開趴，還是情侶一起放鬆耍浪漫，墾丁真的都超適合！從有泳池的夢幻villa到飯店等級的質感民宿，選擇超豐富，玩得開心又住得舒服🥰更多台灣各地的親子住宿推薦、熱門包棟別墅、CP值爆表的台灣飯店合集，都可以來Asiayo挖寶喔～幫你輕鬆搞定下一趟完美旅行💼✨


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