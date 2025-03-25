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快訊／金秀賢不來了！不敵醜聞延燒 櫻花季剩5天掰了

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
金秀賢櫻花季不來了。圖／摘自臉書
金秀賢櫻花季不來了。圖／摘自臉書

韓星金秀賢原訂30日要來台參加高雄櫻花季，連日爭議聲浪下，711今（25）日宣布他不來了。

金秀賢原本擔任櫻花季3天活動最終壓軸，30日緊接在動力火車之後上台，表定為晚上9點20分到10點，展開40分鐘的粉絲見面會，這是他爆出和已故女星金賽綸醜聞之後首露面，海內外媒體都相當注目。

日前根據韓媒「sports.khan」報導，金秀賢將於30日活動當天下午從仁川國際機場出發，飛往高雄小港機場。預計他將在台灣停留1天，並於4月1日上午搭乘返回仁川機場。儘管每天一爆，但寬寬的回應一直都是「按照計畫不變」。

然而，高雄市長陳其邁今也表態，認為金秀賢事件在韓國引起非常大爭議，呼籲民間主辦單位要慎重考量；有媒體追問主辦單位堅稱金秀賢會出席，警方有無做好相關人力配置。陳其邁重申，市府有跟主辦單位表達市府立場，希望他們審慎考量。

各方注目下，711 臉書宣告金秀賢確定不來了，「因演出嘉賓金秀賢行程調整，3/30高雄櫻花季與OPENPOINT粉絲見面會活動，將進行異動與調整。」

金秀賢櫻花季不來了。圖／摘自臉書
金秀賢櫻花季不來了。圖／摘自臉書

金秀賢櫻花季不來了。圖／摘自臉書
金秀賢櫻花季不來了。圖／摘自臉書

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