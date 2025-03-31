隱藏在古厝的3家金門特色美食！低調版米其林料理、號稱金門最好吃滷肉

金門，不僅有著迷人的風光與深厚的歷史文化，還藏著許多讓人驚艷的美食。這些美味不常出現在旅遊書上，而是隱藏在古色古香的閩式建築中，像是金門的秘寶，等待著旅人去發掘。RG特派員帶你們一起開箱這三家充滿特色的隱藏版美食，它們不僅有著獨特的料理，更帶有濃厚的在地風情。低調版米其林私廚餐廳，每一口都能讓你品嚐到大海的鮮美。號稱金門最好吃滷肉，不僅讓人吃得過癮，還融合了金門的傳統風味與現代的創新調味，是不少在地人與遊客推薦的必吃之一。每道菜都充滿心思，無論是選材還是製作過程，都是用心之作，展現了金門獨特的飲食文化。讓我們一起來探索這三家隱藏在金門古厝中的特色美食吧！

金門美食：紫微庭園美食

號稱金門最好吃滷肉

在金門的後盤山藏著一座別有風味的百年古厝——紫微庭園美食，這裡不僅擁有懷舊的閩式建築，更以其令人驚艷的滷肉料理聞名，號稱「金門最好吃的滷肉」。必點他們的招牌「滷肉功夫拌麵線」，這道料理的滷肉可是經過秘傳滷汁慢火熬煮12小時，滷肉口感入口即化，滿滿的膠質與濃郁醬香，讓人一試成主顧。搭配金門手工麵線，細緻的麵條拌上醬汁，每一口都是古早味的靈魂，吃完齒頰留香，讓人回味無窮。

圖 / ReadyGo

店家提供多種平價套餐，平均200-220元，包含主餐、小菜、湯品、飲料及甜點，讓人吃得飽足又滿足。紫微庭園美食隱身於古厝之中，庭院與三合院的格局，讓用餐氛圍格外溫馨。在這裡，不僅可以品味道地的金門美食，還能欣賞到閩式建築的獨特風情。雖然內用冷氣座位較少，但店家貼心地用電風扇引導冷氣，讓顧客用餐更加舒適。如果想來吃人數比較多，建議可以先訂位！

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地址：金門縣金寧鄉后盤山35號

營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:00（周二三休）

電話：0930081428

金門美食：愜意甜點工作室

隱藏版甜點店

這裡是甜點愛好者的天堂，無論是用料還是口感都讓人印象深刻。這家店的季節限定小蛋糕，尤其是每一款都像藝術品一樣精緻，讓人忍不住一口接一口。這家的季節限定蛋糕都很像藝術品，最受歡迎的是手工現做草莓千層蛋塔，這款蛋塔的塔皮酥脆無比，搭配上香濃的卡士達醬，再加上新鮮草莓的酸甜，層次感極其豐富。一口咬下，塔皮酥脆、內餡滑順，酸甜平衡剛剛好，草莓的酸甜與卡士達的香濃相得益彰，簡直是幸福爆炸！

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愜意甜點工作室不僅注重甜點的口感，還用心選材，許多甜品都是利用當季水果製作而成，讓每一口都充滿了金門的風味。店內的氛圍也非常迷人。這家甜點店隱身於一座百年閩式古厝內，外觀古色古香，讓人感受到金門獨有的韻味。店內不大，每組客人有限時90分鐘，讓每位來賓都能在舒適的環境中細細品味美味的甜點，來金門旅遊的朋友絕對不能錯過這個隱藏的甜點寶地！

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地址：金門縣金沙鎮后浦頭60號

營業時間：13:00-18:00（周二休）

電話：08-2353585

金門美食：背貓客

低調版米其林私廚料理

如果你來到金門，記得一定要預約這間！一家隱藏在閩式古厝中的低調米其林私廚，提供的每道菜都帶著精緻又獨特的味道。這裡的招牌紙包紹興XO醬海鮮墨魚麵，絕對讓人驚艷，麵條Q彈不會讓嘴巴染黑，搭配上主廚自製的紹興XO醬，口感層次十足。每一口都帶著新鮮海味，蝦、干貝等海鮮加料更是滿滿。餐點分量大，非常適合多人共享。

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餐廳的位置雖然在金門的后珩小村落內，並不在主要的觀光區，但這樣的隱藏餐廳更顯得珍貴。餐廳座位區設在原本住宅的院子中，掛布和綠植點綴其間，讓整體氣氛既舒適又溫馨，店內的可愛貓咪更是給這個美食體驗增添了不少療癒感。每桌的座位數量不多，空間非常私密，非常適合與朋友或家人一同前來，這間隱藏在民宅中的餐廳值得再次回訪！

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地址：金門縣金沙鎮后珩4號

營業時間：11:30–14:00, 17:30–20:30

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