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超涮嘴「脆雞翅」3支50元！比甘梅薯條專賣還好吃 「巨大甘梅薯條」必試

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

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我真的很少聽到一間炸雞攤，雞翅和甘梅薯條是最熱銷～結果就在這間豪食G炸雞鹽埕店！使用溫體雞來做每一道炸雞料理，包含黃金雞排和大家超愛的炸腿骨、以及每個人幾乎都買的炸雞翅。甘梅薯條更是熱銷，不用半成品，而是產地直送台農57號地瓜自己切，現場裹粉現場炸，口感非常絕！！而每到下午四點多生意都超好，很推薦愛吃炸雞翅、炸雞排、炸地瓜薯條的大家務必試試！

鹽埕區人氣小吃：豪食Ｇ炸雞

前陣子住鹽埕區的朋友分享，有一間富野路上的炸雞攤甘梅薯條超級好吃！

是炸雞攤！不是甘梅薯條專門店欸～後來一查是這間豪食G炸雞！

剛到就看到老闆剛出爐一鍋地瓜薯條，倒上去的香氣和麵衣的聲音太療癒了～～

本來不知為何朋友地瓜薯條推成這樣，當天看老闆炸我才知道！！我想說為何不是一整袋地瓜薯條半成品直接下去炸還要裹麵衣，結果！！老闆說他們地瓜是跟產地進台農57地瓜，自己回來切成這樣的大小……不就是個雞排攤嗎？太辛苦了吧！！

第一鍋甘梅薯條出鍋！！！結果已經被可人訂完哈哈，老闆說前五份都是熟客先預訂，時間到了直接來外帶走！

來這客人必點的甘梅薯條！！現場聞地瓜香氣真的很誇張！！而且剛炸好好想吃～～

朋友推薦的必點：炸雞翅！！我看到尖尖的雞翅骨頭超興奮，而且外皮看起來炸超脆～～

老闆說下四點多，最多小朋友愛的就是這種可以拿著吃的雞腿！他自己也最愛雞腿～覺得肉多，拿起來啃很涮嘴。

炸雞腿和炸腿骨也陸續出鍋，整個看起來好脆好香～～

兩點多炸起來大概是這樣，老闆說不想一次炸太多在那邊涼。但其實也還好，起鍋後沒十分鐘這個台子根本就清空！！！

高雄甘梅薯條、高雄雞排推薦：豪食G鹽埕店

這天我們點了幾樣我朋友推薦的，包含必吃（她再三強調）的甘梅薯條、我超愛的雞翅（特價6隻100元）以及3個特價100的大腿骨和雞米花。

▼甘梅薯條（小） $30 ▼甘梅薯條（大）$50

不管是小份還是大份甘梅薯條，份量都比別人多，而且～～消費滿250元也送小的甘梅薯條喔！

乾炸好的甘梅薯條超級香！如果不喜歡吃梅粉跟老闆說，也可以不加梅粉喔～

一直說地瓜薯條很大但到底多大，拿我的臉當比例尺給大家看一下～地瓜薯條長度大概是我臉3/4，就真的很巨大一條！！

這樣子是一份大份甘梅薯條，因為很大塊，拿起來很有份量感！大份這樣真的吃得很心滿意足，而且是好吃的台農57號地瓜，但就是不知不覺吃完後超飽。

▼雞翅 $50/3隻

雞翅大概是豪食G炸雞幾樣炸物裡，跟甘梅薯條一樣熱銷的品項！這天我等的時候有七組客人，七組都點的就是甘梅薯條和炸雞翅。

吃雞翅啃骨超涮嘴，而且雞肉沒有腥味！

▼大腿骨 $100/3個

這個是雞翅跟甘梅薯條外，我的第二愛！！（很愛啃骨）

皮超脆但不刮口，肉多汁又嫩，而且可以啃骨～～超爽！

▼雞米花 $50

這已經不是雞米花，是雞肉塊了吧！！優點是肉真的很大塊，但對於想吃炸皮的人來說，這個巨型雞米花就是肉太大塊。

▼黃金雞排 $75

雞排超厚一片！但剛炸好超燙，大家不要向我一樣輕易直接拿，那天吃完整過手指燙到紅紅，哈哈哈～

雞排很棒就是不是打扁打平，他是厚實的一整塊雞腿肉！！！對愛吃雞排的人來說很過癮～～

豪食G炸雞鹽埕店菜單

認真說豪食G炸雞的價位超平實，以雞肉都用每日現送溫體雞來說（雞排、雞翅、雞腿、大腿骨），這價位真的不貴，尤其雞翅3隻50元！！甘梅薯條的地瓜薯條更是！新鮮蕃薯自己切現場裹面麵衣炸，也沒賣得比別人拿批發半成品貴，難怪我朋友說下午四點多生意超好！

豪食G炸雞鹽埕店

地址：高雄市鹽埕區富野路140號

營業時間：14:30-20:30 （週日公休）

豪食G前鎮店

地址：高雄市前鎮區瑞和街52號

營業時間：14:30-22:00

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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