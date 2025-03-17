2025高雄宋江陣揭序曲「宋江大宴」總舖師手路菜開放訂桌

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025高雄內門宋江陣」於03/28-04/06在內門順賢宮熱鬧登場，日前由高雄市政府觀光局長高閔琳、內門順賢宮董事長黃文正及總舖師湯富隆共同於台北市松山慈惠堂舉辦記者會，宣告宋江陣活動即將登場。其中，一推出即秒殺的「宋江大宴」今年由內門在地總舖師湯富隆掌鼎，傳承一甲子具濃濃台灣味手路菜，將於03/29、30/30，以及04/03、04/04、04/05共5天，每日晚間隆重開桌！即日起開放預訂，歡迎網路、電話或LINE（@neimen264）方式訂席，以桌為單位，每桌新台幣12,000元，手刀下訂高雄美食盛宴，錯過再等一年！

▲「2025高雄內門宋江陣」由高雄市政府觀光局長高閔琳、內門順賢宮董事長黃文正及總鋪師湯富隆共同於北市松山慈惠堂揭開序幕。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，高雄內門是傳統宋江藝陣之鄉，傳承至今已有300多年歷史的宋江陣及遶境文化是國家級無形文化資產；同時內門也是「食神之鄉」，總舖師經典台灣料理功夫手路菜及最具南台灣特色的辦桌文化，歷年均吸引許多遊客聞香而至。「高雄內門宋江陣」融合宗教信仰、藝陣文化及辦桌料理等元素是最具代表性的地方節慶活動，迄今已舉辦25年。

「2025內門宋江陣」由高市府與內門順賢宮共同主辦，今年活動具有4大特色，包括：「藝陣嘉年華」具有國寶級演出陣容、「全國創意宋江陣頭大賽」匯集北中南11組隊伍報名參賽、「宋江大宴」集結高雄山珍海味的辦桌手路菜，以及「文史導覽小旅行」。活動將於03/28夜間正式開幕，將由順賢宮遵循古禮以「青刀巷」陣式列隊迎賓並精心策畫煙火秀等；歡迎海外旅客與民眾3月底至4月兒童節連假期間，前來高雄內門順賢宮天上聖母參香祈福，體驗內門宋江藝陣之功夫絕學，並品嘗全國總鋪師故鄉的食神美食料理。

▲遊客可手刀訂桌，到內門順賢宮參香祈福，品嘗食神料理。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄內門順賢宮黃文正董事長表示，內門宋江陣及辦桌文化是地方獨有特色，藉由北上推廣，希望吸引更多不曾造訪高雄內門的遊客前來；今年7天宋江陣系列活動精采，除吃辦桌、看比賽，一定要參加文史導覽遊程，讓專業導覽老師帶領大家認識旗山及內門在地文化。掌鼎總舖師湯富隆「阿隆師」也說，市府推動內門總舖師辦桌，推廣台灣料理，帶動地方產業蓬勃發展，除讓年輕人願意留鄉耕耘，也能將傳統好滋味一代傳一代。

▲龍華科技大學帶來精湛創意宋江陣表演。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充說明，今年創意宋江陣頭大賽隊伍吸引來自新北、桃園、彰化、雲林、台南、高雄等共11組報名角逐冠軍寶座，總獎金高達216萬；賽事精彩可期，為便利遊客前往觀賽，活動期間還有提供交通接駁等服務，相關資訊請洽「高雄內門宋江陣」粉絲專頁及「高雄旅遊網」查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野