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高雄捷運紅線美食攻略，5家在地人推薦必吃小吃！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

來高雄不只要玩蓮池潭、西子灣，還要吃遍高雄紅線沿線的超人氣美食！這篇攻略精選 5 家高雄在地人都愛的必吃小吃，從早餐到宵夜一次搞定，讓你輕鬆吃好吃滿，趕快存進你的美食清單吧！

1. 興隆居｜捷運紅線超人氣早餐，燒餅油條配湯包

興隆居必吃推薦｜燒餅加蛋、湯包、鹹豆漿

興隆居是高雄早餐界的傳奇，每天清晨 4:30 開門，門口就開始排隊！他們的燒餅外酥內軟，夾上蔥蛋或油條，層次分明又不油膩。湯包更是店內招牌，大顆飽滿，咬開滿滿湯汁，完全不輸鼎泰豐。鹹豆漿則是意外驚喜，滑順帶點微辣的酸香，配上脆口的油條，早餐就該這麼滿足！

圖/ ReadyGo
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地址：高雄市前金區六合二路 186 號

營業時間：04:30–11:30（週一、週二公休）

電話：07-2616787

2. 上海生煎湯包｜爆汁湯包，一口小心燙！

上海生煎湯包必吃推薦｜生煎湯包、油豆腐細粉湯

這家上海生煎湯包在三民區超夯，每天新鮮手工包製，皮薄帶勁、底部煎得金黃酥脆，一口咬下瞬間爆出濃郁湯汁，吃的時候記得小心燙口！搭配油豆腐細粉湯，豆腐吸滿高湯精華，口感滑順又帶點鹹香，絕對是最完美的組合。

圖/ ReadyGo
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地址：高雄市三民區熱河一街 208 號

營業時間：11:30–14:30 / 15:30–20:00（週日、週一公休）

電話：07-3220702

3. 小雅茶飲｜芋頭控天堂，濃醇香的芋頭西米露

小雅茶飲必喝推薦｜芋頭西米露牛奶、芋頭紅豆鮮奶

來到高雄怎麼能錯過這間芋頭專賣店？他們家的芋頭西米露真的濃到不行，每一口都是滿滿的芋泥香氣，帶點微甜但不膩，還能喝到顆粒感，超級滿足！不論是搭配西米露或紅豆，口感層次超豐富，喝完直接芋頭上癮。

圖/ ReadyGo
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地址：高雄市鳳山區體育路 39 號

營業時間：10:00–21:30

電話：07-7103850

4. 前金肉燥飯｜銷魂滷肉飯，肥嫩不膩

前金肉燥飯必吃推薦｜肉燥飯、魚鬆滷肉飯、半熟鴨蛋

愛吃滷肉飯的朋友一定要來這家前金肉燥飯！滷肉肥瘦均勻，滿滿膠質，入口即化但不膩口，搭配魚鬆讓香氣更升級，再加上一顆半熟鴨蛋，蛋黃流進飯裡，每一口都超級銷魂。這種傳統古早味，一吃就愛上！

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地址：高雄市前金區大同二路 26 號

營業時間：07:15–17:30（週日公休）

電話：07-2727263

5. 牛老二牛肉麵｜牛肉控最愛，拌麵必點！

牛老二牛肉麵必吃推薦｜牛肉拌麵、皮蛋豆腐、牛肉湯

這家牛肉麵可是老饕推薦的高雄必吃美食！牛肉拌麵鋪滿厚切牛肉片，每片都充滿嚼勁，搭配店家獨門醬汁，鹹香帶勁，拌一拌再加點酸菜和辣椒，整個風味大提升！湯頭濃郁但不死鹹，喝起來暖胃又滿足。

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地址：高雄市苓雅區興中二路 83 號

營業時間：不定期公休，請參考店家臉書公告

電話：07-3342513

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