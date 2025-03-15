高雄新地標即將誕生！「百年機廠」大變身 改建全台最酷親子樂園

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活


經過長達十年的討論與審議，【臺鐵高雄機廠】變更案終於在114年2月11日正式通過！這座承載鐵道歷史的百年機廠，將搖身一變，成為全台最大的室內親子樂園，預計今年底完工，為高雄市民及遊客打造全新娛樂體驗。高雄市政府積極推動此計畫，致力於保存鐵道文化的同時，也為城市注入創新活力，讓舊機廠迎來全新的生命。

▲圖片來源：高雄市政府工務局
▲圖片來源：高雄市政府工務局



歷史與創新交織，特定文化區再生


機廠位於鳳山、苓雅與前鎮交界，過去為火車維修場域，隨著高雄市區鐵路地下化及區域發展，機廠遷移至潮州，騰出的空間終於迎來新的發展契機。市府規劃將這片近32公頃的土地轉型為特定文化區、公園及社會福利用地，並秉持四大原則：最大可能保留鐵道紋理與地景意象、全棟保存貨車工場、確保臺鐵公司資產開發的政策目標，並制定植栽復育計畫，讓歷史與現代共存。



全台最大！室內外結合的夢幻遊樂園


高雄天氣炎熱且雨季較長，考量市民及遊客的需求，市府決定將這座南部最大的客貨車維修廠轉型為「半室內外」的親子遊樂園區。園區建築面積約1.5萬平方公尺，建築高度達15公尺，採用舊廠建築風格融合新設計，並安裝太陽能光電板，兼顧歷史保存與環保概念。未來，這座樂園將成為高雄最具特色的親子娛樂場域，適合全年齡層遊客。



30項遊樂設施，全齡共享的遊戲天堂


樂園內的遊樂設施規劃多元且無使用年齡限制，確保每位訪客都能找到適合自己的遊玩空間。園區內包括多功能幼齡遊戲區、多層網繩攀爬設施、抱石攀岩場、兒童趣味籃球場、直排輪與滑步車練習場、輪狀車練習場（Pump Track）、跑酷練習區、戲水區、雲朵彈跳床等近30項設施。此外，還設有火車車廂導覽兼賣店、多功能展演廣場與家長休憩區，滿足不同年齡層的需求。




為提升交通便利性，園區鄰近高雄輕軌凱旋武昌站，讓市民與遊客能輕鬆抵達。最令人期待的是，這座全台最大的室內親子樂園將全面免費開放，讓所有家庭都能無負擔地享受遊樂時光。市府也同步進行機廠屋頂結構補強、環境整理與植栽修剪，確保未來開放時展現嶄新風貌。



【臺鐵高雄機廠】的轉型不僅是歷史的延續，更是城市發展的重要里程碑。這座結合文化、教育與娛樂的親子樂園，即將成為高雄新的亮點，吸引全台遊客前來朝聖。



【臺鐵高雄機廠】

地點：高雄市鳳山區武慶二路221號

（預計完工日為年底，實際開放時間需待市府公告）


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