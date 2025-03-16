高雄食尚新亮點！鼓山「新濱町海洋廚房」15家餐飲等你嚐





高雄市政府為積極活化鼓山舊魚市場域，在保留鼓山漁業歷史文化的基礎上，由國揚集團旗下「漢來物業」接手，打造全新「新濱町海洋廚房」，將引進東京台場知名的BBQ品牌JAPAN燒烤、日本日乃屋咖哩及北海道札幌機場排隊名店北海道えびそば一幻拉麵等15家知名餐飲品牌，預定於114/3/22正式開幕。

▲圖片來源：新濱町海洋廚房





▲圖片來源：高雄市海洋局





鼓山魚市場曾是高雄市第一座現代化魚市場，位於車水馬龍的鼓山輪渡站旁，隨著遠洋漁業發展，漁業重心自哈瑪星地區轉移至前鎮漁港，後期僅作停車場使用，在地方積極反映希望活化的聲音下，高雄市政府於110年啟動「鼓山魚市場整建活化計畫」，保留漁業歷史痕跡下，拆除老舊危險建物，整理周邊環境，塑造優質親水空間，讓城市內湧現懷舊記憶，在整建活化後的改造成果更獲得英國2023「London Design Award」鉑金首獎的肯定，成為高雄觀海賞景的新亮點！





▲圖片來源：新濱町海洋廚房





▲圖片來源：新濱町海洋廚房





「新濱町海洋廚房」鄰近西子灣、棧貳庫形成串聯觀光熱點，昭和時代的新濱町二丁目10番地，曾是高雄首個現代化街區，見證了鼓山地區漁業的繁榮發展。為延續地方歷史與特色，將商場命名為「新濱町海洋廚房」，引進海外首家來自東京台場知名的BBQ品牌JAPAN燒烤、全台首家來自東京的人氣咖哩飯品牌日本日乃屋咖哩、南部獨家來自北海道札幌機場排隊名店北海道えびそば一幻拉麵、國內順億鮪魚以及海景酒吧、特色小吃等共15家知名餐飲品牌。另外規劃戶外特色造景及搭配夕陽景緻，打造旅遊新亮點及約會勝地，提供觀光客、市民朋友耳目一新的休憩場域。





▲圖片來源：新濱町海洋廚房





▲圖片來源：新濱町海洋廚房





▲圖片來源：新濱町海洋廚房





此外，漢來國際也規劃戶外特色造景及搭配夕陽景緻，打造旅遊新亮點及約會勝地，提供觀光客、市民朋友耳目一新的休憩場域。為迎接開幕，營運團隊將於「新濱町海洋廚房」FB、IG等社群平台共抽出10名關係企業百貨商品禮券或大飯店住宿券，追蹤「新濱町海洋廚房」FB及IG粉絲專頁並參與活動，就有機會抽中好禮。





▲圖片來源：新濱町海洋廚房





為迎接開幕，營運團隊將於「新濱町海洋廚房」FB、IG等社群平台共抽出10名關係企業百貨商品禮券或大飯店住宿券，詳情請追蹤「新濱町海洋廚房」FB及IG粉絲專頁並參與活動，就有機會抽中好禮喔，歡迎踴躍利用大眾運具前往新濱町海洋廚房





「新濱町海洋廚房」

開幕日期：2025/3/22

營業地址：高雄市鼓山區濱海一路109-1號





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