「15家品牌進駐」高雄新美食地標！「新濱町海洋廚房」3／22盛大開幕
高雄大發財！全新海景餐飲商場——「新濱町海洋廚房」將於3月22日正式開幕！原鼓山魚市場經過全新定位，結合海景美食與異國風情，預計引進15家特色餐飲品牌，並委託專業設計師進行特色造景，打造全新旅遊觀光美食勝地，觀光客與吃貨一定要跟上！
此次進駐品牌亮點包括來自日本台場的「JAPAN燒烤」，這是該品牌首次登陸海外，將原汁原味呈現東京燒烤文化。此外，東京人氣咖哩名店「日乃屋咖哩」也將開設全台首家分店，以「先甜後辣、餘韻悠長」的獨特風味，帶來道地的日式咖哩體驗。商場內更匯聚北海道拉麵等多元異國料理，勢必成為高雄美食新熱點。其他餐廳還有31冰淇淋等請參閱官方粉專。
「新濱町海洋廚房」不僅保留漁市場歷史記憶，更融入時尚設計，提供舒適的海景用餐環境。無論是與親友共享美食，或是打卡新潮景點，這裡都將成為必訪之地。更多開幕資訊與品牌亮點，請密切關注官方最新消息！
地址：高雄市鼓山區濱海一路109-1號
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