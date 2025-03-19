搬遷後更加舒適宜人 咖啡廳與美業的複合空間「共室2.0」 還帶有書香氣息

寫在造訪共室 Co-Space之前

又是已經讓我相見恨晚的地方，以前在文化中心附近走動的時候就常常經過共室，它是一間結合理髮廳、美甲、飲食的空間，將共室這個概念發揮的淋漓盡致，搬遷到了永定街之後，空間變得更大而且有兩層樓，外觀看過去在三角窗也非常的顯眼，看起來就很溫暖的木頭門裝潢讓人家非常喜歡，更保留了大片的玻璃窗讓大家可以欣賞外面的路邊景色，讓我最訝異的是他們還與獨立書店合作讓這裡成為了有書香氣息的閱讀好去處。

共室 Co-Space環境

現在的天氣非常迷人不會太熱，外面的座位區不用擔心音量，可以輕輕鬆鬆地暢聊，尤其是晚上在這裡10分的愜意。

怕進來之後感受到這個空間充滿溫暖的燈光及悅耳的音樂，空間的座位安排上也非常地舒適寬敞，真的不想讓人天天都來這邊翻本書好好的跟自己好好的相處。

走上了二樓這裡是他們的理髮跟美甲空間，專業的美容師會在這邊為大家服務，留了一個寬敞的用餐區，窗簾打開有著大片的落地窗。

品嘗在共室 Co-Space

地瓜蒙布朗蛋糕

通常看到蒙布朗蛋糕都會想到秋天盛產的栗子，但其實同樣屬於澱粉類比較多的地瓜也很適合，而且在顏色的呈現上更加的討喜，下面的蛋糕體吃起來雖然很像輕乳酪蛋糕，非常地濕潤可口，但一切下去就能發現他是海綿蛋糕的形狀，而且奶味10分的濃厚，份量也控制得剛好，不會吃得讓人有罪惡感。

熱拿鐵

第1次到一家咖啡廳總是會還沒有創意的先點1杯拿鐵來喝喝，愛心的圖案還是讓人看得心曠神怡，只可惜在拉花的時候咖啡師可能沒有太多的空間可以作圖了，導致奶泡層比較偏薄的牛奶跟濃縮咖啡則融合的比較多，在外面吹著寒風的天氣裡面喝上1杯，溫暖的奶味還是讓人非常喜歡，他們採用衣索比亞的SOE單品咖啡豆製作，用味道上還是充滿了自己的個性。

造訪共室 Co-Space後記

直接下結論，共室會是我會想多次造訪的一家咖啡廳，除了這裡有很不錯的食物跟空間之外，跟獨立書店結合的閱讀空間，可以讓人在享受物質之餘更填充屬於心理的價值，許多座位的旁邊也都設有插座可以讓你充飽電再上路，樓上的美甲跟美髮店也有許多常客光顧，不過因為我時常都是短髮做造型，臺視乖乖的來這裡寫寫文章看看書就很滿足了，也是哪一天你也會與我在相遇也說不定。

地址：高雄市苓雅區永定街168號。

電話：07-7220525。

營業時間：11：30 – 20：00 每週日公休。

備註：寵物友善、有免費WIFI、有免費插座。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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