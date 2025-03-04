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翻轉復刻美味！ 「草莓龍鬚糖」爆紅，還有抹茶與巧克力口味
說到翻轉傳統糖藝，怎能錯過「迷路。麋鹿糖藝鋪」！這家專注於復刻古法的職人品牌，以細緻手工打造出不黏牙、低糖、高纖的民俗點心，其中「草莓龍鬚糖」更是一款讓人驚艷的創新甜點。以手工拉製的細緻龍鬚糖包裹新鮮飽滿的台灣草莓，輕咬一口，糖絲在舌尖化開，搭配草莓果香，酸甜交融層次豐富，一吃會愛上。
迷路。麋鹿糖藝鋪的糖點皆嚴選台灣在地花生與芝麻，絕不添加防腐劑，確保每一口都是純粹的好味道。草莓龍鬚糖更是季節限定，不僅如此，還有經典原味、抹茶、巧克力三種口味可以混搭。小草莓款（6顆）售價NT$120，大草莓款（8顆）NT$250，抹茶與巧克力風味則為NT$280，cp值超高，吃起來口感細緻，無論是現場品嚐還是宅配回家享用，都能感受到手作的誠意與美味。
不過值得一提的是建議這款草莓龍鬚糖最佳品嚐時機就是「現買現吃」！手工新鮮製作的糖絲輕盈細緻，入口即化，與草莓果肉完美融合，若放置過久，糖絲容易變硬，影響口感。想嚐鮮的饕客可得把握機會，到店體驗這款絕妙的傳統新風味，感受來自職人手中的甜蜜驚喜！
迷路。麋鹿 糖藝鋪
電話：0919942486或0933662249
地址：高雄市旗山區永平街34-30號 （旗山火車站旁）
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