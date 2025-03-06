快訊

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

火速拔官！誤洩個資捲入王大陸案 北市刑大偵查隊長被調離現職

台積電擴大在美投資 賴總統、魏哲家下午5點共同召開記者會

跟著韓星吃高雄！4家韓國Idol超愛的餐廳，圭賢、藝聲、(G)I-DLE Minnie、Seventeen BBS粉絲必訪

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

韓星來台灣不只是辦演唱會，連美食踩點都非常講究！如果你是Super Junior、(G)I-DLE 或 Seventeen 的粉絲，那麼這幾家餐廳絕對不能錯過！從牛肉麵涼麵到韓式烤肉，這些店家都是韓國偶像們親自打卡、推薦的美食聖地，趕快收藏起來，吃便高雄韓星美食吧！

高雄韓星美食｜滿湯麵食

滿湯麵食｜Super Junior 圭賢大讚「台灣第一牛肉麵」

如果你是ELF，來高雄一定要來這裡朝聖！Super Junior成員圭賢在個人Vlog中分享這家牛肉麵店，甚至直接稱它是「台灣第一牛肉麵」，讓這間麵店瞬間爆紅！這裡的湯頭以牛骨長時間熬製，並加入雞湯調和，喝起來溫潤順口，牛肉軟嫩帶膠質，每一口都充滿濃郁肉香。

除了清燉牛肉麵，辣癮抄手也是必點，手工雲吞皮薄餡多，搭配特製辣醬，香辣過癮！來這裡，還能坐上圭賢坐過的2號桌，感受一下偶像的美食日常！

地址：高雄市前金區瑞源路42號

營業時間：11:00–13:30 / 16:30–19:00（週日、一公休）

只收現金

高雄韓星美食｜厝內咖啡館

厝內咖啡館｜Super Junior 藝聲打卡過的高雄隱藏咖啡店

愛喝咖啡的你，一定要來這家藝聲親自踩點的文青系咖啡館！這間位於巷弄內的咖啡廳不僅有超棒的手沖咖啡，還有超療癒的店貓陪伴，讓粉絲直呼「藝聲真的很懂找咖啡店！」

這裡的提拉米蘇是人氣甜點，口感細膩濃郁，帶點微微酒香，讓人忍不住一口接一口。巴斯克蛋糕入口即化，焦糖布丁則是帶點微苦的焦糖香氣，搭配濃醇的奶香，完美平衡。

地址：高雄市新興區南華路42-8號

營業時間：16:00–00:00（週四公休）

高雄韓星美食｜良麵館

良麵館｜(G)I-DLE Minnie 來台必吃涼麵

即便是在直播中喊著「超飽」，Minnie還是忍不住要吃這家的涼麵！這家結合健康與創意的涼麵店，光是涼麵醬汁就有多種選擇，其中「優格涼麵」更是店內的招牌之一，帶點清爽的酸甜感，搭配堅果的口感層次，讓人驚艷。

如果想吃更經典的風味，可以選擇雞絲涼麵，搭配自製辣油，香氣十足，涼爽中帶點微微辣度，真的超級開胃！店家環境也非常乾淨，開放式空間讓人用餐起來特別舒服，很適合夏天來這裡消暑一下！

地址：高雄市苓雅區復興二路53號

營業時間：09:20–17:30（週四、日公休）

高雄韓星美食｜花小豬韓式烤肉

花小豬韓式烤肉｜Seventeen BBS小隊指定餐廳

韓星來台灣怎麼可能不吃韓式烤肉？Seventeen的小分隊BBS在拼盤演唱會結束後，就跑來這間店大快朵頤！這裡主打正宗韓式烤肉，不僅有專人桌邊烤肉，還有各種韓式特色小菜，吃起來完全就像在韓國一樣！

如果是肉食控，一定要試試這裡的雙人豬肉套餐，肉質鮮嫩，搭配烤得微焦的外皮，越嚼越香！還有韓國超人氣的辣炒年糕，醬汁濃郁不會過膩，每一口都帶點微辣的甜味，讓人忍不住一直夾！這裡的人蔘雞湯也是隱藏版美食，湯頭濃郁，雞肉燉到骨頭都能輕易咬開，喝起來超級暖胃。

地址：高雄市前金區光明街3號

營業時間：17:30–22:30（週六、日11:30–22:30）

延伸閱讀 >> 全台包棟住宿｜情侶、小家庭首選！精選七間 2~4人也能獨享的私密度假空間！

更多高雄旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

咖啡廳 涼麵 牛肉麵

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

高雄亞灣酒店一級戰區 環保局力推低碳服務鏈

高雄殺人分屍2死者頭顱為何找不到？ 港區人曝這疑點

微風228假期精品、餐飲雙箭齊發 業績創新高

韓星太愛台灣！他唱到一半…穿原住民服飾驚喜現身

相關新聞

跟著韓星吃高雄！4家韓國Idol超愛的餐廳，圭賢、藝聲、(G)I-DLE Minnie、Seventeen BBS粉絲必訪

韓星來台灣不只是辦演唱會，連美食踩點都非常講究！如果你是Super Junior、(G)I-DLE 或 Seventeen 的粉絲，那麼這幾家餐廳絕對不能錯過！從牛肉麵、涼麵到韓式烤肉，這些店家都是韓國偶像們親自打卡、推薦的美食聖地，趕快收藏起來，吃便高雄韓星美食吧！

翻轉復刻美味！ 「草莓龍鬚糖」爆紅，還有抹茶與巧克力口味

說到翻轉傳統糖藝，怎能錯過「迷路。麋鹿糖藝鋪」！這家專注於復刻古法的職人品牌，以細緻手工打造出不黏牙、低糖、高纖的民俗點心，其中「草莓龍鬚糖」更是一款讓人驚艷的創新甜點。以手工拉製的細緻龍鬚糖包裹新鮮飽滿的台灣草莓，輕咬一口，糖絲在舌尖化開，搭配草莓果香，酸甜交融層次豐富，一吃會愛上。

恆春半島雙佛之一！牡丹鄉高士佛山　意外訪得高士佛神木

udn走跳旅遊／布魯 旅行中的意料之外，常讓我們打開另一扇窗，爬山也是。不過前提要有足夠的準備，不論是心理、體力或裝備上。 屏東縣牡丹鄉有一座高士佛山，是恆春半島雙佛山之一(另一座是老佛山)，

用500元爆吃高雄「自由黃昏市場」7間美食！人氣爆漿乳酪麵包、在地人必喝魚湯

說到高雄，大家可能會先想到瑞豐夜市或六合夜市，但其實在地人心中，高雄自由黃昏市場可是隱藏版的美食天堂。不只便宜又大碗，還有許多讓人一吃就上癮的經典小吃！這次精選了7間必吃美食，從人氣爆漿乳酪麵包到在地人推薦的鮮甜魚湯，每一樣都讓人回味無窮。你可能以為市場的東西就是傳統而已，但自由黃昏市場不只有經典小吃，還有創新又特別的小攤，保證顛覆你的想像！無論是愛吃甜食還是熱愛鹹食的朋友，都能在這裡找到屬於自己的那一味。

全台首座不插電發光島！屏東「雲光島」奇幻亮相 等你來玩

你能想像一座不用插電就會發光的藝術島嗎？全新屏東地標 「雲光島」 正式登場，結合東港迎王祭典文化與創意雕塑，白天吸光、夜晚發光，還能用手機燈光在上面「畫畫」！不論白天夜晚都美得像童話場景，快來感受這場結合科技、藝術與永續環保的奇幻旅程！

一生必去！超盛大的元宵節慶典：馬祖擺暝文化祭

【旅奇傳媒/編輯部報導】許多人的過年在開工就畫上句點，但對馬祖來說，農曆正月十二日開始的「馬祖擺暝文化祭」才是重頭戲。擺暝是馬祖迎接新春的重要活動，擁有超過百年歷史，活動涵蓋點燈儀式、燒馬糧、神轎大會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。