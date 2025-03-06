跟著韓星吃高雄！4家韓國Idol超愛的餐廳，圭賢、藝聲、(G)I-DLE Minnie、Seventeen BBS粉絲必訪

韓星來台灣不只是辦演唱會，連美食踩點都非常講究！如果你是Super Junior、(G)I-DLE 或 Seventeen 的粉絲，那麼這幾家餐廳絕對不能錯過！從牛肉麵、涼麵到韓式烤肉，這些店家都是韓國偶像們親自打卡、推薦的美食聖地，趕快收藏起來，吃便高雄韓星美食吧！

高雄韓星美食｜滿湯麵食

滿湯麵食｜Super Junior 圭賢大讚「台灣第一牛肉麵」

如果你是ELF，來高雄一定要來這裡朝聖！Super Junior成員圭賢在個人Vlog中分享這家牛肉麵店，甚至直接稱它是「台灣第一牛肉麵」，讓這間麵店瞬間爆紅！這裡的湯頭以牛骨長時間熬製，並加入雞湯調和，喝起來溫潤順口，牛肉軟嫩帶膠質，每一口都充滿濃郁肉香。

除了清燉牛肉麵，辣癮抄手也是必點，手工雲吞皮薄餡多，搭配特製辣醬，香辣過癮！來這裡，還能坐上圭賢坐過的2號桌，感受一下偶像的美食日常！

地址：高雄市前金區瑞源路42號

營業時間：11:00–13:30 / 16:30–19:00（週日、一公休）

只收現金

高雄韓星美食｜厝內咖啡館

厝內咖啡館｜Super Junior 藝聲打卡過的高雄隱藏咖啡店

愛喝咖啡的你，一定要來這家藝聲親自踩點的文青系咖啡館！這間位於巷弄內的咖啡廳不僅有超棒的手沖咖啡，還有超療癒的店貓陪伴，讓粉絲直呼「藝聲真的很懂找咖啡店！」

這裡的提拉米蘇是人氣甜點，口感細膩濃郁，帶點微微酒香，讓人忍不住一口接一口。巴斯克蛋糕入口即化，焦糖布丁則是帶點微苦的焦糖香氣，搭配濃醇的奶香，完美平衡。

地址：高雄市新興區南華路42-8號

營業時間：16:00–00:00（週四公休）

高雄韓星美食｜良麵館

良麵館｜(G)I-DLE Minnie 來台必吃涼麵

即便是在直播中喊著「超飽」，Minnie還是忍不住要吃這家的涼麵！這家結合健康與創意的涼麵店，光是涼麵醬汁就有多種選擇，其中「優格涼麵」更是店內的招牌之一，帶點清爽的酸甜感，搭配堅果的口感層次，讓人驚艷。

如果想吃更經典的風味，可以選擇雞絲涼麵，搭配自製辣油，香氣十足，涼爽中帶點微微辣度，真的超級開胃！店家環境也非常乾淨，開放式空間讓人用餐起來特別舒服，很適合夏天來這裡消暑一下！

地址：高雄市苓雅區復興二路53號

營業時間：09:20–17:30（週四、日公休）

高雄韓星美食｜花小豬韓式烤肉

花小豬韓式烤肉｜Seventeen BBS小隊指定餐廳

韓星來台灣怎麼可能不吃韓式烤肉？Seventeen的小分隊BBS在拼盤演唱會結束後，就跑來這間店大快朵頤！這裡主打正宗韓式烤肉，不僅有專人桌邊烤肉，還有各種韓式特色小菜，吃起來完全就像在韓國一樣！

如果是肉食控，一定要試試這裡的雙人豬肉套餐，肉質鮮嫩，搭配烤得微焦的外皮，越嚼越香！還有韓國超人氣的辣炒年糕，醬汁濃郁不會過膩，每一口都帶點微辣的甜味，讓人忍不住一直夾！這裡的人蔘雞湯也是隱藏版美食，湯頭濃郁，雞肉燉到骨頭都能輕易咬開，喝起來超級暖胃。

地址：高雄市前金區光明街3號

營業時間：17:30–22:30（週六、日11:30–22:30）

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