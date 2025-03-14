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羊肉米粉湯100元有找！ 高雄美食「阿蓮胡家羊肉」羊肉爐也好吃 在地人、外地客統統超愛

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／Vicky

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園

阿蓮胡家羊肉真是太過分了，在寫文分享的當下，唾液一直在分泌，只因為阿蓮胡家羊肉的羊肉真的好好吃，而且價格也不貴，重點是比岡山好幾家羊肉店都還要好停車，離我們家也比較近，所以這裡常是Vicky家享用羊肉的首選！

阿蓮胡家羊肉：地理位置

別以為羊肉店都在岡山，阿蓮胡家羊肉真的是在高雄阿蓮！吃了好幾年的阿蓮胡家羊肉，從沒變心過，只因為它真的很可以，唯一不可以的大概是…要提早，也就是要用餐熱門時段之前或之後去吃，才不會等啊等啊！

剛才那個景象大家有看到吧！下午四點半才一開門就有人在外帶，當天這些客人都是騎摩托車來，推敲應該是本在地人才對。其實住在附近的朋友和Vicky提過，阿蓮胡家羊肉吸引的客人可多了，本地外地通通吃，好啦！我們就是那個外地的。

阿蓮胡家羊肉：用餐空間

大家看到這個空間了沒有！空間真的很大，而且每個桌子都很大，這是用來圍爐聚餐用的。不過我們通常都會是兩家人以上用餐，才會點羊肉爐，不得不說阿蓮胡家羊肉的羊肉爐也超好吃的，有機會一定要來一鍋。

夏天客人很多，冬天更是不在話下。

阿蓮胡家羊肉：美味菜單

小孩已經熟門熟路了，粉色的就是炒類的菜單，白色的單子就是湯類的，不管怎麼樣，就是要各拿一份。

阿蓮胡家羊肉：菜單-蔥爆羊肉

蔥爆羊肉是我們家每次造訪阿蓮胡家羊肉必點的菜色，這道菜的羊肉和蔥段都吸附了飽滿的醬汁，有點鹹有點甜，又帶點微微辣的豆瓣醬真是羊肉的好朋友。

點小份的總是覺得吃了不滿足，人多的話，記得點大份的，鹹香好下飯。

阿蓮胡家羊肉：菜單-羊肉米粉湯

阿蓮胡家羊肉羊肉米粉湯也是一絕，雖然是當歸湯頭，不過喝了不會有過度濃郁的感覺，再搭配上滿滿的米粉和它重要的配角薑絲，這味道就是爆炸好吃，反正我個人很喜歡這一味就對了。

阿蓮胡家羊肉：菜單-羊肉湯

如果不想吃米粉，只想喝湯，建議可以點一碗大碗的羊肉湯，裡頭飾滿滿的薑絲和羊肉片，不論夏天或冬天喝上一碗都很過癮！

阿蓮胡家羊肉：菜單-羊肉炒飯

文青哥雖不太喜歡吃羊肉，所以每次到阿蓮胡家羊肉，羊肉炒飯就變成了他唯一會點的食物，不過說也奇怪，剛才介紹到的蔥爆羊肉他也會吃，所以不是不敢吃羊肉，而是要看廚師有沒有厲害！

阿蓮胡家羊肉：菜單-羊肉炒麵

至於這盤羊肉炒麵就是麵控妮妮妹的愛啦！一個人吃完這一份絕對沒問題，因為味道好。

阿蓮胡家羊肉：菜單-空心菜

吃了這麼多肉肉，也得來點蔬菜均衡一下，這空心菜也好吃哩！雖然我們吃了好幾年阿蓮胡家羊肉，可是都沒有仔仔細細的把它分享給大家，這次來用餐，趁著還記得有拍照，趕緊來做分享，希望大家也會喜歡阿蓮胡家羊肉！

阿蓮胡家羊肉

￭電話：07-631-6841

￭地址：高雄市阿蓮區忠孝路82號

￭營業時間：11:00-14:00，16:30-20:30

￭停車：路邊停車

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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