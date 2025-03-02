228連假放鬆心靈 到屏東體驗充滿魅力的旅行

說到高雄，大家可能會先想到瑞豐夜市或六合夜市，但其實在地人心中，高雄自由黃昏市場可是隱藏版的美食天堂。不只便宜又大碗，還有許多讓人一吃就上癮的經典小吃！這次精選了7間必吃美食，從人氣爆漿乳酪麵包到在地人推薦的鮮甜魚湯，每一樣都讓人回味無窮。你可能以為市場的東西就是傳統而已，但自由黃昏市場不只有經典小吃，還有創新又特別的小攤，保證顛覆你的想像！無論是愛吃甜食還是熱愛鹹食的朋友，都能在這裡找到屬於自己的那一味。

2025-02-18 11:00