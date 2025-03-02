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228連假放鬆心靈 到屏東體驗充滿魅力的旅行

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「蛇來運轉185」雙層巴士正式啟航。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
「蛇來運轉185」雙層巴士正式啟航。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】228和平紀念日適逢三天連假，屏東縣政府結合相關精彩活動及景點，包含「大武部落哈尤溪遊程」、「蛇來運轉185雙層巴士」、結合「屏菸1936文化基地」舉辦的「大武門」音樂祭及「台灣祭－南國趴」等期間限定活動，推出數條內容豐富的春季親子走讀遊程，含括自然生態、人文活動、季節慶典至新穎觀光景點，歡迎大朋友、小朋友一起來嗨玩屏東！

▲王船文化館。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲王船文化館。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

屏東縣政府表示，近期熱門新景點「王船文化館」，充滿傳統文化氣息，全館共分為五層，以「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東代巡」、「打造神舟」與「東港迎王」等五大展示主題，讓民眾透過沉浸式體驗，近距離認識王船／王爺文化的歷史脈絡與技藝傳承。另外「大武山林教育服務中心」以推廣山林教育、登山安全知識及戶外活動為核心，多樣戶外體驗課程，讓你知識與心靈得到滿足！除此之外，「屏東農業物產館」驚豔再現，館舍一樓設有沉浸式劇場、親子設施及特色農產品，二樓於02/24-03/23有期間限定的蘭花展，歡迎前往體驗及造訪。

▲屏東農業物產館的蘭花展。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲屏東農業物產館的蘭花展。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

屏東縣政府交通旅遊處表示，目前正在辦理的「2024四重溪溫泉季」及「2024屏東落山風藝術季－在海邊的人」等活動即將在228連假後結束展演，還沒前往的請快把握時間。

▲大武部落哈尤溪。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲大武部落哈尤溪。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

提醒出外旅遊，務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間之旅宿業者，歡迎持續關注鎖定屏東最新旅遊資訊。相關活動訊息可於「屏東GO 好玩」與「屏東GO 交通」臉書、IG 及 Threads 查詢，並歡迎下載「屏東GO 好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握第一手活動訊息。

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