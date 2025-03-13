超狂巨無霸料多多！ 高雄三民「欣漁翁海產粥2.0」人氣海產粥，料好料多真心不騙
udn走跳美食／吃貨閔爸
這七賢路的我愛的海產粥熄燈，好吃的海產粥又少了一間。畢竟好吃的海產粥真的是屈指可數。話說回來，我們家附近那間大隻佬等級的海產粥，已經轉移陣地於鼎山家樂福、建工路的高雄科技大學、立志中學這附近，這真的是住在附近的朋友或是學生的一大福音。
閔爸用影片帶你吃超狂巨無霸海鮮粥
就是這間。
欣漁翁海產粥
店址：高雄市三民區莊敬路1號
電話：0967121721
營業時間：10：30 – 20：00 （星期一休息）
吃飯時間人潮滿滿。
欣漁翁海產粥 菜單
我想說的是，這間是一間我個人頗愛的海鮮粥店，畢竟我很少吃海鮮粥這東西，若說到粥類，偏愛的是廣東粥那種類型，因為海產粥很多都是華而不實，貴而虛空，讓我吃到有點心累。
直到遇見這間欣漁翁，讓我有陣子都是以他們家的海產粥做午餐或是晚餐，真的不誇張。
貨真價實、料好、料多實在這是真心不騙！
有些人說他們家只是碗大、湯多、料少，我必須推翻這個謠言⋯⋯
這樣說好了，一個正常的碗放上ㄊ他們家的料真的是不夠放，小碗隨便放就看似一堆料，純粹視覺上的感受，這個唯有親自上場才知道不是在吹牛的！
湯對於我來說，覺得是必須的，你料多、飯多，湯少，相對就會讓粥裏頭的米飯完全失去平衡，畢竟海產粥擱置久了，一定會大大吸入湯汁，口感上更是大打折扣。
再來就是料少，這個問題⋯⋯
話說，一個大碗公，你放再多的料就是看起來多少是空虛的，但裡頭的料，只要是內行的、明眼人一看就知道這料可是給好給滿，大隻佬蝦子來個三尾、蛤蠣、蚵仔也不少、再給你幾條無刺的虱目魚肉條，還有大魚皮跟帶骨的旗魚肉，這一碗100多元，我個人覺得非常有誠意，也對得起他的價格。
再來就是欣漁翁海產粥的高湯更是關鍵，高湯都是手工熬煮，湯頭鮮甜，以大火煮滾料頭、米飯，讓米粒完美吸收到湯汁，料頭吃得到的鮮、湯頭更是一絕。
而這間欣漁翁賣的東西更多了，除了海產粥外，他們家的花枝排、蝦餅、蚵仔肉燥飯、麻油雞飯、煎魚腸、煎虱目魚肚更是讓人食指大動！
綜合海產粥
這料可是給的非常的紮實，誠意滿滿。
三隻大蝦，再來蛤蠣、蚵仔給的也很狂。
蝦子非常的大隻，吃起來也軟Q。
再給你幾條無刺的虱目魚肉條、大魚皮跟帶骨的旗魚肉。
魚皮大的誇張⋯⋯
旗魚肉塊也很霸氣。
這一碗100多元，我個人覺得非常有誠意，也對得起他的價格。
份量真的是兩人份，不浮誇⋯⋯
魚柳粥（無刺虱目魚粥）
他們的魚柳粥，也就是無刺的虱目魚肉條粥，這也是給的不手軟，除了無刺的虱目魚柳，也會放上幾個蛤蠣來大大提鮮，添增口感。
蛤蜊粥
這滿滿的蛤蜊，讓原本就是鮮味十足的湯汁，再次偉大。
跟魚柳粥有異曲同工之妙。
除了有滿滿的蛤蜊外，再放上幾條魚柳讓你雙重享受！！
蚵仔肉燥飯
他們的肉燥是肥瘦參半。
灑上一些蔥花跟滷汁格外的涮嘴。
還有那肥美的蚵仔更是讓這碗肉燥飯極為討喜。
煎魚腸
它的獨特風味是最迷人的地方，外酥內軟的魚肝，脆口焦香的魚腱是討喜的鹹鮮口感。欣漁翁的魚腸比較少見，沒有所謂的腸管，口感上也不賴，腥味相較於傳統魚腸，完全就是無腥味，吃起來也軟Q。
煎魚肚
這人家說魚肚用煎的要好吃，需要功夫，他們的魚肚讓人一吃會懷念。
35
還有我阿母說這魚肚絕對有六兩重，她老人家去菜市場買個魚肚大塊一點的，隨便都要100多，我阿母說這店家薄利多銷在賣的感覺⋯⋯
魚肚煎的金黃酥香，另一面的魚肉更是肥美軟嫩。軟嫩、細膩口感的魚肚與鮮甜的魚肉，還有這煎至酥香的魚皮，堆疊出虱目魚肚的獨特美味。
麻油雞飯
店家的限量私房菜，不是每天有的 !
吃起來就是媽媽味，阿嬷的味道，正港古早味。
米粒緊實軟綿
雞肉吃起來彈牙。
搭配薑片的香氣以及麻油香，越吃越愛。
花枝排
他們的花枝排，是紮紮實實的吃得到花枝肉塊。
吃起來是外酥，咬下是帶嚼勁，越吃越涮嘴，沾上他們的酸甜醬汁更是翻倍美味。
月亮蝦餅
泰式料理店的蝦餅跟吉林夜市的蝦餅王是我最常吃的蝦餅。
這間也是抱持著繳學費的心態來試試。
果然是秒殺，孩子只留半塊給我聞香。
欣漁翁的月亮蝦餅是吃得到的新鮮滿，吃得到的鮮蝦內餡混搭酥脆的外皮、Q彈的蝦肉，配上酸甜沾醬就是迷人。
皮蛋豆腐/滷蛋/燙青菜
他們的小菜也是大眾款，尤其是滷蛋滷的很透徹，吃起來夠味！
來個燙青菜配著肉燥飯一起吃，就是理想。
以一間海產粥專賣店來說，這間對得起他的家價格，品質上更是沒什麼可挑剔的。
欣漁翁海產粥的湯頭是美味關鍵，海鮮的食材新鮮更是一吃難忘，多湯多料是欣漁翁的特色，端上桌就是怕你餓到的大份量，再給你最實在的價格。
人家是雞排比臉大，這間店是海產粥比你的肚子還大！回家要外帶一碗魚皮粥，這帶肉的魚皮可是給的霸氣！
看似CP美食，但卻是非常夠水準！
不過對我而言這間欣漁翁海產粥是絕對夠水準呈現，唯有吃過才知道我所言不假，不敢說它是第一好吃，但絕對是其一好吃的海產粥。
欣漁翁海產粥
店址：高雄市三民區莊敬路1號
電話：0967121721
營業時間：10：30 – 20：00 （星期一休息）
文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人生 FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言