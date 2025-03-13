超狂巨無霸料多多！ 高雄三民「欣漁翁海產粥2.0」人氣海產粥，料好料多真心不騙

這七賢路的我愛的海產粥熄燈，好吃的海產粥又少了一間。畢竟好吃的海產粥真的是屈指可數。話說回來，我們家附近那間大隻佬等級的海產粥，已經轉移陣地於鼎山家樂福、建工路的高雄科技大學、立志中學這附近，這真的是住在附近的朋友或是學生的一大福音。

閔爸用影片帶你吃超狂巨無霸海鮮粥

就是這間。

欣漁翁海產粥

店址：高雄市三民區莊敬路1號

電話：0967121721

營業時間：10：30 – 20：00 （星期一休息）

吃飯時間人潮滿滿。

欣漁翁海產粥 菜單

我想說的是，這間是一間我個人頗愛的海鮮粥店，畢竟我很少吃海鮮粥這東西，若說到粥類，偏愛的是廣東粥那種類型，因為海產粥很多都是華而不實，貴而虛空，讓我吃到有點心累。

直到遇見這間欣漁翁，讓我有陣子都是以他們家的海產粥做午餐或是晚餐，真的不誇張。

貨真價實、料好、料多實在這是真心不騙！

有些人說他們家只是碗大、湯多、料少，我必須推翻這個謠言⋯⋯

這樣說好了，一個正常的碗放上ㄊ他們家的料真的是不夠放，小碗隨便放就看似一堆料，純粹視覺上的感受，這個唯有親自上場才知道不是在吹牛的！

湯對於我來說，覺得是必須的，你料多、飯多，湯少，相對就會讓粥裏頭的米飯完全失去平衡，畢竟海產粥擱置久了，一定會大大吸入湯汁，口感上更是大打折扣。

再來就是料少，這個問題⋯⋯

話說，一個大碗公，你放再多的料就是看起來多少是空虛的，但裡頭的料，只要是內行的、明眼人一看就知道這料可是給好給滿，大隻佬蝦子來個三尾、蛤蠣、蚵仔也不少、再給你幾條無刺的虱目魚肉條，還有大魚皮跟帶骨的旗魚肉，這一碗100多元，我個人覺得非常有誠意，也對得起他的價格。

再來就是欣漁翁海產粥的高湯更是關鍵，高湯都是手工熬煮，湯頭鮮甜，以大火煮滾料頭、米飯，讓米粒完美吸收到湯汁，料頭吃得到的鮮、湯頭更是一絕。

而這間欣漁翁賣的東西更多了，除了海產粥外，他們家的花枝排、蝦餅、蚵仔肉燥飯、麻油雞飯、煎魚腸、煎虱目魚肚更是讓人食指大動！

綜合海產粥

這料可是給的非常的紮實，誠意滿滿。

三隻大蝦，再來蛤蠣、蚵仔給的也很狂。

蝦子非常的大隻，吃起來也軟Q。

再給你幾條無刺的虱目魚肉條、大魚皮跟帶骨的旗魚肉。

魚皮大的誇張⋯⋯

旗魚肉塊也很霸氣。

這一碗100多元，我個人覺得非常有誠意，也對得起他的價格。

份量真的是兩人份，不浮誇⋯⋯

魚柳粥（無刺虱目魚粥）

他們的魚柳粥，也就是無刺的虱目魚肉條粥，這也是給的不手軟，除了無刺的虱目魚柳，也會放上幾個蛤蠣來大大提鮮，添增口感。

蛤蜊粥

這滿滿的蛤蜊，讓原本就是鮮味十足的湯汁，再次偉大。

跟魚柳粥有異曲同工之妙。

除了有滿滿的蛤蜊外，再放上幾條魚柳讓你雙重享受！！

蚵仔肉燥飯

他們的肉燥是肥瘦參半。

灑上一些蔥花跟滷汁格外的涮嘴。

還有那肥美的蚵仔更是讓這碗肉燥飯極為討喜。

煎魚腸

它的獨特風味是最迷人的地方，外酥內軟的魚肝，脆口焦香的魚腱是討喜的鹹鮮口感。欣漁翁的魚腸比較少見，沒有所謂的腸管，口感上也不賴，腥味相較於傳統魚腸，完全就是無腥味，吃起來也軟Q。

煎魚肚

這人家說魚肚用煎的要好吃，需要功夫，他們的魚肚讓人一吃會懷念。

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還有我阿母說這魚肚絕對有六兩重，她老人家去菜市場買個魚肚大塊一點的，隨便都要100多，我阿母說這店家薄利多銷在賣的感覺⋯⋯

魚肚煎的金黃酥香，另一面的魚肉更是肥美軟嫩。軟嫩、細膩口感的魚肚與鮮甜的魚肉，還有這煎至酥香的魚皮，堆疊出虱目魚肚的獨特美味。

麻油雞飯

店家的限量私房菜，不是每天有的 !

吃起來就是媽媽味，阿嬷的味道，正港古早味。

米粒緊實軟綿

雞肉吃起來彈牙。

搭配薑片的香氣以及麻油香，越吃越愛。

花枝排

他們的花枝排，是紮紮實實的吃得到花枝肉塊。

吃起來是外酥，咬下是帶嚼勁，越吃越涮嘴，沾上他們的酸甜醬汁更是翻倍美味。

月亮蝦餅

泰式料理店的蝦餅跟吉林夜市的蝦餅王是我最常吃的蝦餅。

這間也是抱持著繳學費的心態來試試。

果然是秒殺，孩子只留半塊給我聞香。

欣漁翁的月亮蝦餅是吃得到的新鮮滿，吃得到的鮮蝦內餡混搭酥脆的外皮、Q彈的蝦肉，配上酸甜沾醬就是迷人。

皮蛋豆腐/滷蛋/燙青菜

他們的小菜也是大眾款，尤其是滷蛋滷的很透徹，吃起來夠味！

來個燙青菜配著肉燥飯一起吃，就是理想。

以一間海產粥專賣店來說，這間對得起他的家價格，品質上更是沒什麼可挑剔的。

欣漁翁海產粥的湯頭是美味關鍵，海鮮的食材新鮮更是一吃難忘，多湯多料是欣漁翁的特色，端上桌就是怕你餓到的大份量，再給你最實在的價格。

人家是雞排比臉大，這間店是海產粥比你的肚子還大！回家要外帶一碗魚皮粥，這帶肉的魚皮可是給的霸氣！

看似CP美食，但卻是非常夠水準！

不過對我而言這間欣漁翁海產粥是絕對夠水準呈現，唯有吃過才知道我所言不假，不敢說它是第一好吃，但絕對是其一好吃的海產粥。

欣漁翁海產粥

店址：高雄市三民區莊敬路1號

電話：0967121721

營業時間：10：30 – 20：00 （星期一休息）

文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人生 FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生

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