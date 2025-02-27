月月觀星在屏東！跨越150光年的相遇 金牛座畢宿星團見證恆春建城150年

【旅奇傳媒/編輯部報導】150年前，因牡丹社事件清廷開始重視台灣的防禦，建立恆春古城，恰巧距離地球約150光年的金牛座畢宿星團，今日所見的星光，正是當時恆春建城發出來的光線，時至今日這些星光才抵達地球，時光旅行與歷史洪流交會，共同見證了恆春建城150週年。

▲迎接恆春建城150週年，結合跨越150光年的相遇，特別推出「來恆春擁抱宇宙」系列活動。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

屏東縣政府迎接恆春建城150週年，結合這場跨越150光年的相遇，及恆春半島得天獨厚的觀星場域，特別推出「來恆春擁抱宇宙」系列活動為恆春建城150年紀念暖身，從3月起至12月每月都有不同的觀星主題活動，首波將於台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔舉辦四場草地觀星音樂會，屏東縣長周春米歡迎國內外遊客來恆春追星，徜徉在浩瀚星空銀河裡擁抱宇宙！

屏東縣政府日前舉辦記者會，不只台北市天文協會、屏東縣天文協會、台灣親子觀星會、嘉義市天文協會等派員共襄盛舉，中華民國民宿協會全國聯合會、屏東縣觀光協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣旅行商業同業公會、屏東縣民宿協會等理事長們也到場，關心觀星結合觀光產業的發展。

▲周春米縣長並頒任屏東天文協會榮譽理事長施世治為首位「屏東星空大使」。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

周春米縣長並頒任屏東天文協會榮譽理事長施世治為首位「屏東星空大使」，協助恆春半島的天文旅遊。施世治長年致力推動天文教育，從建國國小校長退休後更全心投入天文工作，縣府在車城國小設置「南十字天文台」是全世界第一個且唯一具國際天文台編號的小學天文台，他每週五六日固定在當地駐點解說，擔任星空大使實至名歸。接下星空大使的任務他也非常高興，要向全台、國際介紹恆春半島的美好，「如果心情覺得需要療癒，就來恆春」。

周春米縣長指出，恆春半島擁有視野遼闊、低光害、無霾害的天文觀測條件，更是觀賞南十字星的最佳地點，近年吸引不少遊客專程來觀星，是最適合發展觀星的地方，「看星星，就要來恆春」！

縣府團隊曾委託施世治及天文專家跑遍全縣55個公共場域，遴選出十大觀星場域，其中有九處都在恆春半島，包括車城鄉海口港沙灘、恆春鎮社頂自然公園、鵝鑾鼻公園與鵝鑾鼻燈塔、水蛙窟社區－龍磐公園大草原及風吹砂停車場、滿州鄉佳樂水風景區、九棚社區八瑤灣及牡丹鄉高士神社、旭海沙灘、東源部落遊客服務中心。

2024年紫金山彗星，縣府清晨四點半在佳樂水風景區舉辦街頭天文，儘管天候不佳，沒想到竟湧入2000多人冒雨參與，也讓人看到天文的魅力與熱潮，星空旅遊成為屏東觀光發展的重要目標之一。

值得一提的是，2006年國立中央大學鹿林天文台在太陽系火星及木星之間的小行星帶上發現第175583號小行星，經送請國際天文學聯合會（IAU / CSBN）審查，通過命名為「Pingtung（屏東）」；2009年國內天文愛好觀測者蔡元生發現編號365190小行星，為了紀念墾丁這個觀星勝地，決定命名為「Kenting」墾丁小行星，在這浩瀚無垠的宇宙中有二顆與屏東相關的小行星，更是奇妙。

「2025年屏東月月有觀星」，縣府傳播暨國際事務處表示，「來恆春擁抱宇宙」集結縣府教育處、文化處、交通旅遊處等活動，每月都有不同的觀星主題帶給大家驚喜。首波活動自3月登場，將配合金牛座畢宿星團最佳觀賞期，於03/22、03/29、04/19、04/26四個週六在鵝鑾鼻燈塔草原舉辦草地觀星音樂會，屏東星空大使施世治將率天文協會及天文愛好者提供專業望遠鏡導覽解說，大家可以帶著野餐墊，一邊享受輕音樂，一邊躺在草地上與滿天星斗約會。活動免費入場，每場限額500人，03/05 10:00起開放網路線上預約報名。

此外，5月份有寶瓶座流星雨，6月份白羊座流星雨等，相關活動將陸續公佈在活動官網及「i屏東~愛屏東」臉書粉專，搭配台灣祭、南國生活節、看海美術館展覽、風域祭等縣府年度大型活動，恆春半島月月都精彩，現在就可以準備安排行程，國境之南追星去！

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