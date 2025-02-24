橋頭糖廠白屋推「足留龜鄉」成果展 探尋六龜風土之美

【旅奇傳媒/編輯部報導】茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）日前於高雄橋仔頭藝術村白屋舉行「足留龜鄉」成果展開幕茶會，02/22起可在此認識六龜之美，希望藉此吸引更多遊客走進美麗的六龜山城。

茂管處自去年3月委託六龜在地團隊「梓辰文創工作室」，透過金工（金）、木工（木）、染織（水）、食農（火）及陶藝（土）五行手作課程，培力在地居民成為種子講師，並邀請相關職人講師深入社區及校園，帶領民眾及學童進行駐地創作的課程，產出連結六龜在地元素的多元作品，例如外型似六龜隧道的木製擺設品以及銅製鑰匙圈等；另藉由盤點在地觀光元素、串聯當地業者發展荖濃溪的淡季遊程，期透過在地引路人讓遊客深度認識六龜，歷時11個月的種種工作成果，在【足留龜鄉】展覽中完整呈現。

成果展開幕當天，茂管處簡慶發處長親自頒發結業證書給13名參加五行課程的種子講師，勉勵並期許這群種子講師未來能夠繼續擔任傳承培力的角色，讓在地不同面相的觀光文化產業得以蓬勃發展，接著由梓辰文創工作室江舟航老師透過「火行之食農宴席」的形式，將六龜在地的特色農特產品轉化為餐桌上令人垂涎的美味佳餚。

茂管處表示，成果展以分區呈現，其中五行作品展示區，分別依金木水火土展現成果、例如土行呈現六龜土壤意象的咖啡濾杯、火行代表利用六龜在地食材做出的風味料理；另有柑仔店意象區，將六龜雜貨店搬到白屋，讓觀展民眾體驗一秒到六龜逛雜貨店的質樸懷舊感。

展區亦規劃影片及照片放映區，以照片介紹六龜在地職人風采，以及計畫所拍攝的國際行銷影片《六龜探秘》，透過影像來推廣六龜之美，另有留言板開放觀展民眾分享印象中的六龜，以及想對六龜說的話。現場更邀請三餘書店展出六龜相關刊物，幫助遊客進一步了解六龜人文歷史。

六龜區位處荖濃溪縱谷西岸的河階上，當地有許多知名的觀光景點，例如新威森林公園、寶來不老溫泉、十八羅漢山及神威天台山等等，再加上閩南、客家及平埔族等多元族群共同居住於此，因此來到六龜不僅能欣賞到壯麗的自然風光，還能體驗到深厚的人文底蘊，絕對值得一遊。

【足留龜鄉】成果展，展期02/22-03/16，開放參觀時間為每周四至周日的11:00-17:00，只有短短的14天，快把握這次難得的機會，透過展覽發掘獨特的六龜印象。

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