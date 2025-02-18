用500元爆吃高雄「自由黃昏市場」7間美食！人氣爆漿乳酪麵包、在地人必喝魚湯

說到高雄，大家可能會先想到瑞豐夜市或六合夜市，但其實在地人心中，高雄自由黃昏市場可是隱藏版的美食天堂。不只便宜又大碗，還有許多讓人一吃就上癮的經典小吃！這次精選了7間必吃美食，從人氣爆漿乳酪麵包到在地人推薦的鮮甜魚湯，每一樣都讓人回味無窮。你可能以為市場的東西就是傳統而已，但自由黃昏市場不只有經典小吃，還有創新又特別的小攤，保證顛覆你的想像！無論是愛吃甜食還是熱愛鹹食的朋友，都能在這裡找到屬於自己的那一味。

ReadyGo YT節目【RG特派員】

本集節目主持人：龍龍

高雄自由黃昏市場美食：六角爆乳包

爆漿乳酪麵包，酥脆外皮+濃郁內餡超邪惡！

一走進自由黃昏市場，立刻被這家的香味吸引，高雄超人氣爆漿乳酪麵包就在這！賣到上電視、連食尚玩家也來採訪過。六角爆乳包新鮮現烤剛出爐，外皮金黃酥脆，裡頭餡料超澎湃！必吃蒜香乳酪，濃郁的蒜香直接衝出來，還有金沙芋頭，鹹蛋黃搭配綿密芋頭，完美組合，保證一口接一口停不下來。

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：高雄市左營區自由三路261號

營業時間：週二～日 14:30-18:00（週一休）

電話：0911-654-201

高雄自由黃昏市場美食：阿嬤油飯

滷蛋控天堂！蛋白自由+古早味油飯

你也和我一樣不喜歡吃蛋黃嗎？想要實現蛋白自由就來找阿嬤油飯！他們家的滷蛋、滷雞腿都滷得超入味，每一口都充滿古早味的香氣。油飯粒粒分明又不油膩，搭配滷味吃剛剛好，超有家的味道。

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：高雄市左營區自由三路261號

營業時間：14:00-20:00（店休日依店家公告）

電話：0927-851-298

高雄自由黃昏市場美食：顏記鮮魚湯

24小時不打烊！高雄人的深夜海鮮粥

在地人私藏的口袋名單！營業超過10年的顏記鮮魚湯，居然是24小時營業！半夜肚子餓不怕沒東西可以吃。他們家的海鮮粥用料超澎湃，每一口都吃得到新鮮的海味，湯頭清甜不油膩，冷冷的天來一碗超滿足！

圖 / ReadyGo

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：高雄市左營區自由三路261號

營業時間：24小時營業

電話：07-3433141

高雄自由黃昏市場美食：妹夥站

綜合粉圓35元，滿滿Q彈咀嚼感！

妹夥站在自由黃昏市場裡開了20多年，根本是咀嚼控的天堂！這家的綜合粉圓只要銅板價35元，大杯滿滿的粉圓、珍珠、愛玉，Q彈又冰涼，夏天來一杯超解渴。

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：高雄市左營區自由三路261號

營業時間：14:00-18:00(售完為止)

高雄自由黃昏市場美食：萬丹紅豆餅

超酥脆紅豆餅，奶油、芋頭必吃！

在市場內想吃甜點嗎？那你一定不能錯過萬丹紅豆餅！有超多口味可以選擇，每一顆的餡料都很飽滿，外皮酥脆，內餡綿密，甜而不膩，吃一個就超有滿足感！

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：高雄市左營區自由三路261號

營業時間：15:00-19:00

電話：07-3479770

高雄自由黃昏市場美食：念陸眷村燒餅

人氣胡椒餅+酥脆燒餅，每日限量！

這家念陸眷村燒餅可是人氣爆棚，來之前記得先抽號碼牌！燒餅外皮酥脆，裡面卻帶點嚼勁，咬下去層次感超豐富，不管是單吃還是夾蛋、夾肉都超對味！

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：高雄市左營區自由三路261號(自由黃昏市場V3攤位)

營業時間：15:00-19:30（週一、二公休）

電話：07-3461477

高雄自由黃昏市場美食：台素集團

現炸高麗菜丸+獨家炸年糕，素食控必試！

自由黃昏市場素食種類超級多，台素集團是人氣攤位，供應無肉料理的素食小吃，專賣手作高麗菜丸，還有多種炸蔬菜及特製炸物。炸年糕外層竟然包了春捲皮，咬下去酥脆中帶著年糕的Q彈，真的超特別！

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：高雄市左營區自由三路261號(自由黃昏市場F區10號)

營業時間：週三～日15:00-18:30 (售完即止)

電話：0989372141

延伸閱讀 >> 全台包棟住宿｜情侶、小家庭首選！精選七間 2~4人也能獨享的私密度假空間！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」