恆春半島雙佛之一！牡丹鄉高士佛山　意外訪得高士佛神木

旅行中的意料之外，常讓我們打開另一扇窗，爬山也是。不過前提要有足夠的準備，不論是心理、體力或裝備上。

屏東縣牡丹鄉有一座高士佛山，是恆春半島雙佛山之一(另一座是老佛山)，布魯去年(113年)11月的一個假日前往登山，一開始只想輕鬆走三小時即可來回的高士佛山，但走到山頂巧遇一位大哥，他極力推薦布魯順道前往一小時路程外的高士佛神木，而且願意帶路。此神木布魯完全沒聽過，但布魯對巨木老樹一直很有興趣，於是欣然跟隨前往。

原本大哥對當地十分熟悉，不料十月的颱風影響路徑，大哥竟然兩度領頭迷失在南台灣的原始林裡，完全沒有訊號也沒有其他的山友。還好布魯爬山習慣使用離線地圖，靠著地圖發現了一座久未人尋的高士佛山東北峰。幾經波折，後來也找到高士佛神木，這是一棵難得一見的茄苳巨木，樹齡至少數百歲，仍然蒼翠挺拔，令人讚歎。

於是計劃爬高士佛山，結果卻多賺到了東北峰及高士佛神木，但如果沒有離線地圖、續航電力、頭燈，可能又多了一則山難新聞了。

布魯便利貼

高士佛山資訊：高士佛山，海拔514公尺，三等三角點857號高士佛山東北峰，海拔505公尺，山字柱、保字柱(保安林界碑)高士佛山-神木路線資訊：支線登山口--主支線叉路口--高士佛山--高士佛山東北峰--高士佛山--高士佛神木--高士佛山--主線登山口--支線登山口。全程11K，累計爬升及下降620公尺，含休息拍照找路迷航約6小時10分。交通資訊：自行開車導航"高士佛步道"，至屏東牡丹鄉199縣道21.4K處，即高士佛山主線步道登山口，登山口對面有空地可停小型車。或導航"牡丹鄉原住民觀光產業發展協會"，至199縣道22K處，即高士佛山支線步道登山口，登山口對面也有空地可停小型車。注意事項：高士佛山頂至高士佛山東北峰路徑不明確，容易迷航，往高士佛神木雖有較多布條，仍容易走錯，最好下載離線地圖或GPX路線圖。順遊景點：棋開得勝戰車公園、四重溪溫泉公園、石門古戰場、石門山、牡丹社事件紀念公園、牡丹遊客中心

布魯分享在健行筆記網站的gpx路線圖，歡迎前往觀看下載。

前往高士佛山的199縣道，會經過棋開得勝戰車公園，不妨先下車伸伸腿。

棋開得勝戰車公園有一面超大象棋，上面的可愛兵棋都有一人高，很適合網美拍照。

續行199縣道，會經過牡丹社事件紀念公園，有停車場、洗手間、休憩空間，登高士佛山前後可先到此休息解放。

牡丹事件公園有一座造型優美的表演台。

牡丹社公園有環山步道，走一圈約半小時，當作熱身，或純到此休閒健走也不錯。

高士佛山步道有兩處登山口，布魯由支線登山口上，主線登山口下。支線登山口有鐵柵門，只擋汽機車不擋人。11:52布魯由支線登山口啟登。

高士佛步道支線坡度和緩好走，路況比主線更佳。

至三叉路口左轉接主線續往高士佛山。

高士佛步道主線每0.5Ｋ有一支里程樁。

全線唯一有座椅的休息站。

最後登頂坡，坡度也不大。

12:40登頂高士佛山，山頂有一顆三等三角點857號，腹地很大，可惜沒有展望。

布魯原本目標就只有高士佛山，在山頂遇到一位住在車城的大哥，他很推薦高士佛神木，而且願意帶路，布魯欣賞跟隨前往。

由高士佛山頂續向東行１百尺，有一處不太明顯的叉路，帶領大哥原本要帶布魯往神木，結果在此誤取左行。

由叉路取左的路徑越來越不清楚，到後來就完全沒有路徑了，大哥不斷上切下切要尋出路徑，卻連原路都找不到。

布魯看離線地圖，高士佛山以東都沒有任何標示，但有看到一支山字柱記號，提議先找到山字柱看看是否有路徑可尋。

14:05找到山字柱，原來這裡是高士佛東北峰(地圖沒有標示，布魯暫時稱為東北峰)，而且有高士佛步道終點牌示，推測多年前曾有步道至此，只是年久失修而荒廢了。

高士佛山東北峰有一支山字柱，及一支保安林界樁的保字柱。意外多撿了一個山頭，布魯再利用離線地圖走回高士佛山。

15:08回到高士佛山，車城大哥看我覺得沒能到神木有點可惜，提議再衝一次神木，於是大哥帶路由剛才的叉路口取右而行。由叉路口向下，確定路徑方向後走得比較踏實。

往神木步道先下切到小溪谷，再過溪上溯30公尺轉上行。

去年十月的颱風造成往神木步道部分損壞，希望後來能修復。

中途經過一支林字頭水泥樁，不知其用途。

車城大哥說他去神木多次，一路上繫了不少紅色布條，也幫忙做路徑維護，十分感謝他的熱心付出。不過，我們還是又迷航了一次，又靠著離線地圖找回路徑。

接近神木時，有四棵巨大的琉球松聳立，布魯暫且稱他們為琉球松四大爺。

續行不遠處又有五棵大琉球松聚集，布魯暫且稱為琉球松五壯士。

還有一個樹中樹奇景，感覺是外圍的榕樹霸王硬上弓，緊緊抱住裡面的樹。

16:13抵達高士佛神木，這是一棵茄苳巨木，很難得可以看到茄苳樹長到如此巨大壯碩，布魯忍不住對神木擁抱致敬。

由茄苳巨木的另一邊看上去更壯觀，向外蜷曲伸展的根系穩穩護住山坡。

向上瞻仰，茄苳巨木枝葉蓬勃，生命力十分旺盛。我們向神木致敬了十分鐘，因天色已昏暗，不得不離開。

回程經高士佛神木，再取道主線步道至199縣道登山口，冬季的山林很快就天黑了，五點多就已經伸手不見五指，幸好布魯把頭燈當作登山標配，還可以摸黑下山。

17:58下抵主線登山口，布魯很感謝車城大哥帶領發現神木，告別後續沿縣道而行，18:05回到支線登山口，完成這次的高士佛探索行程。總計全程約11公里，約花了6小時10分，其中包含因為迷航找路而浪費了的1個多小時，（主線登山口圖取自谷歌實景）

高士佛山資訊

高士佛山，海拔514公尺，三等三角點857號

高士佛山東北峰，海拔505公尺，山字柱、保字柱(保安林界碑)

高士佛山-神木路線資訊：支線登山口--主支線叉路口--高士佛山--高士佛山東北峰--高士佛山--高士佛神木--高士佛山--主線登山口--支線登山口。全程11K，累計爬升及下降620公尺，含休息拍照找路迷航約6小時10分。

交通資訊：自行開車導航"高士佛步道"，至屏東牡丹鄉199縣道21.4K處，即高士佛山主線步道登山口，登山口對面有空地可停小型車。或導航"牡丹鄉原住民觀光產業發展協會"，至199縣道22K處，即高士佛山支線步道登山口，登山口對面也有空地可停小型車。

注意事項：高士佛山頂至高士佛山東北峰路徑不明確，容易迷航，往高士佛神木雖有較多布條，仍容易走錯，最好下載離線地圖或GPX路線圖。

順遊景點：棋開得勝戰車公園、四重溪溫泉公園、石門古戰場、石門山、牡丹社事件紀念公園、牡丹遊客中心

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」