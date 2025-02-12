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一生必去！超盛大的元宵節慶典：馬祖擺暝文化祭

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扛乩會香。　圖：交通部觀光署馬祖國家風景區管理處／來源
扛乩會香。　圖：交通部觀光署馬祖國家風景區管理處／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】許多人的過年在開工就畫上句點，但對馬祖來說，農曆正月十二日開始的「馬祖擺暝文化祭」才是重頭戲。擺暝是馬祖迎接新春的重要活動，擁有超過百年歷史，活動涵蓋點燈儀式、燒馬糧、神轎大會師、遶境、食福、祈夢等多元傳統盛典。

▲燒馬糧。　圖：交通部觀光署馬祖國家風景區管理處／來源
▲燒馬糧。　圖：交通部觀光署馬祖國家風景區管理處／來源

「擺暝（音ㄅㄟˇ ㄇㄢˋ）」是福州話，為「排夜」的意思，簡單來說就是在夜晚的時候排放供品祭神酬神，在每年的元宵節前後舉行，夜間各廟宇的神還會出宮繞境，以祈求全境平安。此習俗最早源自於福州長樂、連江一帶，流傳至馬祖成為一年當中最重要、最盛大且特有的節慶活動。馬祖四鄉五島共計有68座廟宇共襄盛舉，且該祭典是由各村宗族主要信仰的主神及宮廟每年輪流主辦，更於2019年通過登錄文化部國家重要民俗之一；就馬祖當地的說法這段時間才是馬祖人的過年，在異鄉的遊子都會在這段時間返鄉，參加一年一度的擺暝文化祭。

▲遊客共同點燃馬糧。　圖：交通部觀光署馬祖國家風景區管理處／來源
▲遊客共同點燃馬糧。　圖：交通部觀光署馬祖國家風景區管理處／來源

2025年「擺暝文化祭」的主辦宮廟為北竿鄉「坂里境白馬尊王廟」，其祭祀主神為「白馬尊王」，因應廟方及請示白馬尊王的旨意，今年將以「海不揚波」為主題，寓意海水平靜不起風浪，馬祖太平無事；活動從2月9日（農曆正月十二日）的點燈儀式起跑，這天各家戶在門口掛上傳統風燈，祈求來年平安豐收；02/10（農曆正月十三日）以北竿僅有的「燒馬糧」活動為首，北竿鄉各廟乩將扛著數十頂神轎，向坂里村白馬尊王致意。晚間的燒馬糧活動，將提供火把供遊客索取，遊客共同點燃直徑約5公尺的紅磚圓圈「大馬糧」，深度參與馬祖當地的傳統宗教信仰；文化祭尾聲，為02/26（農曆正月二十九）於北竿鄉芹壁村伍位靈公廟的祈夢儀式，民眾可於該廟求神問事後，在廟內隨意找個地方，或坐或躺或放空冥想，等待神明「賜夢」解答，許多遊客慕名來此求子或求高升。

▲祈福繞境。　圖：交通部觀光署馬祖國家風景區管理處／來源
▲祈福繞境。　圖：交通部觀光署馬祖國家風景區管理處／來源

擺暝活動時間主要落在農曆正月十二日至十五日，部份村落會提前在農曆正月初七舉辦，若有興趣參與的遊客，記得先詢問各村落活動舉辦時間，以免向隅。此外，於02/10 19:00在北竿遊客中心廣場由何曉玫舞團結合馬祖傳統鼓樂隊合作演出，期盼在傳統廟宇信仰結合現代劇場藝術，激盪出跨界舞台謝果，更能彰顯馬祖元宵擺暝文化獨特性。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）洪志光表示：馬管處積極打造馬祖觀光遊憩新亮點、推展馬祖閩東在地特色旅遊，02/09-02/11只要遊客拍下擺暝現場活動照片並留言至本處臉書「馬祖愛趴GO」指定貼文內，即可至北竿遊客中心兌換「戰地特色兩用厚磅托特包」1個，數量有限，要來要快喔！

▲戰地特色兩用厚磅托特包。　圖：交通部觀光署馬祖國家風景區管理處／來源
▲戰地特色兩用厚磅托特包。　圖：交通部觀光署馬祖國家風景區管理處／來源

馬祖擺暝文化祭，一連數天風燈搖曳、傳統祭祀不斷，各村莊喜氣洋洋、熱鬧無比，竭誠邀請大家相約到馬祖共度吉慶繽紛的元宵節，體驗有別於臺灣的擺暝文化活動。更多活動詳情，可參考馬管處臉書粉絲專頁「馬祖愛趴GO」。

◉ 2025「馬祖擺暝文化祭」活動一覽

■ 國曆02月09日（正月十二，週日）：點燈儀式及食福

■ 國曆02月10日（正月十三，週一）：坂里境祭祀大典及燒馬糧

■ 國曆02月11日（正月十四，週二）：橋仔村參拜祈福

■ 國曆02月12日（正月十五，週三）：全村大遶境

■ 國曆02月26日（正月廿九，週三）：祈夢活動

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